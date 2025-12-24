Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDieta Rakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezni Rakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bilirubin
Rakave bolezni

Redka, a zelo agresivna oblika raka

N.R.A.
24. 12. 2025 03.30
0

Rak žolčnika spada med najredkejše rake prebavil, a hkrati med najbolj agresivne.

Prav ta kombinacija, redkost in neopaznost, je razlog, da je prognoza pogosto slaba. Kot piše Mayo Clinic, se bolezen v večini primerov odkrije v napredovali fazi, ko so možnosti zdravljenja omejene. Gre za raka, ki dolgo ne povzroča jasnih simptomov, zato ga medicina pogosto zazna šele, ko je že razširjen.

Kaj je rak žolčnika?

Rak žolčnika je maligni tumor, ki se razvije v žolčniku, majhnem organu pod jetri, katerega naloga je shranjevanje žolča. Kot poroča NIH, se več kot 90 % primerov začne v sluznici žolčnika in gre najpogosteje za adenokarcinom. Zaradi anatomskega položaja se rak hitro razširi v jetra, žolčne vode in bezgavke.

Žolčnik
ŽolčnikFOTO: AdobeStock

Zakaj je rak žolčnika tako nevaren?

Glavni problem ni agresivnost celic sama po sebi, temveč dejstvo, da bolezen dolgo poteka brez očitnih znakov. Kot piše Johns Hopkins Medicine, zgodnji simptomi pogosto posnemajo povsem nenevarna stanja, kot so žolčni kamni ali prebavne motnje. Ko se pojavijo jasni znaki, je bolezen pogosto že v 3. ali 4. stadiju.

Dr. J. Michael Millis, hepatobiliarni kirurg, pogosto citiran v strokovnih publikacijah Johns Hopkins, poudarja, da je zgodnje odkrivanje redko predvsem zato, ker žolčnik ni organ, ki bi povzročal bolečino že ob manjših spremembah.

Žolčnik
ŽolčnikFOTO: Dreamstime

Dejavniki tveganja, ki jih ne gre spregledati

Kot poroča my.ClevelandClinic, obstaja več dejavnikov, ki pomembno povečajo tveganje za razvoj raka žolčnika. Med najpomembnejšimi so:

- dolgotrajni žolčni kamni, zlasti veliki kamni,

- kronično vnetje žolčnika,

- polipi žolčnika, večji od 1 cm,

- starost nad 60 let,

- ženski spol,

- debelost in presnovni sindrom.

Zanimivo je, da imajo po podatkih Harvard Health Publishing ženske skoraj dvakrat večje tveganje kot moški, kar raziskovalci povezujejo z vplivom estrogena na sestavo žolča.

Žolčnik
ŽolčnikFOTO: Dreamstime

Simptomi: ko se pojavijo, je bolezen pogosto že napredovala

Zgodnji znaki (pogosto spregledani)

V začetni fazi so simptomi nespecifični. Kot piše WebMD, se lahko pojavijo blaga bolečina pod desnim rebrnim lokom, slabost, napenjanje in izguba teka, simptomi, ki jih večina ljudi pripiše prehrani ali stresu.

Pozni simptomi

Ko bolezen napreduje, se pojavijo bolj alarmantni znaki : zlatenica, temen urin, svetlo blato, hujšanje in stalna bolečina. Kot poroča Verywell Health, je zlatenica pogosto znak, da tumor že ovira žolčne vode, kar pomeni napredovalo bolezen.

Žolčnik
ŽolčnikFOTO: Dreamstime

Diagnosticiranje raka žolčnika

Diagnoza je zahtevna. Kot piše Mayo Clinic, se rak pogosto odkrije naključno, na primer po odstranitvi žolčnika zaradi domnevno nenevarnih žolčnih kamnov. Diagnostični postopki vključujejo ultrazvok, CT, MRI in v nekaterih primerih endoskopsko ultrasonografijo. Onkolog dr. David H. Ilson (Memorial Sloan Kettering, pogosto citiran v Health) opozarja, da biopsija ni vedno izvedljiva, saj je dostop do tumorja omejen in tvegan.

Zdravljenje: omejene možnosti, a napredek obstaja

Edina potencialno ozdravljiva možnost je kirurška odstranitev tumorja, vendar le v zgodnji fazi. Kot poroča NIH, je to mogoče pri manjšem deležu bolnikov. V napredovalih stadijih se uporabljata kemoterapija in v zadnjih letih tudi tarčna terapija. Kot piše ScienceAlert, potekajo raziskave imunoterapije, vendar so rezultati za zdaj omejeni in predvsem eksperimentalni.

Žolčni kamni
Žolčni kamniFOTO: AdobeStock

Prognoza: kruta statistika

Petletno preživetje je nizko. Po podatkih, ki jih povzema American Cancer Society in jih navaja tudi WebMD, je skupno petletno preživetje manj kot 20 %, pri napredovalih oblikah pa bistveno manj. To ni statistika, ki bi jo olepševali, to je realnost bolezni, ki se skriva do zadnjega trenutka.

Kdaj in zakaj boli žolčnik?
Preberi še
Kdaj in zakaj boli žolčnik?

Rak žolčnika je redek, a izjemno nevaren prav zato, ker se dolgo ne pokaže. Če imate dolgotrajne težave z žolčnikom, velike žolčne kamne ali ponavljajoča se vnetja, to ni nepomembna podrobnost. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, je pozornost do simptomov in pravočasna diagnostika edino orožje, ki ga trenutno imamo.

Viri: Mayo Clinic, NIH (National Institutes of Health), Johns Hopkins Medicine, my.ClevelandClinic, WebMD, Harvard Health Publishing, Verywell Health, Health.com, ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak žolčnika simptomi raka žolčni kamni prebavne motnje onkologija
Rakave bolezni

Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja

Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

SORODNI ČLANKI

Kdaj in zakaj boli žolčnik?
Simptomi in bolezni

Kdaj in zakaj boli žolčnik?

Kaj morate vedeti o prebavnem sistemu?
Prebava

Kaj morate vedeti o prebavnem sistemu?

Simptomi, ki nakazujejo na težave z žolčem
Simptomi in bolezni

Simptomi, ki nakazujejo na težave z žolčem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331