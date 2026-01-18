Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti

Kljub temu se bolezen lahko pojavi tudi pri mladih odraslih, kar potrjuje zgodba 24-letne Paige Seifert, ki je bila na začetku leta 2025 diagnosticirana s tretjo stopnjo raka debelega črevesa. Njena izkušnja, ki jo je delila na družbenih omrežjih, poudarja, kako pomembno je, da pozorno spremljate spremembe v svojem telesu in pravočasno poiščete zdravniško pomoč.

Ključni opozorilni znaki raka debelega črevesa

Kot navaja The Mirror, je Paige svojo diagnozo prejela po tem, ko je več mesecev opažala simptome, ki so se zdeli nespecifični, a so v kombinaciji nakazovali resnejšo težavo. Rak debelega črevesa lahko prizadene kateri koli del velikega črevesa, vključno s kolonom in danko, resnost bolezni pa je odvisna od velikosti tumorja, razširjenosti in splošnega zdravstvenega stanja posameznika.

icon-expand Rak debelega črevesa FOTO: iStock

1. Prisotnost krvi v blatu

Za Paige je bil najpomembnejši opozorilni znak pojav krvi v blatu. Čeprav je krvavitev lahko posledica hemoroidov ali drugih benignih stanj, je vsakršna prisotnost krvi razlog za pregled pri zdravniku. Paige je opisala, da so ji prvi štirje zdravniki krvavitev pripisali hemoroidom, vendar je vztrajala pri dodatnih pregledih, kar je na koncu vodilo do diagnoze.

2. Izrazita utrujenost

Paige je doživljala izčrpanost, ki je močno presegala običajno utrujenost. Rakava obolenja lahko povzročijo hudo utrujenost zaradi vpliva na presnovo, izgube krvi ali sprememb v delovanju imunskega sistema. Paige je opisala, da je bila izčrpana ne glede na količino spanja, kar je bil zanjo jasen znak, da se v telesu dogaja nekaj nenavadnega.

3. Bolečine in nelagodje v trebuhu

The Mirror navaja, da so se pri Paige pojavljale tudi prebavne težave in nelagodje v trebuhu. Ti simptomi so lahko povezani s številnimi drugimi stanji, kot so sindrom razdražljivega črevesja ali intoleranca na hrano, vendar je pomembno, da se ob vztrajnih težavah opravi ustrezna diagnostika. Paige je poudarila, da je kombinacija vseh treh simptomov okrepila njen občutek, da mora vztrajati pri dodatnih pregledih.

icon-expand Rak debelega črevesa FOTO: Adobe Stock

Zakaj je vztrajnost pri iskanju diagnoze ključna?

Paige naj bi obiskala štiri zdravnike, preden je prejela pravilno diagnozo. Njena izkušnja poudarja, kako pomembno je, da vztrajate, če čutite, da nekaj ni v redu. Rak debelega črevesa se lahko razvija postopoma, simptomi pa so pogosto nespecifični, zato je ključnega pomena, da se ob vztrajnih težavah ne zadovoljite z nepreverjenimi predpostavkami.

Dodatni simptomi, na katere morate biti pozorni

Zdravstvene smernice opozarjajo na več simptomov, ki lahko nakazujejo rak debelega črevesa, med drugim: - spremembe v odvajanju blata, - občutek nepopolnega izpraznjenja, - bolečine v trebuhu, - izguba telesne mase brez razloga, - napihnjenost ter znaki anemije, - utrujenost in zasoplost. Če simptomi trajajo tri tedne ali več, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom. Ob znakih, kot so temno rdeče ali črne krvavitve, krvava driska ali močna, neprekinjena krvavitev, je nujen takojšen pregled. Zgodba Paige Seifert je opomnik, da lahko rak debelega črevesa prizadene tudi mlade odrasle, zato je pozornost na telesne spremembe ključnega pomena. Če opazite kri v blatu, nenavadno utrujenost ali vztrajne prebavne težave, je pomembno, da poiščete zdravniško pomoč in vztrajate pri diagnostiki. Zgodnje odkrivanje bolezni lahko bistveno izboljša možnosti zdravljenja in prepreči napredovanje bolezni.