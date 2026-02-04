Vizita.si
Lasulja jim omogoča, da se počutijo bolj kot oni sami, se lažje vključujejo v družbo in se izognejo neprijetnim pogledom ter vprašanjem okolice.
Rakave bolezni

Svetovni dan boja proti raku: ključni dolgoročni sistemski pristopi

N.R.A.
04. 02. 2026 10.04
0

Onkološki inštitut Ljubljana in Državni program obvladovanja raka (DPOR) izpostavljata pomen dolgoročnega, usklajenega sistemskega načrtovanja za zagotavljanje kakovostne, varne in celostne obravnave bolnikov z rakom v Sloveniji.

Ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo 4. februarja, tudi tokrat poteka pod geslom United by Unique – Združeni v edinstvenosti, Onkološki inštitut Ljubljana in Državni program obvladovanja raka (DPOR) izpostavljata, da je onkološko zdravstveno varstvo v Sloveniji visoko dostopno, a se mora ob naraščajočem bremenu raka stalno prilagajati in nadgrajevati z usklajenimi sistemskimi pristopi, ki bodo omogočali kakovostno obravnavo vsakega posameznika.

Bolnica z rakom
Bolnica z rakomFOTO: Shutterstock

Podatki Registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kažejo, da v Sloveniji vsako leto za rakom zboli že več kot 19.000 ljudi, povečuje pa se tudi število oseb, ki živijo z diagnozo raka – takih je med nami že več kot 130.000. Naraščanje števila bolnikov je povezano predvsem s staranjem prebivalstva ter napredkom v zgodnjem odkrivanju in zdravljenju, ki omogočata boljše preživetje. Ob tem se vse bolj krepi tudi potreba po prilagojeni obravnavi, saj se vsaka izkušnja z rakom razlikuje. To prinaša nove izzive za zdravstveni sistem – poleg zdravljenja tudi na področju dolgoročnega spremljanja bolnikov, celostne rehabilitacije, paliativne oskrbe in podpore ljudem, ki živijo z izkušnjo raka.

Bolnica z rakom
Bolnica z rakomFOTO: Dreamstime

Najpogostejše vrste raka v Sloveniji so rak dojk, debelega črevesa in danke, prostate ter pljuč, ki predstavljajo več kot polovico vseh primerov in so v veliki meri povezani z nezdravim življenjskim slogom, kot so kajenje, pitje alkoholnih pijač, neustrezna prehrana, pomanjkanje gibanja, prekomerna telesna teža in izpostavljenost UV sevanju. To dodatno poudarja pomen preventive, zdravega življenjskega sloga ter visoke udeležbe v organiziranih presejalnih programih ZORA, DORA in Svit, ki dokazano prispevajo k zgodnejšemu odkrivanju raka in boljšim izidom zdravljenja.

Rak
RakFOTO: Dreamstime

Državni program obvladovanja raka, ki ga upravlja Onkološki inštitut Ljubljana, že več kot 15 let predstavlja osrednji nacionalni okvir, v katerem vsi ključni deležniki usklajujejo ukrepe za celostno obvladovanje raka – od preventive, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja do rehabilitacije in paliativne oskrbe. Dr. Sonja Tomšič, dr. med., nacionalna koordinatorica DPOR 2022–2026, je dejala: Ukrepi, ki so združeni v Državnem programu, so usmerjeni v zagotavljanje enake dostopnosti do visoko kakovostne, varne in pravočasne obravnave raka vsem bolnikom v Sloveniji. Med rojenimi leta 2022 bo do svojega 75. leta za rakom predvidoma zbolel vsak tretji Slovenec, kar nas opominja, da je rak resen družbeni izziv, ki zahteva premišljene in dolgoročne ukrepe na vseh ravneh.

Rak
RakFOTO: Dreamstime

Trenutno že potekajo priprave novega Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2027–2036. Novi program bo temeljil na najnovejših epidemioloških podatkih, mednarodnih standardih in znanstvenih dokazih ter bo usmerjen v:

- oblikovanje učinkovite onkološke mreže, ki bo zagotavljala visoko

- kakovostne storitve,

- razvoj sistemov spremljanja kakovosti obravnave in razlik v zdravju,

- krepitev presejalnih programov in preventive,

- ukrepe za izboljševanje kakovosti življenja bolnikov z rakom in preživelih po raku.

Rak
RakFOTO: Dreamstime

V tej luči je pomembna tudi informacija, da se je Slovenija v letu 2024 priključila velikemu evropskemu projektu EUnetCCC JA, v okviru katerega pilotno vzpostavljamo mrežo sedmih institucij, ki bodo delovale kot Slovenska mreža za celostno obvladovanje raka v skladu z evropskimi standardi kakovosti.

Mreža za celostno obvladovanje raka vključuje razvoj področij zdravstvene obravnave, raziskovanja in inovacij ter izobraževanja in usposabljanja na področju onkologije. Inštitucije, vključene v projekt EUnetCCC JA, so: Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, UKC Ljubljana, UKC Maribor, Klinika Golnik, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Projekt sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zdravje RS.

Svetovni dan boja proti raku tako znova poudarja, da je rak bolezen, ki presega posameznika in zahteva dolgoročen, usklajen odziv celotne družbe.

