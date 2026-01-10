Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDieta Rakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezni Rakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Tinitus
Rakave bolezni

Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki

N.R.A.
10. 01. 2026 03.08
0

Nova analiza Ameriškega združenja za boj proti raku razkriva zaskrbljujoč trend: mlade ženske danes zbolevajo za rakom bistveno pogosteje kot njihovi vrstniki moškega spola.

Kot poroča PEOPLE, so stopnje raka pri ženskah, mlajših od 50 let, kar 82 % višje kot pri moških iste starosti. Strokovnjaki opozarjajo, da se dogaja nekaj širšega, kar presega genetiko.

Rak pri mladih ženskah narašča hitreje kot pri moških

PEOPLE navaja, da so se stopnje raka pri mladih ženskah od leta 2002 do 2021 močno povečale.

- Leta 2002 je bila pojavnost raka pri ženskah 51 % višja kot pri moških.

- Do leta 2021 je ta razlika narasla na 82 %.

Glavni razlog za ta porast je invazivni rak dojke, ki se je med letoma 2012 in 2021 povečeval za 1 % letno, pri ženskah pod 50 let pa celo za 1,4 % letno. Med dejavniki tveganja poročilo navaja prekomerno telesno težo, kasnejše materinstvo in manjše število porodov.

Rak dojke
Rak dojkeFOTO: AdobeStock

Naraščajo tudi drugi raki, ki prizadenejo mlajše ženske

PEOPLE izpostavlja, da se trend ne ustavlja pri raku dojke.

- Rak maternice je eden redkih, kjer smrtnost narašča. Med letoma 2013 in 2022 se je povečala za 1,5 % letno.

- Kolorektalni rak pri osebah, mlajših od 50 let, narašča za 2,4 % letno, smrtnost pa za 1 % letno.

- Pankreatični rak beleži stabilno 1-odstotno letno rast diagnoz že od sredine 90. let.

Epidemiologinja Rebecca L. Seigel iz Ameriškega združenja za boj proti raku je za New York Times povedala, da so ti neugodni trendi izrazito nagnjeni v škodo žensk: ''Nekateri raki naraščajo tudi pri moških, vendar je porast pri ženskah veliko izrazitejši,'' povzema PEOPLE.

Rak debelega črevesa
Rak debelega črevesaFOTO: iStock

Kaj stoji za porastom raka pri mladih ženskah?

Onkolog Neil Iyengar iz Memorial Sloan Kettering Cancer Center je za PEOPLE poudaril, da porast različnih vrst raka pri mladih ženskah kaže na 'nekaj širšega', kar presega individualno genetiko.

Možni dejavniki vključujejo:

- nezdravo prehrano,

- pomanjkanje spanja,

- kajenje ali vaping,

- uživanje alkohola,

- vplive okolja.

Seigel dodaja, da ljudje pogosto ne vedo, koliko lahko sami vplivajo na svoje tveganje za raka. Najpomembnejše priporočilo ostaja jasno: ne kadite.

Kajenje
KajenjeFOTO: AdobeStock

Podatki Ameriškega združenja za boj proti raku, ki jih povzema PEOPLE, kažejo na izrazito povečanje raka pri mladih ženskah, kar presega običajne razlage. Naraščajoče stopnje raka dojke, maternice, debelega črevesa in trebušne slinavke kažejo na širše spremembe v okolju in življenjskem slogu. Strokovnjaki opozarjajo, da je nujno razumeti te trende in okrepiti preventivo, saj lahko posamezniki s spremembami življenjskih navad pomembno zmanjšajo svoje tveganje.

Vir: PEOPLE

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak pri mladih ženskah rak dojke rak maternice kolorektalni rak življenjski slog in rak
Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

'Velikokrat sem dobila občutek, da se ljudje bojijo, da bodo rekli kaj narobe'
Življenjske zgodbe

'Velikokrat sem dobila občutek, da se ljudje bojijo, da bodo rekli kaj narobe'

Redka, a zelo agresivna oblika raka
Rakave bolezni

Redka, a zelo agresivna oblika raka

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rakave bolezni

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?
Aktivno življenje

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate
Novice

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju
Novice

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju

Bronja Žakelj: "Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje"
Življenjske zgodbe

Bronja Žakelj: "Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje"

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436