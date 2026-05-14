Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljala prekomerna telesna teža

V Angliji so strokovnjaki opravili veliko raziskavo, ki je potrdila, da mladi vse pogosteje obolevajo za rakom. Med enajstimi vrstami raka, ki so v porastu, sta najpogostejša rak dojke in debelega črevesa. Znanstveniki poskušajo ugotoviti, zakaj se to dogaja ljudem v njihovih dvajsetih in tridesetih letih. Čeprav je rak pri mladih še vedno razmeroma redek, podatki kažejo, da diagnozo vsako leto dobi približno ena oseba na tisoč v tej starostni skupini. To je dovolj velik razlog za skrb in iskanje odgovorov, saj se navade mlajših generacij močno razlikujejo od navad njihovih staršev v istih letih.

Preberi še Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno

Je za porast raka kriva prekomerna telesna teža?

Med vsemi dejavniki tveganja, ki so jih analizirali, se porast raka najbolj ujema s porastom prekomerne telesne teže v zadnjih treh desetletjih. Zanimivo je, da se uporaba alkohola in cigaret med mladimi zmanjšuje, fizična aktivnost pa ostaja na podobni ravni, kar pomeni, da so krivi drugi dejavniki. Strokovnjaki menijo, da odvečna maščoba spreminja delovanje hormonov v telesu, kar olajša nastanek raka. To je ključen podatek, saj debelost postaja ena največjih zdravstvenih groženj sodobnega časa, s katero se spopadajo že otroci in mladostniki.

icon-expand Debelost FOTO: AdobeStock

"Štirideset odstotkov vseh rakov bi lahko preprečili le s spremembo življenjskih navad in vzdrževanjem zdrave teže," opozarja profesorica Montserrat García Closas.

Kateri drugi vplivi bi lahko ogrožali mlajše generacije?

Zdravniki opozarjajo na več možnih krivcev, o katerih še nimamo vseh podatkov. To so ultra predelana hrana, onesnažen zrak, razni pesticidi in celo uporaba antibiotikov. Mnogi bolniki poročajo, da so bili njihovi simptomi predolgo prezrti, ker so zdravniki verjeli, da so za raka enostavno 'premladi'. Takšne napake so lahko usodne, saj se rak pri mladih pogosto obnaša agresivneje. Ključnega pomena je, da posameznik prisluhne svojemu telesu in vztraja pri preiskavah, če opazi nenadno izgubo teže, dolgotrajne bolečine ali druge neobičajne simptome.