Kaj pomeni tiha srčna bolezen

Tiha srčna bolezen označuje stanje, ko pride do zmanjšanega pretoka krvi v srčno mišico brez izrazitih ali tipičnih simptomov. Najpogosteje gre za tiho ishemijo srčne mišice ali celo tiho obliko srčnega infarkta, ki poteka brez klasične bolečine v prsnem košu. Kot navaja NIH, se lahko miokardna ishemija razvije brez opozorilnih znakov, kar pomeni, da bolnik ne občuti tipične prsne bolečine. To je posebej problematično pri ženskah, kjer so simptomi pogosto netipični ali blagi. Harvard Health poroča, da je pri ženskah večja verjetnost za tako imenovano mikrožilno bolezen srca, pri kateri so prizadete drobne koronarne žile, kar lahko povzroča simptome brez jasne zapore večjih arterij.

Zakaj je srčna bolezen pri ženskah drugačna kot pri moških

Pri moških je koronarna bolezen srca pogosto povezana z izrazito bolečino ali pritiskom v prsih. Pri ženskah pa so simptomi pogosto drugačni. Kot piše my.clevelandclinic, ženske ob srčnem infarktu pogosteje navajajo utrujenost, slabost, zadihanost, bolečine v hrbtu, vratu ali čeljusti. Klasična bolečina v prsnem košu je lahko odsotna ali manj izrazita. WebMD poudarja, da so prav zaradi teh atipičnih simptomov ženske pogosteje napačno diagnosticirane ali pa pomoč poiščejo pozneje.

icon-expand Srce FOTO: AdobeStock

Mikrožilna bolezen srca

Mikrožilna bolezen srca je pogostejša pri ženskah, zlasti po menopavzi. Gre za motnjo delovanja majhnih arterij, ki oskrbujejo srčno mišico. Johns Hopkins Medicine navaja, da standardna koronarna angiografija pogosto ne pokaže jasnih zapor, ker so prizadete drobne žile. Posledično lahko bolezen ostane neprepoznana kljub prisotnim simptomom. Science Alert poroča, da hormonske spremembe, predvsem upad estrogena, vplivajo na delovanje žilne stene in lahko povečajo tveganje za to obliko srčne bolezni.

Dejavniki tveganja pri ženskah

Hormonske spremembe Kot piše Mayo Clinic, estrogen deluje zaščitno na srčno-žilni sistem, saj vpliva na elastičnost žil in raven holesterola. Po menopavzi se tveganje za koronarno bolezen srca pri ženskah hitro približa tveganju pri moških. NIH navaja, da se po menopavzi poveča pojavnost arterijske hipertenzije, sladkorne bolezni in dislipidemije, kar dodatno obremeni srčno-žilni sistem.

icon-expand Srce FOTO: AdobeStock

Psihosocialni dejavniki

Verywell Health poroča, da imajo depresija, kronični stres in anksioznost pri ženskah izrazitejši vpliv na razvoj srčno-žilnih bolezni kot pri moških. Ti dejavniki lahko vplivajo na vnetje, krvni tlak in srčni ritem. Harvard Health dodaja, da je pri ženskah pogostejša kombinacija več dejavnikov tveganja hkrati, kar poveča verjetnost tihega poteka bolezni.

Kako prepoznati tiho srčno bolezen

Tiha srčna bolezen se lahko kaže z nespecifičnimi znaki, kot so: – nepojasnjena utrujenost, – zadihanost ob manjšem naporu, – motnje spanja, – slabost ali prebavne težave, – občutek tesnobe. Kot navaja my.clevelandclinic, je pri sumu na srčno bolezen potrebna natančna diagnostika, ki lahko vključuje elektrokardiogram, obremenitveno testiranje in slikovne preiskave. WebMD poroča, da so redni preventivni pregledi ključni, zlasti pri ženskah z družinsko anamnezo koronarne bolezni srca ali sladkorne bolezni.

icon-expand Srce FOTO: AdobeStock

Zakaj je zgodnje odkrivanje ključno

Kot piše Harvard Health, tiha miokardna ishemija povečuje tveganje za srčni infarkt in srčno popuščanje, če ostane neprepoznana. Zgodnja diagnostika omogoča uvedbo terapije za znižanje krvnega tlaka, uravnavanje holesterola in izboljšanje življenjskega sloga. NIH poudarja, da je ozaveščenost o drugačnih simptomih pri ženskah bistvena za zmanjšanje smrtnosti zaradi srčno-žilnih bolezni. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno zmanjša tveganje zapletov in izboljša dolgoročno prognozo.

Preberi še Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce

Srčno-žilne bolezni ostajajo vodilni vzrok smrti pri ženskah, vendar je tiha srčna bolezen pogosto spregledana. Razumevanje razlik med spoloma, prepoznavanje netipičnih simptomov ter redni preventivni pregledi so ključni za zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje.