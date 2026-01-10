Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki

Kot poroča PEOPLE , so stopnje raka pri ženskah, mlajših od 50 let, kar 82 % višje kot pri moških iste starosti. Strokovnjaki opozarjajo, da se dogaja nekaj širšega, kar presega genetiko.

PEOPLE navaja, da so se stopnje raka pri mladih ženskah od leta 2002 do 2021 močno povečale.

- Leta 2002 je bila pojavnost raka pri ženskah 51 % višja kot pri moških.

- Do leta 2021 je ta razlika narasla na 82 %.

Glavni razlog za ta porast je invazivni rak dojke, ki se je med letoma 2012 in 2021 povečeval za 1 % letno, pri ženskah pod 50 let pa celo za 1,4 % letno. Med dejavniki tveganja poročilo navaja prekomerno telesno težo, kasnejše materinstvo in manjše število porodov.