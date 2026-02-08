Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama

Kot navaja ScienceAlert , so strokovnjaki analizirali podatke o najpogostejših preprečljivih rakavih obolenjih in ugotovili, da sta dve življenjski navadi odgovorni za velik delež primerov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Gre za dejavnike, ki neposredno vplivajo na celice, imunski sistem in presnovne procese, zato imajo dolgoročen vpliv na zdravje. Razumevanje teh povezav je ključno, saj lahko posamezniki z relativno preprostimi spremembami pomembno zmanjšajo tveganje za razvoj bolezni.

Kajenje je še vedno najpomembnejši preprečljiv dejavnik tveganja za nastanek raka. Tobačni dim vsebuje številne rakotvorne snovi, ki poškodujejo celice in povzročajo mutacije, kar lahko vodi v razvoj različnih vrst raka, zlasti raka pljuč. Strokovnjaki poudarjajo, da se tveganje zmanjša že kmalu po prenehanju kajenja, dolgoročno pa se lahko približa tveganju nekadilcev.

Drugi ključni dejavnik je prekomerna telesna teža, ki je povezana s hormonskimi spremembami, kroničnim vnetjem in presnovnimi motnjami. Ti procesi lahko povečajo tveganje za nastanek več vrst raka, med drugim raka dojke, raka debelega črevesa in raka maternične sluznice. Vzdrževanje zdrave telesne teže z uravnoteženo prehrano in redno telesno dejavnostjo je zato eden najpomembnejših korakov pri zmanjševanju tveganja.

Kot navaja ScienceAlert , kajenje in prekomerna telesna teža vplivata na telo na različne načine, vendar imata skupno točko: oba dejavnika povzročata dolgotrajno obremenitev celic in tkiv. Pri kajenju gre za neposreden stik z rakotvornimi snovmi, medtem ko prekomerna telesna teža povzroča hormonska neravnovesja in vnetne procese, ki lahko spodbujajo rast rakavih celic.

Zmanjšanje tveganja je mogoče z opustitvijo kajenja, vzdrževanjem primerne telesne teže in redno telesno dejavnostjo. Tudi majhne spremembe, kot so krajši sprehodi, zmanjšanje vnosa predelanih živil ali postopno zmanjševanje števila pokajenih cigaret, lahko pomembno vplivajo na dolgoročno zdravje. Strokovnjaki poudarjajo, da je preventiva najučinkovitejše orodje v boju proti raku, saj lahko prepreči velik delež primerov, ki bi sicer zahtevali dolgotrajno zdravljenje.

Raziskave jasno kažejo, da imata kajenje in prekomerna telesna teža izjemno velik vpliv na tveganje za nastanek raka. Čeprav na nekatere dejavnike tveganja ne morete vplivati, lahko z zdravimi življenjskimi navadami pomembno zmanjšate možnost za razvoj bolezni. Opustitev kajenja, uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost so ključni koraki, ki lahko dolgoročno izboljšajo vaše zdravje in zmanjšajo tveganje za nastanek številnih vrst raka.