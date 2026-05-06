Mleko
Srčno žilne bolezni

Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce

N.R.A.
06. 05. 2026 03.15
Po več desetletjih temeljitih raziskav so znanstveniki nedvoumno potrdili dolgo zastavljeno vprašanje, ali ima uživanje polnomastnega ali manj mastnega mleka ugodnejše učinke na zdravje srca in ožilja.

Strokovna spoznanja so nedvoumna: uživanje manj mastnega mleka predstavlja varnejšo prehransko izbiro, navaja portal index.hr. Predmetni zaključki izhajajo iz obsežne norveške raziskave, v okviru katere so sistematično preučevali prehranske in zdravstvene navade več kot 73.000 posameznikov, starejših od 33 let. Poglobljena analiza zbranih podatkov je nedvoumno potrdila neposredno korelacijo med visokim vnosom mlečnih maščob in povišanim tveganjem za pojav usodnih bolezni srca in ožilja.

Tri desetletja spremljanja

V obsežni znanstveni raziskavi, objavljeni v publikaciji The American Journal of Clinical Nutrition, so bili analizirani longitudalni podatki, zbrani v obdobju med letoma 1974 in 1988. Strokovnjaki so spremljali vzorec 73.860 oseb s povprečno starostjo 41 let. V času trajanja študije je bilo zabeleženih 26.393 primerov smrtnih izidov, med katerimi jih je bilo 8.590 neposredno povezanih z boleznimi srca in ožilja.

Mleko
MlekoFOTO: AdobeStock

Polnomastno mleko poveča tveganje

Ključna ugotovitev raziskave nakazuje, da je bila pri posameznikih, ki so uživali polnomastno mleko, zabeležena višja stopnja umrljivosti v primerjavi s tistimi, ki so se odločili za izbiro mleka z manj maščobami. Raziskovalcem so pri analizi podatkov bistveno pomagale specifične razmere na Norveškem; medtem ko je bilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uživanje polnomastnega mleka vsesplošno uveljavljeno, se je v osemdesetih letih priljubljenost izdelkov z nizko vsebnostjo maščob izjemno povečala. Ta družbeni trend je omogočil strokovno primerjavo dolgoročnih vplivov na prehranjevalne navade na obsežnem vzorcu prebivalstva.

Znanstvene raziskave so potrdile, da je uživanje mleka z zmanjšano vsebnostjo maščob povezano z 11-odstotnim znižanjem tveganja za splošno umrljivost ter s 7-odstotnim zmanjšanjem tveganja za srčno-žilna obolenja v primerjavi s polnomastnimi mlečnimi izdelki. Omenjeni rezultati ostajajo statistično značilni in dosledni tudi po temeljiti prilagoditvi analize glede na dejavnike, kot so predhodna bolezenska stanja in druga specifična zdravstvena tveganja.

Mleko
MlekoFOTO: Shutterstock

Kdo pije kakšno mleko?

Raziskovalna analiza je pokazala, da so posamezniki, ki posegajo po mleku z nižjo vsebnostjo maščob, v večini ženskega spola, višje izobraženi in nekadilci. Nasprotno so bile osebe, ki so izbrale polnomastno mleko, v večji meri kadilci. Avtorji študije so na podlagi zbranih podatkov ugotovili, da uživanje polnomastnega mleka korelira s povečanim tveganjem za kardiovaskularna obolenja in povečano splošno umrljivostjo, medtem ko je bilo pri uživanju mleka z nizko vsebnostjo maščob zaznano blago zaščitno delovanje na zdravstveno stanje posameznikov.

Predstavljeni rezultati so skladni z veljavnimi prehranskimi priporočili. Maščobna sestava mleka in mlečnih izdelkov pretežno temelji na nasičenih maščobnih kislinah. Njihov prekomeren vnos je povezan s tveganjem za povišanje koncentracije holesterola v krvi in neustreznim povečanjem telesne mase, kar posledično znatno prispeva k večji verjetnosti za pojav srčno-žilnih obolenj, vključno s srčnim infarktom in možgansko kapjo.

Vir: index.hr

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SAMO JEZNI 19. 08. 2025 08.28
1 0
Plačan članek, ki govori neumnosti
