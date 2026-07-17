Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega

Dr. Dmitrij Yaranov, priznani kardiolog in specialist za srčne presaditve, je predstavil inovativen diagnostični postopek za oceno tveganja srčnega infarkta. Kot navaja net.hr, je strokovnjak poudaril, da testiranje ni osredotočeno zgolj na meritve holesterola. V svoji objavi na družbenem omrežju Instagram je dr. Yaranov pojasnil, da lahko že s preprosto krvno preiskavo zaznamo povečano nevarnost za srčni napad, kljub dejstvu, da so ravni holesterola znotraj referenčnih vrednosti. Do takšnih tveganih stanj lahko namreč pride zaradi prisotnosti kroničnega vnetja v organizmu, ki ogroža zdravje pacienta ne glede na sicer normalne vrednosti holesterola.

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Krvni test omogoča napovedovanje tveganja za srčni infarkt s pomočjo meritve C-reaktivnega proteina (CRP), ki služi kot ključen kazalnik vnetnih procesov v organizmu. Kot strokovno izpostavlja dr. Yaranov, so povišane vrednosti CRP povezane s trikrat večjo verjetnostjo nastanka srčnega dogodka. Pri tem je nujno opozoriti, da je lahko koncentracija holesterola v mejah referenčnih vrednosti, medtem ko parametra CRP lahko kljub temu nakazujeta na kritično povišano tveganje.

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Zakaj je kronično vnetje nevarno?

Dr. Yaranov poudarja, da kronično vnetje predstavlja kritičen indikator za razvoj številnih bolezenskih stanj na področju kardiovaskularnega sistema. Strokovnjak pojasnjuje: ''Kronični vnetni procesi povzročajo poškodbe arterij ter destabilizacijo plakov, kar posledično znatno povečuje tveganje za nastanek možganske kapi, srčnega infarkta in periferne arterijske bolezni.''

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Strokovnjak je pojasnil, da test, s katerim zaznavamo nizke, vendar perzistentne ravni vnetnih procesov, imenujemo hs-CRP (visoko občutljivi C-reaktivni protein). Pri tem je posebej poudaril nujnost interpretacije navedenega markerja v širšem kontekstu, in sicer v povezavi z drugimi ključnimi dejavniki, kot so ravni holesterola ter lipoproteina (a) ali Lp(a), kar omogoča natančno in celovito oceno srčno-žilnega tveganja.

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Kako znižati povišan CRP?

Zdravnik je podal strokovne napotke za učinkovito zniževanje ravni C-reaktivnega proteina in blaženje sistemskega vnetja v telesu: Uživajte polnovredna živila: Priporočljivo je povečati vnos rastlinskih prehranskih virov, zlasti sadja, zelenjave, polnozrnatih žit in stročnic. Ohranjajte telesno aktivnost: Redna gibalna dejavnost, vključno z zmernimi oblikami vadbe, kot so vsakodnevni sprehodi, ima ključen pomen za ohranjanje zdravja. Vzdržujte primerno telesno maso: Zmanjšanje presežne telesne teže neposredno vpliva na zmanjšanje vnetnih procesov v organizmu. Prenehajte s kajenjem: Kajenje se prepoznava kot eden osrednjih dejavnikov, ki sprožajo kronična vnetna stanja. Pridobite strokovni nasvet: Svetujemo, da se o smotrnosti uvajanja statinov ali protivnetnih farmakoloških pripravkov posvetujete s svojim izbranim zdravnikom.

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Ena izmed pacientk dr. Yaranova je delila svojo izjemno pozitivno izkušnjo: ''Kljub redni telesni vadbi in zdravemu prehranjevanju sem se vrsto let soočala z visokimi vrednostmi CRP in mejno povišanim holesterolom. Po prebranem strokovnem članku o vplivu statinov na zniževanje vrednosti CRP sem se o tej možnosti posvetovala s svojim zdravnikom, ki je mojo odločitev podprl s predpisom ustrezne terapije. Rezultati so bili izjemni, saj se je raven CRP znižala z 20 na 2,0. Prepričana sem, da je ta terapevtski pristop bistveno pripomogel k mojemu zdravju. Ker v rutinski diagnostiki določanje CRP pogosto ni vključeno, pacientom svetujem, da se s svojim zdravnikom aktivno posvetujejo o smiselnosti omenjene preiskave.''

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Ključno je razumeti razlikovanje med standardno preiskavo CRP in visoko občutljivo metodo hs-CRP. Medtem ko običajni test CRP služi za detekcijo akutnih vnetnih procesov, kot so tisti ob bakterijskih okužbah, ima visoko občutljivi test hs-CRP bistveno vlogo pri stratifikaciji tveganja za srčno-žilna obolenja, saj omogoča zaznavanje tudi minimalnih ravni sistemskega vnetja. Laboratorijski izsledki so praviloma dostopni že naslednji delovni dan. Čeprav meritve holesterola ostajajo pomemben parameter, nam test hs-CRP zagotavlja natančnejši vpogled v celostno srčno-žilno zdravje. Svetujemo vam posvet z izbranim zdravnikom glede ustreznosti opravljanja testa hs-CRP, s čimer boste pridobili poglobljene informacije za proaktivno obvladovanje in preventivo kardiovaskularnih tveganj.