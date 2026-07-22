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Srce
Srčno žilne bolezni

Ko srce skoraj odpove zaradi sreče: spoznajte simptome sindroma srečnega srca

N.R.A.
22. 07. 2026 03.25
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Preberite zgodbo o ženski, ki je po hčerkini poroki pristala na urgenci, in spoznajte simptome sindroma srečnega srca, ki se pogosto zamenjuje z infarktom.

Ste kdaj rekli, da ste tako srečni, da vam bo počilo srce? Čeprav zveni kot pretiravanje, se je to dejansko zgodilo 65-letni ženski, katere zgodbo so zdravniki opisali v strokovni reviji. Po hčerini poroki, ki je bila eden najsrečnejših dogodkov v njenem življenju, je tri dni trpela za bolečinami v prsih in težkim dihanjem.

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Ko so jo sprejeli v bolnišnico, so sprva mislili, da gre za srčni napad. Izkazalo se je, da gre za redko stanje, imenovano sindrom srečnega srca, kjer telo na izjemno pozitivna čustva reagira podobno kot na hud stres, kar začasno oslabi srčno mišico.

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Zakaj se srce ob sreči napihne kot balon?

Bolezen je dobila ime po japonski besedi za keramične vrče, v katere lovijo hobotnice, saj srce pacienta dobi točno takšno obliko. Ko zdravniki pregledajo srce s slikami, ne najdejo strdka, ki bi blokiral žile, ampak vidijo, da spodnji del srca preprosto ne deluje pravilno in se razširi. Takotsubo kardiomiopatija se pojavi pri majhnem številu ljudi, ki jih pripeljejo z znaki infarkta. Zanimivo je, da je le majhen del teh primerov povezan z veseljem – večina ljudi takšen odziv doživi ob žalosti, izgubi ali hudem stresu, kar poznamo kot sindrom zlomljenega srca.

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Čeprav je sindrom srečnega srca običajno manj nevaren od zlomljenega srca, so njegovi simptomi pogosto spregledani, kar lahko vodi v nevarne zaplete.

Adrenalin: povezava med čustvi in srčno funkcijo

Ko smo preveč vznemirjeni, bodisi zaradi dobitka na loteriji ali poroke otroka, naše telo sprosti ogromno količino hormonov, kot sta adrenalin in noradrenalin. Ta nenaden sunek lahko preobremeni srce. Znanstveniki so ugotovili, da sreča običajno povzroči napihnjenost sredi srca, medtem ko žalost prizadene spodnji del srca.

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Zdravniki poudarjajo, da bi morali biti tako pacienti kot strokovnjaki bolj pozorni na te simptome, saj se lahko hitro zgodi, da jih spregledamo, ker menimo, da sreča ne more boleti. "Smrtnost pri obeh podtipih bolezni je podobna," pravi kardiolog John Madias, kar pomeni, da je nevarnost resnična.

Vir: ScienceAlert

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