Rak ščitnice
Rakave bolezni

Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?

N.R.A.
26. 01. 2026 03.07
0

V porastu raka ščitnice pri mlajših odraslih se skriva opozorilo: simptomi so pogosto spregledani ali pripisani hormonom.

Ko se nedolžen večer spremeni v začetek diagnoze

Kot poroča Daily Mail, je 26-letna Hannah Sheridan iz Londona doživela prelomni trenutek med običajnim druženjem v pubu, ko so prijatelji opazili izrazito oteklino na njenem vratu. Čeprav je že dlje časa trpela zaradi hormonskih težav in prebavnih motenj, sprva ni povezala teh simptomov z nenavadno zatrdlino.

Rak ščitnice
Rak ščitniceFOTO: AdobeStock

Prvi znaki, ki so jih zdravniki pripisali hormonom

Hannah je bila pred tem diagnosticirana s policističnimi jajčniki in sindromom razdražljivega črevesja. Kot navaja Daily Mail, so bile njene menstrualne težave izrazite, vendar so se po odstranitvi dela ščitnice umirile, kar nakazuje, da je bila ščitnica dejansko ključni dejavnik. Ščitnica namreč pomembno vpliva na delovanje jajčnikov, zato njeno neravnovesje lahko povzroči motnje ovulacije, močne krvavitve in simptome, ki posnemajo policistične jajčnike.

Hannah je poleg tega trpela zaradi bolečin v vratu, nihanja telesne teže in izrazitega refluksa. Kljub temu so bili njeni simptomi večkrat pripisani mišični napetosti ali stresu, kar je, kot piše Daily Mail, pogosta izkušnja številnih žensk, ki iščejo pomoč zaradi hormonskih težav.

Rak ščitnice
Rak ščitniceFOTO: AdobeStock

Pot do diagnoze raka ščitnice

V maju 2025 je bilo potrjeno, da je zatrdlina na ščitnici. Dva tedna pozneje je bila Hannah uvrščena na seznam s sumom na rakavo obolenje. Opravili so ultrazvok, biopsijo in krvne preiskave, pri čemer so bile krvne vrednosti povsem normalne. Kot poroča Daily Mail, je kirurg ob osebnem posvetu potrdil papilarni rak ščitnice, najpogostejšo obliko raka tega organa, ki predstavlja do 85 odstotkov vseh primerov. Druga pogosta oblika je folikularni rak ščitnice, vendar je pri Hannah šlo za papilarno obliko, ki praviloma raste počasi in ima visoko stopnjo ozdravljivosti, če je pravočasno zdravljena s kirurškim posegom in radioterapijo.

Kirurško zdravljenje in nepričakovan preobrat

3. junija so ji odstranili desni reženj ščitnice. Kot navaja Daily Mail, je po operaciji prvič po letih občutila izginotje močne bolečine v vratu. A le nekaj mesecev pozneje je med dopustom prejela novico, da se je tumor povečal, kar je pomenilo nujno odstranitev celotne ščitnice in nadaljnje zdravljenje z radioterapijo.

Rak ščitnice
Rak ščitniceFOTO: AdobeStock

Po prvem posegu so se številni njeni simptomi izboljšali, vključno z menstrualnim ciklom, ki je postal reden. Kljub temu je bila razočarana, ker so bili njeni simptomi predolgo pripisani drugim stanjem. Kot piše Daily Mail, je Hannah poudarila, da je morala vztrajati pri dodatnih pregledih, saj je čutila, da se v njenem telesu dogaja nekaj resnejšega.

Rak ščitnice in druge bolezni ščitnice

Kot poroča Daily Mail, strokovnjaki porast raka ščitnice pri mlajših odraslih povezujejo predvsem z boljšimi diagnostičnimi metodami in naprednimi slikovnimi tehnikami, ki omogočajo zgodnejše odkrivanje bolezni. Papilarni rak ščitnice je najpogostejši pri ženskah med 30. in 50. letom, simptomi pa lahko vključujejo težave pri požiranju in povečane bezgavke.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Ščitnica je majhen organ z velikim vplivom

Vsaj eden od dvajsetih prebivalcev Združenega kraljestva ima motnjo ščitnice. Ta žleza proizvaja hormona trijodtironin in tiroksin, ki uravnavata srčni utrip, telesno temperaturo, prebavo in razpoloženje.

Motnje delovanja ščitnice vključujejo:

- prekomerno delovanje ščitnice (hipertiroidizem), ki povzroča pospešen srčni utrip, izgubo telesne teže, potenje in srbenje

- premalo delujočo ščitnico (hipotiroidizem), ki vodi v utrujenost, povečanje telesne teže, občutljivost na mraz, zaprtje ter suho kožo in lase

Ženske so desetkrat bolj ogrožene kot moški, najpogostejši sprožilec pa je avtoimunska motnja, pri kateri imunski sistem napade tkivo ščitnice.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Hanina zgodba razkriva, kako pomembno je, da vztrajate pri preiskavah, kadar simptomi vztrajajo ali se stopnjujejo. Rak ščitnice je sicer redek in pogosto dobro ozdravljiv, vendar lahko zamujena diagnoza pomeni težjo pot zdravljenja. Njena izkušnja je opomnik, da je treba ženske simptome jemati resno in da je poslušanje lastnega telesa ključnega pomena.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak ščitnice motnje ščitnice simptomi raka ščitnični hormoni mladi odrasli
Rakave bolezni

