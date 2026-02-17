4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno

Znaki, ki lahko nakazujejo srčni infarkt

Kot poroča Index, je srčni infarkt pogosto življenjsko ogrožajoče stanje, pri katerem je hitra reakcija odločilna. Posebej skrb vzbujajoč je podatek, da se približno petina srčnih infarktov pojavi brez izrazitih simptomov, kar pomeni, da prizadeta oseba sploh ne zazna, da je prišlo do poškodbe srčne mišice. Prav zato je poznavanje možnih opozorilnih znakov izjemno pomembno.

Vrtoglavica, občutek omotice ali celo izguba zavesti

Nenadna nestabilnost, težave z ravnotežjem ali občutek, da se vam vrti, so lahko opozorilni znaki, ki jih ne smete prezreti. Kot navaja omenjeni vir, lahko takšni simptomi pomenijo, da telo opozarja na resno nevarnost. Če se vam nenadoma stemni pred očmi ali občutite nenavadno slabost, je priporočljivo, da takoj obvestite nekoga v bližini in poiščete strokovno pomoč.

icon-expand Infarkt FOTO: Dreamstime

Kratka sapa, ki se pojavi brez napora

Občutek pomanjkanja zraka je po fizični aktivnosti običajen, toda če se pojavi v mirovanju, lahko nakazuje na resnejšo težavo. Kot piše Index, se lahko ob tem pojavi tudi neprijeten občutek v prsnem košu, vendar ni nujno. Če opazite, da vam primanjkuje zraka brez jasnega razloga, je to lahko znak srčnega infarkta in zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo.

Slabost, prebavne težave ali bruhanje

Čeprav so ti simptomi pogosto povezani z drugimi zdravstvenimi stanji, lahko v določenih primerih nakazujejo tudi na srčni infarkt. Dolgotrajna slabost ali prebavne motnje, ki se ne umirijo, lahko predstavljajo opozorilni znak, ki ga ne gre zanemariti. Če se simptomi stopnjujejo ali trajajo, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

icon-expand Srčni infarkt FOTO: AdobeStock

Nenadno in nepojasnjeno znojenje

Eden manj znanih simptomov je nenadno, hladno znojenje, ki se pojavi brez očitnega razloga. Kot navaja Index Fit, lahko takšen odziv telesa pomeni, da srce doživlja resno obremenitev. Če vas nenadoma oblije pot, čeprav niste bili izpostavljeni naporu ali vročini, je to lahko znak, da se v telesu dogaja nekaj nevarnega.

Ko ni nobenih simptomov

Najbolj zaskrbljujoče je, da se srčni infarkt lahko pojavi tudi brez kakršnihkoli opozorilnih znakov. V takšnih primerih se posledice pogosto odkrijejo šele kasneje, ko je škoda na srčni mišici že nastala. Kot poroča vir, je zato še toliko pomembneje, da ste pozorni na vsako nenavadno spremembo počutja in da redno spremljate svoje zdravstveno stanje. Če se znajdete v situaciji, ko sumite, da doživljate srčni infarkt, še posebej če ste sami, je ključno, da ukrepate po navodilih zdravstvenih strokovnjakov. Hitro in pravilno ravnanje lahko reši življenje.