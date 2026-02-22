Srčna aritmija: ko preskakovanje srca ni več nedolžno

Kaj je srčna aritmija in zakaj nastane

Kot navaja Harvard Health, srčna aritmija pomeni nepravilno bitje srca, prehitro, prepočasi ali neenakomerno. Srce deluje na osnovi električnih impulzov, ki usklajujejo krčenje srčne mišice. Ko se ti impulzi porušijo, pride do motenj ritma.

Kako električni sistem srca izgubi ravnovesje

Po podatkih Johns Hopkins Medicine lahko aritmijo povzročijo spremembe v srčnem tkivu, elektrolitska neravnovesja, bolezni ščitnice, visok krvni tlak ali poškodbe srčne mišice. Včasih se pojavi tudi pri popolnoma zdravih ljudeh, vendar je pomembno, da znate prepoznati, kdaj preskakovanje srca ni več nedolžno.

Kardiolog dr. Hugh Calkins poudarja: ''Vsako vztrajno ali nenavadno preskakovanje srca zahteva pozornost, saj lahko aritmije v določenih primerih vodijo v resne zaplete.''

Občutek preskakovanja ali razbijanja srca

Kot piše Cleveland Clinic, ljudje aritmijo pogosto opisujejo kot: - preskakovanje, - močno razbijanje, - občutek flipflopa v prsih, - nepravilne intervale med utripi. Če se to pojavlja pogosto ali v mirovanju, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Omotica, utrujenost in zasoplost

Aritmija lahko zmanjša učinkovitost črpanja krvi. To lahko povzroči omotico ali občutek, da se vam temni pred očmi. Pri nekaterih ljudeh se pojavi tudi nenadna utrujenost, saj telo ne prejme dovolj kisika.

Bolečina v prsih in občutek pritiska

Čeprav bolečina v prsih ni vedno prisotna, je lahko znak, da aritmija vpliva na prekrvavitev srčne mišice. To je simptom, ki ga nikoli ne smete ignorirati.

Omedlevica ali skorajšnja izguba zavesti

Kot navaja Harvard Health, lahko nekatere aritmije povzročijo nenaden padec krvnega tlaka, kar vodi v omedlevico. To je eden najresnejših opozorilnih znakov.

Vrste srčnih aritmij, ki jih morate poznati

Tahikardija – prehitro bitje srca

Tahikardija pomeni srčni utrip nad 100 udarcev na minuto. Lahko je posledica stresa, dehidracije ali bolezni, lahko pa kaže na motnje v električnem sistemu srca.

Bradikardija – prepočasen srčni utrip

Bradikardija pomeni utrip pod 60 udarcev na minuto. Kot piše Johns Hopkins Medicine, je lahko normalna pri športnikih, pri drugih pa povzroča utrujenost, omotico in težave s koncentracijo.

Atrijska fibrilacija – najpogostejša resna aritmija

Atrijska fibrilacija je neenakomerno in hitro bitje preddvorov. Cleveland Clinic navaja, da poveča tveganje za možgansko kap, saj lahko v srcu nastanejo krvni strdki.

Dejavniki tveganja, ki povečajo možnost aritmije

Kot navaja Mayo Clinic, tveganje za aritmijo povečajo: - visok krvni tlak, - sladkorna bolezen, - bolezni ščitnice, - debelost, - kajenje, - prekomerno uživanje alkohola, - stres.

Starost in spremembe srčnega tkiva

S staranjem se srčno tkivo spreminja, kar lahko vpliva na električno prevodnost. Zato se aritmije pogosteje pojavljajo po 60. letu, vendar niso redke niti pri mlajših odraslih.

Kdaj preskakovanje srca ni več nedolžno

Če preskakovanje srca spremljajo bolečina v prsih, omotica, zasoplost ali omedlevica, je to znak, da potrebujete zdravniško oceno. Strokovnjaki poudarjajo, da je zgodnje odkrivanje ključnega pomena, saj lahko nekatere aritmije vodijo v resne zaplete, vključno z možgansko kapjo ali srčnim popuščanjem.

Zdrav življenjski slog, redna telesna aktivnost, omejevanje stresa in spremljanje krvnega tlaka lahko pomembno zmanjšajo tveganje. Če opazite vztrajne simptome, je priporočljivo, da se posvetujete s kardiologom, saj pravočasna diagnostika omogoča učinkovito zdravljenje in preprečevanje zapletov.