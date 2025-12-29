Vizita.si
Tumor na možganih
Rakave bolezni

Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja

N.R.A.
29. 12. 2025 03.29
3

Tinitus je za mnoge nadležna, a pogosto nenevarna težava. Za 59-letnega Darrena Harrisa iz Devona pa se je izkazal za prvi znak resnega zdravstvenega stanja, ki mu je spremenilo življenje.

Po letih nepojasnjenega zvonjenja v ušesih je šele rutinski slušni test sprožil verigo preiskav, ki so razkrile skriti možganski tumor, piše Daily Mail. Njegova zgodba opozarja na pomembnost raziskav, dostopa do naprednih terapij in pravočasnega ukrepanja.

Od tinitusa do diagnoze, ki mu je obrnila svet na glavo

Darren je dve leti verjel, da gre pri njegovem tinitusu za običajno težavo. Zdravniki so mu potrdili diagnozo in mu predpisali nekaj terapij, ki so mu delno pomagale. A ko je opravil rutinski slušni test, so ga poslali na dodatne preiskave. MRI slikanja so se vrstila eno za drugim, kar je v njem vzbudilo občutek, da nekaj ni v redu, čeprav mu sprva nihče ni želel povedati podrobnosti.

Ko je bil končno napoten k nevrokirurgu, je izvedel novico, ki jo opisuje kot trenutek, ko se mu je "svet sesul". Diagnoza je bila inoperabilni tentorialni meningiom, počasi rastoči, nizkostopenjski tumor na dnu možganov. Čeprav ni rakav, lahko povzroči resne simptome, kot so tinitus, zamegljen vid, glavoboli, izguba sluha, oslabljen voh in težave s požiranjem. Če tumor raste predolgo, lahko zaradi pritiska na možgane in živce postane življenjsko nevaren.

Možganski tumor
Možganski tumor FOTO: Adobe Stock

Napredna terapija, ki mu je rešila življenje

Ker operacija ni bila mogoča, so mu ponudili t. i. gamma knife radiosurgery, napredno obliko obsevanja, ki uporablja več kot 300 žarkov sevanja za uničenje tumorskih celic. Postopek je zahteval, da so mu na lobanjo pritrdili kovinski okvir, s katerim so lahko natančno mapirali tumor v 3D-prostoru in ga obsevali brez premikov.

Zdravljenje je stalo 35.000 funtov, kar je lahko za mnoge družine nedosegljivo. Darren je imel srečo, da je imel zasebno zdravstveno zavarovanje, a opozarja, da številni te možnosti tam nimajo.

Stranski učinki, ki so ostali tudi po uspešnem zdravljenju

Čeprav je bil poseg uspešen, je Darren kasneje razvil epilepsijo in atrijsko fibrilacijo, ki jo zdravniki povezujejo s stresom zaradi napadov. Poleg tega se še vedno sooča z nevrološkimi posledicami, kot so motnje vida in mravljinci po levi strani telesa. Kljub temu poudarja, da je hvaležen, da je danes živ in da je to mogoče le zaradi napredka v medicini.

Možganski tumor
Možganski tumorFOTO: Dreamstime

Deset let kasneje: življenje, hvaležnost in boj za raziskave

Darren in njegova žena Sharon sta ob deseti obletnici diagnoze organizirala dobrodelni dogodek za Brain Tumour Research in zbrala več kot 800 funtov. Poudarja, da je deset let po diagnozi nekaj, česar ne jemlje kot samoumevno. Zaveda se, da mnogi nimajo enake sreče, zato poziva k večjemu financiranju raziskav, boljšim terapijam in dostopnejši tehnologiji.

Edini znak smrtonosnega možganskega tumorja, ki mu je pustil še leto dni življenja
Preberi še
Edini znak smrtonosnega možganskega tumorja, ki mu je pustil še leto dni življenja

Sporočilo tistim, ki se šele podajajo na to pot

Darren svetuje, naj bolniki napredujejo dan za dnem in zaupajo svojim kirurgom. Obenem poziva vse, ki lahko, naj podprejo božično kampanjo Brain Tumour Research, saj lahko že majhna donacija pomaga financirati raziskave, ki rešujejo življenja. Predstavnica organizacije, Letty Greenfield, poudarja, da Darrenova zgodba pomembno prispeva k ozaveščanju o nujnosti vlaganja v raziskave in dostop do naprednih terapij.

Tinitus prizadene milijone ljudi, a v redkih primerih lahko razkrije resnejše zdravstvene težave. Darrenova zgodba je opomnik, kako pomembni so zgodnja diagnostika, napredne terapije in stalno financiranje raziskav. Njegova izkušnja daje upanje drugim in krepi zavedanje, da lahko znanost in podpora skupnosti rešujeta življenja.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
tinitus možganski tumor gama nož zdravstvena ozaveščenost nevrokirurgija
Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Rakave bolezni

Redka, a zelo agresivna oblika raka

