4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt

Obsežna analiza zdravstvenih podatkov več kot devet milijonov odraslih iz Južne Koreje in Združenih držav Amerike je pokazala, da ima skoraj vsak posameznik, ki doživi večji srčnožilni dogodek, že pred tem prisotne določene dejavnike tveganja. Rezultati, ki jih povzema ScienceAlert, poudarjajo izjemen pomen zgodnjega prepoznavanja in obvladovanja teh dejavnikov, saj lahko pravočasno ukrepanje pomembno zmanjša tveganje za hude zaplete. Študija tako ponuja jasen vpogled v to, kako lahko z nadzorom zdravja vplivamo na dolgoročno srčnožilno varnost.

icon-expand Srčni infarkt FOTO: AdobeStock

Štirje dejavniki tveganja, ki napovedujejo skoraj vse srčnožilne dogodke

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci ugotovili, da so štirje dejavniki tveganja prisotni pri 99 % vseh srčnih infarktov, možganskih kapi ali srčnega popuščanja.

Najpogostejši sprožilci srčnožilnih zapletov

Študija je pokazala, da so pri skoraj vseh bolnikih pred dogodkom prisotni vsaj eden ali več naslednjih dejavnikov: - povišan krvni tlak, - povišan holesterol, - povišan krvni sladkor in/ali - kajenje. Kot poroča sciencealert, je bil najpogostejši dejavnik povišan krvni tlak, saj je bil prisoten pri več kot 93 % vseh posameznikov, ki so doživeli srčnožilni dogodek. Tudi pri ženskah, mlajših od 60 let, ki sicer predstavljajo skupino z najmanjšim tveganjem, je bilo več kot 95 % dogodkov povezanih s temi dejavniki.

icon-expand Srčni infarkt FOTO: AdobeStock

Zakaj je nadzor dejavnikov tveganja tako ključen

Kot piše ScienceAlert, raziskovalci poudarjajo, da je izpostavljenost vsaj enemu neoptimalnemu dejavniku tveganja pred srčnožilnim dogodkom skoraj univerzalna. To pomeni, da je obvladovanje krvnega tlaka, holesterola, krvnega sladkorja in opustitev kajenja najpomembnejši korak pri preprečevanju srčnožilnih bolezni. Avtorji študije opozarjajo, da se je treba osredotočiti na dejavnike, ki jih lahko zdravimo ali nanje vplivamo, namesto na tiste, ki niso vzročno povezani ali jih ni mogoče učinkovito nadzorovati.

Pomen zgodnjega ukrepanja in izzivi v klinični praksi

Kot navaja ScienceAlert, rezultati študije izpodbijajo trditve, da se povečuje število srčnožilnih dogodkov brez prisotnih dejavnikov tveganja. Raziskovalci menijo, da so pretekle analize morda spregledale blage oblike dejavnikov tveganja ali napačno interpretirale podatke.

icon-expand Infarkt FOTO: Shutterstock

Zakaj so rezultati pomembni za javno zdravje

V spremljevalnem komentarju je kardiologinja Neha Pagidipati poudarila, da študija jasno kaže, kako pomembno je obvladovati dejavnike tveganja, še preden pride do resnih zapletov. Zgodnje ukrepanje lahko prepreči številne srčnožilne dogodke, ki bi sicer lahko imeli usodne posledice. Rezultati tako predstavljajo pomembno sporočilo za zdravstvene sisteme, ki morajo okrepiti preventivne programe in ozaveščanje prebivalstva.

Preberi še Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren

Študija, ki je zajela izjemno veliko populacijo, ponuja jasen dokaz, da so srčnožilni dogodki skoraj vedno povezani s štirimi ključnimi dejavniki tveganja. To pomeni, da lahko z doslednim nadzorom krvnega tlaka, holesterola, krvnega sladkorja in opustitvijo kajenja pomembno zmanjšate tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap. Preventiva tako ostaja najmočnejše orožje v boju proti srčnožilnim boleznim.