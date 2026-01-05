Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.

Rak slepiča je sicer redek, vendar se trend naraščanja ni zgodil le pri enem ali dveh primerih, kar ni naključje, temveč znaten vzorec, kot poroča ScienceAlert. Po podatkih ScienceAlert je rak slepiča, ki je bil zgodovinsko bolj značilen za starejšo populacijo, sedaj v povprečju trikrat do štirikrat pogostejši pri ljudeh, mlajših od 50 let, zlasti pri generaciji X in milenijcih. To pomeni, da približno ena tretjina vseh novih primerov raka slepiča zdaj prizadene mlajše ljudi, kar je opazen odmik od prejšnjih epidemioloških trendov. Raziskovalka Andreana Holowatyj navaja, da se je stopnja malignih rakov slepiča v ZDA med letoma 2000 in 2016 povečala za 232 odstotkov, rast, ki jo zdravniki niso pričakovali pri tej starostni skupini.

icon-expand Slepič FOTO: AdobeStock

Težave pri zgodnjem odkrivanju

Kljub rasti primerov pa, kot opozarja ScienceAlert, prepoznavanje raka slepiča ostaja izjemno zahtevno. Simptomi pogosto posnemajo pogoste prebavne težave, kot sta napihnjenost in nelagodje v trebuhu, zato lahko bolezen ostane neopažena. Zgodnje odkrivanje rakov je ključno za boljše izide zdravljenja, vendar to ni preprosto, ker simptomi niso specifični in pogosto niso povezani z resno boleznijo, še navaja ScienceAlert. Kot poroča ScienceAlert, strokovnjaki zaenkrat nimajo jasnega odgovora, zakaj se ta rak povečuje pri mlajših odraslih. Analize kažejo, da vzroki najverjetneje niso enoznačni, temveč gre za kombinacijo dejavnikov. Znanstveniki in epidemiologi opozarjajo na več možnih vplivov, med katerimi so spremembe življenjskega sloga, okoljski dejavniki in genske predispozicije. Ti vključujejo spremembe v prehrani, nižjo raven telesne dejavnosti ter izpostavljenost industrijskim kemikalijam in onesnaževalcem, ki so že povezani z drugimi vrstami raka.

Povezave z drugimi rakavimi trendi

V prispevku ScienceAlert kirurg onkolog Steven Ahrendt opozarja, da se trend povečevanja raka slepiča pri mladih najbolj omenja v kontekstu podobnega naraščanja raka debelega črevesa pri mlajših odraslih. Čeprav vzroki še niso potrjeni, Ahrendt meni, da bi lahko imeli skupne okoljske ali vedenjske dejavnike, ki vplivajo na obe grožnji zdravju. Rast primerov raka slepiča pri mlajših odraslih pomeni, da je pomembno povečati ozaveščenost tako med zdravniki kot med pacienti. Ker simptomi niso specifični in se lahko zamenjajo s pogostimi prebavnimi težavami, bi morala medicina razširiti pozornost tudi na ta redek, a resen rak pri mlajših.

Zaradi možnosti, da se bolezen spregleda, strokovnjaki poudarjajo potrebo po boljšem diagnosticiranju in spremljanju simptomov, ki bi lahko pomagali pri hitrejši identifikaciji raka slepiča v zgodnjih fazah, kar je ključnega pomena za učinkovitejše zdravljenje. Rast primerov raka slepiča pri mlajših odraslih ni nekaj, kar bi zdravniki in znanstveniki enostavno pričakovali. Kot poroča ScienceAlert, so znanstveniki zmedeni in iščejo odgovore, ki bi pojasnili vzroke za ta trend. Do takrat ostaja jasna le ena stvar: rak slepiča se pojavlja pri mlajših odraslih pogosteje kot kadar koli prej, kar postavlja nove izzive za medicino, diagnostiko in javno zdravje.