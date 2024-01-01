Zajtrk je že desetletja predmet razprav, a najnovejše raziskave kažejo, da ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi kdaj.

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.

Žensko zdravje