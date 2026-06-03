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Srčni infarkt
Srčno žilne bolezni

Tihi srčni infarkt: Simptomi, ki jih nikakor ne smete spregledati

N.R.A.
03. 06. 2026 14.18
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Prepoznajte prikrite znake srčnega infarkta, od nepojasnjene utrujenosti do bolečin v čeljusti, in ukrepajte pravočasno za rešitev življenja.

Srčni udar, ki ga strokovno imenujemo infarkt miokarda, je posledica prekinitve krvnega obtoka v delu srca. Največkrat ga povzroči bolezen koronarnih arterij, pri kateri se na stenah žil kopičijo holesterol in druge snovi, kar poznamo pod imenom ateroskleroza.

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Te obloge tvorijo plak, ki lahko kadarkoli poči. Če pride do razpoka, nastane krvni strdek, ki blokira pot krvi do srca. Brez stalnega dotoka kisika začne srčno tkivo hitro odmirati, zato je hitro prepoznavanje stanja ključnega pomena, saj je infarkt pogosto prvi opozorilni znak za dolgotrajne težave z žilami.

Srčni infarkt
Srčni infarktFOTO: AdobeStock

Najpogostejši znaki infarkta: Kaj morate opaziti

Simptomi srčnega infarkta se ne pojavijo vedno nenadno in močno, kot smo navajeni gledati v filmih. Večina infarktov se dejansko začne počasi z blagimi opozorili. Najbolj prepoznaven znak je bolečina v prsih, ki jo ljudje opisujejo kot tesnobnost, stiskanje ali pekoč občutek. Ta bolečina se lahko pojavi in znova izgine. Pozorni pa moramo biti tudi na manj značilne težave, kot so nenadna omotica, slabost, bruhanje ali mravljinci v roki. Neobičajna zadihanost in ekstremna utrujenost brez razloga sta prav tako signala, ki ju nikoli ne bi smeli ignorirati, še posebej, če trajajo dlje časa.

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Pomemben podatek: Eden od petih srčnih infarktov je 'tih', kar pomeni, da oseba sploh ne ve, da njeno srce v tem trenutku odmira, ker so simptomi preveč blagi.

Razlike med moškimi in ženskami: Ne iščite istih znakov

Pri ženskah se srčni infarkt pogosto kaže drugače kot pri moških, kar je lahko izjemno nevarno. Čeprav je bolečina v prsih še vedno najpogostejši znak, ženske pogosteje doživljajo slabost, bruhanje, bolečine v spodnjem delu čeljusti ali v hrbtu. Zelo pogosto se zgodi, da ženske svoje težave napačno pripišejo tesnobi, staranju ali zgolj zgagi po kosilu. Zaradi tega ne poiščejo pomoči takoj, kar lahko privede do trajnih poškodb srca. Zavedanje, da žensko srce trpi drugače, je ključnega pomena za hitro ukrepanje v nujnih primerih.

Srčni infarkt
Srčni infarktFOTO: AdobeStock

Ko udari 'tihi' infarkt: Kako preprečiti katastrofo

Če sumite, da doživljate srčni infarkt, ne smete odlašati niti za trenutek. Vsaka sekunda je dragocena za ohranitev funkcije vašega srca. Pri tihem infarktu so simptomi blagi, podobni prebavnim motnjam ali gripi, a poškodbe, ki nastanejo, so povsem resnične in nevarne za prihodnje težave. Ključni nasvet strokovnjakov je: ne vozite se sami v bolnišnico. Pokličite reševalno službo na številko 112, saj reševalci začnejo z nujno pomočjo že v rešilnem vozilu, kar lahko dobesedno reši življenje in zmanjša trajne posledice na srcu.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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