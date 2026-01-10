Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki

Kot poroča PEOPLE, so stopnje raka pri ženskah, mlajših od 50 let, kar 82 % višje kot pri moških iste starosti. Strokovnjaki opozarjajo, da se dogaja nekaj širšega, kar presega genetiko.
Rak pri mladih ženskah narašča hitreje kot pri moških
PEOPLE navaja, da so se stopnje raka pri mladih ženskah od leta 2002 do 2021 močno povečale.
- Leta 2002 je bila pojavnost raka pri ženskah 51 % višja kot pri moških.
- Do leta 2021 je ta razlika narasla na 82 %.
Glavni razlog za ta porast je invazivni rak dojke, ki se je med letoma 2012 in 2021 povečeval za 1 % letno, pri ženskah pod 50 let pa celo za 1,4 % letno. Med dejavniki tveganja poročilo navaja prekomerno telesno težo, kasnejše materinstvo in manjše število porodov.
Naraščajo tudi drugi raki, ki prizadenejo mlajše ženske
PEOPLE izpostavlja, da se trend ne ustavlja pri raku dojke.
- Rak maternice je eden redkih, kjer smrtnost narašča. Med letoma 2013 in 2022 se je povečala za 1,5 % letno.
- Kolorektalni rak pri osebah, mlajših od 50 let, narašča za 2,4 % letno, smrtnost pa za 1 % letno.
- Pankreatični rak beleži stabilno 1-odstotno letno rast diagnoz že od sredine 90. let.
Epidemiologinja Rebecca L. Seigel iz Ameriškega združenja za boj proti raku je za New York Times povedala, da so ti neugodni trendi izrazito nagnjeni v škodo žensk: ''Nekateri raki naraščajo tudi pri moških, vendar je porast pri ženskah veliko izrazitejši,'' povzema PEOPLE.
Kaj stoji za porastom raka pri mladih ženskah?
Onkolog Neil Iyengar iz Memorial Sloan Kettering Cancer Center je za PEOPLE poudaril, da porast različnih vrst raka pri mladih ženskah kaže na 'nekaj širšega', kar presega individualno genetiko.
Možni dejavniki vključujejo:
- nezdravo prehrano,
- pomanjkanje spanja,
- kajenje ali vaping,
- uživanje alkohola,
- vplive okolja.
Seigel dodaja, da ljudje pogosto ne vedo, koliko lahko sami vplivajo na svoje tveganje za raka. Najpomembnejše priporočilo ostaja jasno: ne kadite.
Podatki Ameriškega združenja za boj proti raku, ki jih povzema PEOPLE, kažejo na izrazito povečanje raka pri mladih ženskah, kar presega običajne razlage. Naraščajoče stopnje raka dojke, maternice, debelega črevesa in trebušne slinavke kažejo na širše spremembe v okolju in življenjskem slogu. Strokovnjaki opozarjajo, da je nujno razumeti te trende in okrepiti preventivo, saj lahko posamezniki s spremembami življenjskih navad pomembno zmanjšajo svoje tveganje.
Vir: PEOPLE
