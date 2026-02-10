Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu

Srčno-žilne bolezni so pogosto povezane s prehrano, telesno težo ali kajenjem, vendar strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo tudi manj očitni dejavniki, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje srca. Kot navaja Express, je kardiolog Dr. Brian Fisher izpostavil pet vsakodnevnih navad, ki jih ljudje pogosto spregledajo, a lahko dolgoročno povečajo tveganje za srčno-žilne zaplete. Gre za dejavnike, ki se zdijo nepomembni, a sčasoma obremenjujejo srce in ožilje.

Dolgotrajno sedenje in pomanjkanje gibanja

Ena najpogostejših navad, ki škoduje srcu, je dolgotrajno sedenje. Dr. Fisher opozarja, da neaktivnost upočasni krvni obtok in poveča tveganje za nastanek krvnih strdkov. Kot poroča Express, se tveganje poveča tudi pri ljudeh, ki sicer redno telovadijo, a večino dneva presedijo. Srce potrebuje redno gibanje, da ohranja elastičnost žil in stabilen krvni tlak.

icon-expand Težave s srcem FOTO: AdobeStock

Nepravilno spanje in moten cirkadiani ritem

Kakovost spanja je ključna za zdravje srca. Kardiolog poudarja, da neredni spalni vzorci, premalo spanja ali pogosto prebujanje povečajo raven stresnih hormonov, kar obremenjuje srčno mišico. Kot navaja Express, lahko kronično pomanjkanje spanja vpliva na srčni utrip, krvni tlak in presnovo, kar dolgoročno poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.

icon-expand Nespečnost FOTO: AdobeStock

Pretirano uživanje soli, tudi ko se tega ne zavedate

Veliko ljudi meni, da uživajo malo soli, vendar se večina soli skriva v predelanih živilih. Dr. Fisher opozarja, da lahko že majhna, a redna prekoračitev priporočenega vnosa soli zviša krvni tlak. Express poroča, da je sol pogosto prisotna v kruhu, omakah, juhah in pripravljenih obrokih, zato jo ljudje zaužijejo več, kot mislijo. Prekomeren vnos soli obremenjuje srce in ledvice ter pospešuje zadebelitev žilnih sten.

icon-expand Težave s srcem FOTO: AdobeStock

Stres, ki ga ne prepoznate ali ga ignorirate

Stres je eden najpogostejših, a najmanj prepoznanih dejavnikov tveganja. Kardiolog poudarja, da kronični stres sproži hormonske spremembe, ki povečajo srčni utrip, krvni tlak in vnetje v telesu. Neobvladan stres lahko vodi v nezdrave kompenzacijske navade, kot so prenajedanje, kajenje ali uživanje alkohola, kar dodatno obremenjuje srce.

icon-expand Stres FOTO: AdobeStock

Nezadosten vnos tekočine in dehidracija

Dr. Fisher opozarja, da dehidracija vpliva na gostoto krvi in obremenjuje srce, saj mora delati močneje, da ohranja normalen pretok. Express navaja, da mnogi ljudje pijejo premalo vode, še posebej v hladnejših mesecih, ko občutek žeje ni tako izrazit. Dolgotrajna blaga dehidracija lahko vpliva na krvni tlak, srčni utrip in splošno delovanje srčno-žilnega sistema. Čeprav se številni ljudje osredotočajo predvsem na prehrano in telesno težo, kardiologi opozarjajo, da so tudi manj očitne navade pomemben del skrbi za srce. Redno gibanje, ustrezna hidracija, nadzor nad stresom in kakovosten spanec so temeljni dejavniki, ki lahko pomembno zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni. Kot poudarja Express.co.uk, je ozaveščanje o teh navadah ključno, saj lahko že majhne spremembe v vsakdanjem življenju dolgoročno pomembno izboljšajo zdravje srca.