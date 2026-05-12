Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje

Vodilni evropski kardiologi so objavili nova navodila za srčne bolnike, v katerih opozarjajo na nevarnosti tako imenovane ultra-predelane hrane. To so izdelki, ki so polni industrijskih dodatkov in jih pogosto najdemo v obliki pripravljenih obrokov, pakiranih prigrizkov in sladkanih pijač. Raziskave kažejo, da takšna hrana povzroča resne težave, kot sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen, ne glede na to, koliko kalorij sicer zaužijete. Kardiologi sedaj priznavajo, da v preteklosti tem nevarnostim niso namenili dovolj pozornosti, zato se smernice spreminjajo, da bi vključevale jasna opozorila pred predelanimi izdelki v vsakodnevni prehrani.

Praktični koraki za bolj zdrave obroke: kuhajte sami

Zdravniki nam svetujejo, naj začnemo pogosteje kuhati sami. Ko obroke pripravljamo doma, imamo nadzor nad vsemi sestavinami, kar nam pomaga, da se izognemo prevelikim količinam soli, sladkorja in nepotrebnih konzervansov. Strokovnjaki svetujejo tudi, da se ob mizi upočasnimo. Počasno uživanje hrane namreč telesu omogoči, da pravočasno prepozna občutek sitosti, kar nas varuje pred nezdravim prenajedanjem s predelanimi prigrizki. Poleg tega se svetuje izogibanje uživanju hrane pozno zvečer in vzpostavitev rednega vzorca obrokov, kar stabilizira prebavo in izboljša splošno kakovost diete.

Slabi prehranski vzorci in uživanje ultra-predelane hrane povečujejo tveganje za nastanek resnih srčnih obolenj in prezgodnje smrti.

Znanstvenica Luigina Guasti, ki je soavtorica teh pomembnih priporočil, pojasnjuje, da je ultra-predelana hrana narejena tako, da je okusna in priročna, vendar naša telesa z njo težko upravljajo. Velikokrat so te namirnice povezane z rizičnimi dejavniki, ki jih vsi poznamo: visokim holesterolom, krvnim tlakom in povečano telesno težo. Zdravniki želijo, da se o teh tveganjih govori odkrito, podobno kot se opozarja na kajenje ali pomanjkanje gibanja. Ključno je, da ljudje prepoznajo te izdelke kot resno nevarnost in omejijo njihov vnos v prid svojemu prihodnjemu zdravju in dobremu počutju.

Nujne so spremembe na ravni države za dostopnejšo zdravo hrano

Čeprav lahko vsak sam naredi veliko za svoje srce, strokovnjaki opozarjajo, da bi morala država narediti več, da bi nam bila zdrava hrana lažje dostopna. Velikokrat so nezdravi, močno predelani izdelki cenejši in lažje dosegljivi kot sveža zelenjava ali polnovredna živila. Sistemska podpora, ki vključuje boljše standarde za prehrano v šolah in na delovnih mestih ter ugodnejše pogoje za lokalne pridelovalce, bi ljudem znatno olajšala pot do zdravega srca. Manj soli, manj sladkorja in manj predelanih snovi v naši bližini pomeni manj pacientov v kardioloških čakalnicah.