Redka, a zelo agresivna oblika raka

Prav ta kombinacija, redkost in neopaznost, je razlog, da je prognoza pogosto slaba. Kot piše Mayo Clinic, se bolezen v večini primerov odkrije v napredovali fazi, ko so možnosti zdravljenja omejene. Gre za raka, ki dolgo ne povzroča jasnih simptomov, zato ga medicina pogosto zazna šele, ko je že razširjen.

Kaj je rak žolčnika?

Rak žolčnika je maligni tumor, ki se razvije v žolčniku, majhnem organu pod jetri, katerega naloga je shranjevanje žolča. Kot poroča NIH, se več kot 90 % primerov začne v sluznici žolčnika in gre najpogosteje za adenokarcinom. Zaradi anatomskega položaja se rak hitro razširi v jetra, žolčne vode in bezgavke.

icon-expand Žolčnik FOTO: AdobeStock

Zakaj je rak žolčnika tako nevaren?

Glavni problem ni agresivnost celic sama po sebi, temveč dejstvo, da bolezen dolgo poteka brez očitnih znakov. Kot piše Johns Hopkins Medicine, zgodnji simptomi pogosto posnemajo povsem nenevarna stanja, kot so žolčni kamni ali prebavne motnje. Ko se pojavijo jasni znaki, je bolezen pogosto že v 3. ali 4. stadiju. Dr. J. Michael Millis, hepatobiliarni kirurg, pogosto citiran v strokovnih publikacijah Johns Hopkins, poudarja, da je zgodnje odkrivanje redko predvsem zato, ker žolčnik ni organ, ki bi povzročal bolečino že ob manjših spremembah.

icon-expand Žolčnik FOTO: Dreamstime

Dejavniki tveganja, ki jih ne gre spregledati

Kot poroča my.ClevelandClinic, obstaja več dejavnikov, ki pomembno povečajo tveganje za razvoj raka žolčnika. Med najpomembnejšimi so: - dolgotrajni žolčni kamni, zlasti veliki kamni, - kronično vnetje žolčnika, - polipi žolčnika, večji od 1 cm, - starost nad 60 let, - ženski spol, - debelost in presnovni sindrom. Zanimivo je, da imajo po podatkih Harvard Health Publishing ženske skoraj dvakrat večje tveganje kot moški, kar raziskovalci povezujejo z vplivom estrogena na sestavo žolča.

icon-expand Žolčnik FOTO: Dreamstime

Simptomi: ko se pojavijo, je bolezen pogosto že napredovala

Zgodnji znaki (pogosto spregledani)

V začetni fazi so simptomi nespecifični. Kot piše WebMD, se lahko pojavijo blaga bolečina pod desnim rebrnim lokom, slabost, napenjanje in izguba teka, simptomi, ki jih večina ljudi pripiše prehrani ali stresu.

Pozni simptomi

Ko bolezen napreduje, se pojavijo bolj alarmantni znaki : zlatenica, temen urin, svetlo blato, hujšanje in stalna bolečina. Kot poroča Verywell Health, je zlatenica pogosto znak, da tumor že ovira žolčne vode, kar pomeni napredovalo bolezen.

icon-expand Žolčnik FOTO: Dreamstime

Diagnosticiranje raka žolčnika

Diagnoza je zahtevna. Kot piše Mayo Clinic, se rak pogosto odkrije naključno, na primer po odstranitvi žolčnika zaradi domnevno nenevarnih žolčnih kamnov. Diagnostični postopki vključujejo ultrazvok, CT, MRI in v nekaterih primerih endoskopsko ultrasonografijo. Onkolog dr. David H. Ilson (Memorial Sloan Kettering, pogosto citiran v Health) opozarja, da biopsija ni vedno izvedljiva, saj je dostop do tumorja omejen in tvegan.

Zdravljenje: omejene možnosti, a napredek obstaja

Edina potencialno ozdravljiva možnost je kirurška odstranitev tumorja, vendar le v zgodnji fazi. Kot poroča NIH, je to mogoče pri manjšem deležu bolnikov. V napredovalih stadijih se uporabljata kemoterapija in v zadnjih letih tudi tarčna terapija. Kot piše ScienceAlert, potekajo raziskave imunoterapije, vendar so rezultati za zdaj omejeni in predvsem eksperimentalni.

icon-expand Žolčni kamni FOTO: AdobeStock

Prognoza: kruta statistika

Petletno preživetje je nizko. Po podatkih, ki jih povzema American Cancer Society in jih navaja tudi WebMD, je skupno petletno preživetje manj kot 20 %, pri napredovalih oblikah pa bistveno manj. To ni statistika, ki bi jo olepševali, to je realnost bolezni, ki se skriva do zadnjega trenutka.

Rak žolčnika je redek, a izjemno nevaren prav zato, ker se dolgo ne pokaže. Če imate dolgotrajne težave z žolčnikom, velike žolčne kamne ali ponavljajoča se vnetja, to ni nepomembna podrobnost. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, je pozornost do simptomov in pravočasna diagnostika edino orožje, ki ga trenutno imamo.