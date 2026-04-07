Veliko oseb ima po 50. letu to težavo s srcem

Srčno-žilne bolezni so še vedno glavni vzrok smrti v Evropi, a strokovnjaki opozarjajo, da se številne težave začnejo veliko prej, kot si večina predstavlja.

Po podatkih American Heart Association (AHA) ima približno polovica ljudi po 40. letu že vsaj en pomemben dejavnik tveganja za srčno bolezen, pogosto brez očitnih simptomov. Tudi Mayo Clinic navaja, da se spremembe na žilah in srcu začnejo postopoma, tiho in neopazno, zato jih ljudje pogosto pripišejo stresu, staranju ali utrujenosti.

Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže

Po navedbah Cleveland Clinic je eden najpogostejših in najbolj spregledanih problemov po 40. letu povišan krvni tlak, ki ga pogosto imenujejo 'tihi ubijalec', ker dolgo ne povzroča nobenih simptomov. Harvard Health dodaja, da se po 40. letu začnejo spreminjati tudi žile, izgubljajo elastičnost, kar dodatno obremenjuje srce. To se dogaja ne glede na to, ali se človek počuti zdrav.

Srce
SrceFOTO: AdobeStock

Najpogostejša težava: povišan krvni tlak

Povišan krvni tlak je po podatkih World Health Organization (WHO) eden najpogostejših zdravstvenih problemov na svetu. Po 40. letu ga naj bi imela vsaka druga oseba, pogosto brez kakršnihkoli simptomov in pogosto je stanje neodkrito več let. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav to razlog, zakaj se srčno-žilne bolezni pogosto pokažejo šele ob resnih zapletih, kot so srčni infarkt ali možganska kap.

Zakaj se krvni tlak začne dvigovati?

Po navedbah Mayo Clinic gre za kombinacijo dejavnikov:

- manj elastične žile,

- hormonske spremembe,

- sedeči življenjski slog,

- stres,

- prehrana z veliko soli,

- premalo spanja.

Harvard Health poudarja, da se tveganje poveča tudi pri ljudeh, ki so bili prej popolnoma zdravi.

Težava se pogosto začne neopazno

Največja težava je, da ljudje povišan krvni tlak pogosto odkrijejo šele, ko se pojavijo:

- glavoboli,

- utrujenost,

- težko dihanje,

- bolečina v prsih.

A Cleveland Clinic opozarja, da so to že pozni znaki, zgodnje faze so popolnoma tihe.

Kaj svetujejo strokovnjaki

NHS priporoča, da ljudje po 40. letu redno preverjajo krvni tlak, tudi če se počutijo zdravi.Strokovnjaki poudarjajo:

- manj soli v prehrani,

- več gibanja,

- manj alkohola,

- redno merjenje tlaka,

- obvladovanje stresa,

- dovolj spanja.

Po navedbah AHA lahko že majhne spremembe življenjskega sloga pomembno zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni.

Vsaka druga oseba po 40. letu ima povišan krvni tlak, težavo, ki se začne tiho in neopazno, a je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za srčne bolezni.

Viri: American Heart Association (AHA), Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Harvard Health, World Health Organization (WHO), NHS

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
