5 znakov težav s srcem, ki jih ne smete ignorirati
Srčno žilne bolezni

Zdravje
Zajtrk, ki lahko podaljša življenje

Zajtrk je že desetletja predmet razprav, a najnovejše raziskave kažejo, da ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi kdaj.
Bolezni
Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti

Utrujenost je eden najpogostejših in tudi najbolj spregledanih simptomov jetrnih bolezni.
Prebava
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.
Žensko zdravje
Hormonske spremembe po 35. letu: kako jih obvladati?

Ko pomislimo na menopavzo, si jo pogosto predstavljamo kot nekaj, kar se zgodi po petdesetem letu, z občasnimi vročinskimi oblivi, nihanjem razpoloženja in s koncem menstruacije. A resnica je, da se hormonske spremembe začnejo veliko prej. Že med 35. in 45. letom se lahko telo povsem potiho pripravlja na menopavzo.
Debelost kot vzrok za srčne bolezni in kako ukrepati
Srčno žilne bolezni

Debelost neposredno obremenjuje srce in ožilje. Povečuje tveganje za hipertenzijo, srčno popuščanje, aterosklerozo in nenadno smrt.

Srčno žilne bolezni

Ateroskleroza je kronična, napredujoča bolezen arterij, ki pogosto ostane neopažena, dokler ne povzroči resnih zapletov, kot so srčni infarkt, možganska kap ali periferna arterijska bolezen.

Tiha bolezen, ki ogroža srce, možgane in življenje
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Srčno žilne bolezni

Srčno popuščanje je stanje, ki običajno ne udari nenadoma. Gre za kronično napredujočo bolezen, ki se pogosto razvija tiho in postopno.

Imate navado, ki jo kardiologi povezujejo s tveganjem za srčni napad?
Srčno žilne bolezni

Po mnenju strokovnjakov lahko ta navada poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.

Kakšna je razlika med srčnim zastojem in srčnim infarktom?
Srčno žilne bolezni

Mnogi so prepričani, da je srčni zastoj enak kot srčni infarkt, prav tako pa se uporabljata izraza za obe stanji. Slednji pa si vseeno nista enaki.

Kako dolgo traja, da znižamo povišan holesterol?
Srčno žilne bolezni

Holesterol igra ključno vlogo pri zdravju srca, zato je pomembno, da redno spremljate raven holesterola in jo ohranjate v zdravem območju.

Srčno žilne bolezni

Krčne žile so pogost problem, ki se lahko pojavi že v mladosti, pogosto pa ga povzročajo dednost, nosečnost ali življenjski slog. Pravočasno prepoznavanje znakov, kot so pekoč občutek in otekanje, ter obisk zdravnika sta ključna za preprečevanje zapletov in izboljšanje kakovosti življenja.

Imate takšne žile? Pravočasno prepoznajte težave
Lahko preprečimo drugi srčni napad? Raziskave razkrivajo, kaj nam lahko pomaga
Srčno žilne bolezni

Po srčnem infarktu je ključnega pomena poskrbeti za svoje srce. Nova raziskava kaže, da že zamenjava le 30 minut sedenja z lahkotno aktivnostjo, kot je hoja ali opravila po hiši, lahko zmanjša tveganje za ponovni srčni napad za kar 50 %. Tudi spanje in srčna rehabilitacija imata pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja srca.

Skoraj vsi srčni infarkti in kapi so povezani s tem
Srčno žilne bolezni

Obsežna študija razkriva, da je skoraj 99 % srčnih infarktov in možganskih kapi povezanih z vsaj enim od štirih ključnih dejavnikov tveganja: visokim krvnim tlakom, visokim holesterolom, visokim krvnim sladkorjem ali kajenjem.

Glavni znak, ki napoveduje tveganje za srčni napad?
Srčno žilne bolezni

Zdravnik pojasnjuje, zakaj je C-reaktivni protein (CRP), parameter vnetja, v določenih primerih pomembnejši pokazatelj kot raven holesterola.

To so vaši skriti sovražniki v jutranjih obrokih
Srčno žilne bolezni

Želite zdravo srce? Bodite previdni pri izbiri zajtrka! Preverite, zakaj sta slanina in klobasa med živili, ki jih je pri visokem holesterolu priporočljivo izločiti.

Srčno žilne bolezni

Če želite poskrbeti za zdrave arterije in preprečiti vnetja, poskusite z eno ključno navado: vključite več sredozemske prehrane v svoje življenje. Ta prehranski pristop dokazano pozitivno vpliva na srce in ožilje, pomaga pri nadzoru holesterola in zmanjšuje telesna vnetja.

Prehrana, ki dokazano pozitivno vpliva na srce in ožilje
