Zdravnica opozorila na tri simptome smrtonosnega raka

To bolezen pogosto imenujejo 'tihi morilec', ker je njene simptome zlahka zamenjati za manj resne težave, kot sta močna menstruacija in izčrpanost, piše net.hr. Če znake prepoznamo zgodaj, je možnost preživetja vsaj pet let približno 95-odstotna. Ta pade na 15 odstotkov, če se rak odkrije v poznejših fazah, ko se razširi na druge dele telesa.

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Zdravnica dr. Angela Sarmiento Bentancourt opozarja na tri opozorilne znake, ki lahko kažejo na raka: močnejše menstruacije, neobičajne krvavitve (po spolnem odnosu, med menstruacijo ali po menopavzi) ter bolečine v medenici, križu ali spodnjem delu trebuha. "Močnejše in pogostejše krvavitve lahko povzročijo, da so ženske bolj izčrpane kot običajno," dodaja zdravnica.

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HPV je glavni povzročitelj raka materničnega vratu

Bolečine v spodnjem delu hrbta in medenice med menstruacijo so običajne, a so lahko tudi opozorilni znak raka materničnega vratu. Do težav prihaja, ker tumor pritiska na organe, kosti in živce, hkrati pa rakavo tkivo povzroča neobičajne krvavitve zaradi svoje krhkosti. Z napredovanjem bolezni se lahko poškoduje tudi zdravo tkivo, vnetje in pritisk tumorja pa med spolnimi odnosi pogosto povzročata bolečino.

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Če opazite navedene težave, obiščite zdravnika, saj lahko te kažejo na raka materničnega vratu. Ta je v večini primerov posledica okužbe s humanim papiloma virusom (HPV). Obstaja veliko vrst HPV, vendar le nekatere vplivajo na zdravje spolovil. Mnoge okužbe izzvenijo same od sebe, v nekaterih primerih pa lahko virus sčasoma povzroči nastanek nenormalnih celic, iz katerih se lahko razvije rak.