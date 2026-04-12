Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo

Čeprav je vsak dan zdravil bolnike s srčnimi težavami, ni pričakoval, da bo nekega dne sam postal pacient. Njegova zgodba razkriva, kako lahko tudi najbolj izobraženi in izkušeni ljudje spregledajo simptome, ki so lahko življenjsko nevarni, piše index.hr.

Ko telo opozarja, a ga ne poslušamo

Kardiolog je opisal, da je nekaj dni pred infarktom čutil nenavadno utrujenost in pritisk, ki ga je pripisal stresu in pomanjkanju spanja. Ni šlo za klasično bolečino v prsih, ki jo večina povezuje s srčnim infarktom. Namesto tega je občutil: - nenavadno težo v zgornjem delu telesa, - rahel pritisk v vratu, - občutek, da 'nekaj ni v redu', - utrujenost, ki ni imela jasnega vzroka. Prav ta zadnji simptom nepojasnjena, vztrajna utrujenost je tisti, ki ga po njegovih besedah največ ljudi ignorira, čeprav je lahko zgodnji znak srčnih težav.

icon-expand Srčni infarkt FOTO: AdobeStock

Zakaj je utrujenost lahko znak srčnega infarkta?

Ko srce ne prejema dovolj kisika, začne telo varčevati z energijo. To se lahko pokaže kot: - zmanjšana telesna zmogljivost, - občutek 'težkih' okončin, - nenavadna zasoplost, - splošna izčrpanost brez razloga. Kardiolog poudarja, da ljudje pogosto mislijo, da je utrujenost posledica stresa, premalo spanja ali preveč obveznosti. A če se pojavi nenadoma, traja več dni in je ne moremo razložiti, je to lahko znak, da srce ne deluje optimalno.

Kako je prepoznal, da gre za nekaj resnega

Ko se je simptom ponovil več dni zapored, je začel sumiti, da ne gre za običajno utrujenost. Opazil je tudi rahlo nelagodje v prsih, ki ni bilo boleče, a je bilo vztrajno. Odločil se je za pregled in izkazalo se je, da je bil tik pred srčnim infarktom. Njegova zgodba je opomnik, da srce ne opozarja vedno dramatično. Včasih so znaki subtilni, skoraj neopazni.

Kateri simptomi so najpogosteje spregledani?

- utrujenost brez razloga, - rahla slabost, - pritisk v vratu, čeljusti ali hrbtu, - nenavadna zasoplost, - občutek tesnobe ali nemira, - nenadna sprememba tolerance na napor. Ti simptomi so lahko blagi, a ko se pojavljajo skupaj ali trajajo več dni, jih ne smemo ignorirati.

Njegov nasvet: poslušajte svoje telo

Kardiolog poudarja, da je največja napaka, ki jo ljudje delajo, ta, da simptome razlagajo s stresom ali utrujenostjo. Če se telo obnaša drugače kot običajno, je to znak, da nekaj ni v ravnovesju. Če čutite nenavadno utrujenost, ki traja več dni, se posvetujte z zdravnikom, tudi če nimate klasičnih bolečin v prsih.