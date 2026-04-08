Več kot tretjino rakov je mogoče preprečiti

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je izdala zaskrbljujoče, a hkrati spodbudno opozorilo: znaten del vseh primerov raka po svetu, in sicer več kot tretjina, je dejansko mogoče preprečiti, piše net.hr. Ta ugotovitev, ki prihaja iz najnovejše analize SZO, se precej razlikuje od splošnega mnenja, da na rak nimamo veliko vpliva. Pravzaprav nam raziskava ponuja konkretne načine, kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek te bolezni. SZO pravi, da bi se milijoni diagnoz raka, vključno z rakom pljuč, želodca in materničnega vratu, lahko preprečili. To je mogoče s pravočasno zdravniško pomočjo, spremembo življenjskega sloga, zmanjšanjem tveganj na delovnem mestu in obvladovanjem onesnaženosti okolja. Isabelle Soerjomataram, epidemiologinja pri SZO, pojasnjuje: "Sistematično delovanje na te preprečljive vzroke predstavlja eno najučinkovitejših možnosti za zmanjšanje obremenitve zdravstvenih sistemov zaradi malignih bolezni." To pomeni, da imamo v rokah veliko večjo moč, kot si mislimo.

Katere življenjske navade vplivajo na naše tveganje?

SZO je leta 2022 zabeležila skoraj 19 milijonov novih primerov raka, od katerih je bilo okoli 38 odstotkov diagnoz, kar je približno 7 milijonov, povezanih s tridesetimi spremenljivimi dejavniki tveganja. To so stvari, na katere lahko vplivamo. Med njimi so seveda najbolj znani kajenje tobaka in pitje alkohola. Poleg teh so pomembni še visok indeks telesne mase (prekomerna teža ali debelost), pomanjkanje gibanja, žvečenje tobaka in uporaba arekovega oreščka, ki je tradicionalno poživilo.

Med manj očitnimi dejavniki, ki jih je izpostavila raziskava, so nezadostno dojenje, kar lahko vpliva na tveganje za določene rake pri materah. Ne smemo pozabiti tudi na onesnaženost zraka in ultravijolično sevanje, ki sta prisotna v našem okolju. Poleg tega je več kot desetina poklicev povezanih s povečanim tveganjem, saj delavci pridejo v stik s škodljivimi kemikalijami, prahom ali drugimi snovmi. Zato je ozaveščanje in ukrepanje na teh področjih ključno za zmanjšanje števila obolelih za rakom po vsem svetu.

FOTO: iStock

Največji dejavniki tveganja: kajenje, alkohol in onesnaženje

Kot potrjuje raziskava SZO, je najpomembnejši posamični dejavnik, ki ga lahko preprečimo, še vedno kajenje tobaka. Leta 2022 je bilo s kajenjem povezanih 15 odstotkov vseh zabeleženih primerov raka, pri čemer je ta odstotek pri moških na globalni ravni dosegel zaskrbljujočih 23 odstotkov. To jasno kaže na ogromen vpliv tobaka na javno zdravje. Drugi pomemben dejavnik je uživanje alkohola, ki je odgovorno za 3,2 odstotka vseh novih primerov raka, kar pomeni približno 700.000 diagnoz letno. Ne smemo pozabiti niti na onesnaženost zraka, ki ima, odvisno od regije, različne učinke. V vzhodni Aziji je na primer 15 odstotkov primerov raka pljuč pri ženskah povezanih z onesnaženjem zraka, medtem ko v severni Afriki in zahodni Aziji k raku pljuč pri moških prispeva okoli 20 odstotkov. To poudarja, kako različni so dejavniki tveganja in kako potrebno je ukrepati lokalno.

Kajenje tobaka je primarni dejavnik. S 15 % vseh primerov raka in neverjetnimi 23 % primerov pri moških v letu 2022, kajenje še vedno predstavlja največje tveganje za razvoj malignih obolenj. Res je čas, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

Od HPV do slabih sanitarnih razmer

Okužbe so prav tako pomemben dejavnik, saj so povezane z okoli 10 odstotki novih primerov raka. Pri ženskah je največji delež preprečljivih rakov, ki jih povzročajo okužbe, povezan z visokorizičnim humanim papiloma virusom (HPV), ki lahko privede do raka materničnega vratu. Kljub obstoju cepiva, ki učinkovito ščiti pred mnogimi boleznimi, povezanimi s HPV, je precepljenost v mnogih delih sveta žal še vedno prenizka.

Rak želodca se pogosteje pojavlja pri moških in je povezan s kajenjem ter okužbami, ki so pogosto posledica slabih življenjskih pogojev, kot so prenatrpanost, pomanjkanje higiene in omejen dostop do pitne vode. To poudarja, kako kompleksna je mreža dejavnikov tveganja. André Ilbawi iz SZO dodaja: "Z analizo vzorcev med različnimi državami in skupinami prebivalstva lahko vladam in posameznikom zagotovimo konkretnejše informacije, ki pomagajo pri preprečevanju številnih primerov raka, še preden se sploh pojavijo." Jasno je, da so za uspeh potrebni tako individualni kot družbeni napori.

Nova analiza Svetovne zdravstvene organizacije jasno kaže, da znaten delež primerov raka ni neizbežen, temveč ga je mogoče preprečiti. To zahteva kombinacijo sprememb v življenjskem slogu posameznikov, javnozdravstvenih kampanj, cepljenja in zmanjšanja okoljskih tveganj. Prihodnost v boju proti raku je v aktivni in usmerjeni preventivi.