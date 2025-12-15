Vizita.si
Srčno žilne bolezni

5 znakov težav s srcem, ki jih ne smete ignorirati

N.R.A.
15. 12. 2025 03.16
0

Težave s srcem pogosto napredujejo tiho, brez dramatičnih simptomov.

Kot piše WebMD, številni ljudje srčnih opozorilnih znakov sploh ne prepoznajo, saj se ne kažejo vedno kot klasična bolečina v prsih. Srce pa skoraj vedno pošilja signale, ki jih ne smemo spregledati.

Nenavadna ali vztrajna bolečina v prsih

Bolečina v prsih je eden najbolj znanih simptomov srčnih težav, vendar se lahko pojavi na različne načine. Kot poroča MedlinePlus (NIH), se lahko kaže kot pritisk, stiskanje, pekoč občutek ali občutek teže v prsnem košu. Dr. Charles Chambers, kardiolog, ki ga navaja WebMD, opozarja: ''Če niste prepričani, ali je bolečina v prsih nevarna, jo vedno preverite.'' Bolečina, ki traja več minut, se stopnjuje ali se pojavi ob naporu, je lahko znak angine ali srčnega infarkta.

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Kratka sapa, ki je prisotna tudi v mirovanju

Kot piše Mayo Clinic, je težko dihanje eden najpogostejših simptomov srčnega popuščanja ali bolezni koronarnih arterij. Kratka sapa se lahko pojavi:

- med hojo ali naporom,

- med ležanjem,

- ponoči, ko se oseba prebudi zaradi občutka dušenja.

Dr. Vincent Bufalino, strokovnjak Ameriškega združenja za srce, ki ga navaja WebMD, poudarja: ''Če se zadihate ob dejavnostih, ki jih običajno zmorete brez težav, je to lahko znak srčne bolezni.''

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Otekanje nog, gležnjev ali stopal

Kot poroča Mayo Clinic, je otekanje spodnjih okončin pogosto povezano s srčnim popuščanjem, saj srce ne zmore učinkovito črpati krvi. Zaradi slabšega pretoka se tekočina kopiči v tkivih, kar povzroči oteklino, najpogosteje v gležnjih in stopalih. Mayo Clinic dodaja, da je otekanje lahko tudi znak težav z zaklopkami ali motenj v krvnem obtoku, saj se kri vrača proti spodnjim okončinam in zastaja.

Nepravilni ali hitri srčni utripi

Kot piše Mayo Clinic, so palpitacije, občutek preskakovanja, razbijanja ali nenavadnega ritma srca, lahko znak aritmije. Če se pojavljajo pogosto, v mirovanju ali jih spremljajo omotica, slabost ali bolečina v prsih, je nujen pregled. Dr. Chambers, ki ga navaja WebMD, opozarja, da ''nenadna sprememba srčnega ritma nikoli ni nekaj, kar bi smeli ignorirati''.

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Neobičajna utrujenost ali šibkost

Kot piše Mayo Clinic, je nenadna, nepojasnjena utrujenost lahko zgodnji znak srčnih težav, zlasti pri ženskah. Utrujenost se lahko pojavi:

- ob minimalnem naporu,

- med običajnimi opravili,

- skupaj s kratko sapo ali bolečino v prsih.

Mayo Clinic pojasnjuje, da je kronična utrujenost pogosto povezana z zmanjšanim pretokom krvi zaradi zoženih arterij ali oslabljenega srčnega delovanja, kar pomeni, da telo ne prejme dovolj kisika in hranil.

Srce redko zboli brez opozorila. Strokovni viri poudarjajo, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno za preprečevanje resnih zapletov. Če opazite bolečino v prsih, kratko sapo, otekanje, palpitacije ali nenavadno utrujenost, je to lahko znak, da vaše srce potrebuje pozornost. Pravočasna diagnostika lahko reši življenje.

Viri: WebMD, MedlinePlus (NIH), Mayo Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
srčne bolezni simptomi srčnega infarkta bolečina v prsih kratka sapa zdravje srca
Srčno žilne bolezni

Debelost kot vzrok za srčne bolezni in kako ukrepati

