Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDieta Rakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezni Rakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Slepič
Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

N.R.A.
05. 01. 2026 03.47
0

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.

Rak slepiča je sicer redek, vendar se trend naraščanja ni zgodil le pri enem ali dveh primerih, kar ni naključje, temveč znaten vzorec, kot poroča ScienceAlert. Po podatkih ScienceAlert je rak slepiča, ki je bil zgodovinsko bolj značilen za starejšo populacijo, sedaj v povprečju trikrat do štirikrat pogostejši pri ljudeh, mlajših od 50 let, zlasti pri generaciji X in milenijcih. To pomeni, da približno ena tretjina vseh novih primerov raka slepiča zdaj prizadene mlajše ljudi, kar je opazen odmik od prejšnjih epidemioloških trendov.

Raziskovalka Andreana Holowatyj navaja, da se je stopnja malignih rakov slepiča v ZDA med letoma 2000 in 2016 povečala za 232 odstotkov, rast, ki jo zdravniki niso pričakovali pri tej starostni skupini.

Slepič
SlepičFOTO: AdobeStock

Težave pri zgodnjem odkrivanju

Kljub rasti primerov pa, kot opozarja ScienceAlert, prepoznavanje raka slepiča ostaja izjemno zahtevno. Simptomi pogosto posnemajo pogoste prebavne težave, kot sta napihnjenost in nelagodje v trebuhu, zato lahko bolezen ostane neopažena. Zgodnje odkrivanje rakov je ključno za boljše izide zdravljenja, vendar to ni preprosto, ker simptomi niso specifični in pogosto niso povezani z resno boleznijo, še navaja ScienceAlert.

Kot poroča ScienceAlert, strokovnjaki zaenkrat nimajo jasnega odgovora, zakaj se ta rak povečuje pri mlajših odraslih. Analize kažejo, da vzroki najverjetneje niso enoznačni, temveč gre za kombinacijo dejavnikov.

Znanstveniki in epidemiologi opozarjajo na več možnih vplivov, med katerimi so spremembe življenjskega sloga, okoljski dejavniki in genske predispozicije. Ti vključujejo spremembe v prehrani, nižjo raven telesne dejavnosti ter izpostavljenost industrijskim kemikalijam in onesnaževalcem, ki so že povezani z drugimi vrstami raka.

Slepič
SlepičFOTO: Dreamstime

Povezave z drugimi rakavimi trendi

V prispevku ScienceAlert kirurg onkolog Steven Ahrendt opozarja, da se trend povečevanja raka slepiča pri mladih najbolj omenja v kontekstu podobnega naraščanja raka debelega črevesa pri mlajših odraslih. Čeprav vzroki še niso potrjeni, Ahrendt meni, da bi lahko imeli skupne okoljske ali vedenjske dejavnike, ki vplivajo na obe grožnji zdravju.

Rast primerov raka slepiča pri mlajših odraslih pomeni, da je pomembno povečati ozaveščenost tako med zdravniki kot med pacienti. Ker simptomi niso specifični in se lahko zamenjajo s pogostimi prebavnimi težavami, bi morala medicina razširiti pozornost tudi na ta redek, a resen rak pri mlajših.

Slepič
SlepičFOTO: Dreamstime

Zaradi možnosti, da se bolezen spregleda, strokovnjaki poudarjajo potrebo po boljšem diagnosticiranju in spremljanju simptomov, ki bi lahko pomagali pri hitrejši identifikaciji raka slepiča v zgodnjih fazah, kar je ključnega pomena za učinkovitejše zdravljenje.

Rast primerov raka slepiča pri mlajših odraslih ni nekaj, kar bi zdravniki in znanstveniki enostavno pričakovali. Kot poroča ScienceAlert, so znanstveniki zmedeni in iščejo odgovore, ki bi pojasnili vzroke za ta trend. Do takrat ostaja jasna le ena stvar: rak slepiča se pojavlja pri mlajših odraslih pogosteje kot kadar koli prej, kar postavlja nove izzive za medicino, diagnostiko in javno zdravje.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak slepiča mlajši odrasli rak pri mladih diagnostika raka simptomi raka
Rakave bolezni

Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja

SORODNI ČLANKI

'Velikokrat sem dobila občutek, da se ljudje bojijo, da bodo rekli kaj narobe'
Življenjske zgodbe

'Velikokrat sem dobila občutek, da se ljudje bojijo, da bodo rekli kaj narobe'

Redka, a zelo agresivna oblika raka
Rakave bolezni

Redka, a zelo agresivna oblika raka

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rakave bolezni

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?
Aktivno življenje

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?

Rak, ki naj bi bil vse pogostejši pri generaciji X in milenijcih
Rakave bolezni

Rak, ki naj bi bil vse pogostejši pri generaciji X in milenijcih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331