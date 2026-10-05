Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Srce mladi
Srčno žilne bolezni

7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja

N.R.A.
05. 10. 2026 03.32
0

Srčno popuščanje je stanje, ki običajno ne udari nenadoma. Gre za kronično napredujočo bolezen, ki se pogosto razvija tiho in postopno.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Prav zato so zgodnji znaki izjemno pomembni – lahko so subtilni, a pomenijo, da srce že ne deluje več optimalno. Če jih prezremo, bolezen lahko napreduje do točke, ko je kakovost življenja močno zmanjšana, tveganje za hospitalizacijo pa izrazito povečano.

Pravočasno prepoznajte znake srčnega popuščanja
Preberi še
Pravočasno prepoznajte znake srčnega popuščanja

Kot opozarja Mayo Clinic, je srčno popuščanje posledica oslabljenega srca, ki ne zmore več učinkovito prečrpavati krvi, kar vpliva na vse telesne organe. A telo ima močne kompenzacijske mehanizme, ki zgodnje simptome prikrijejo. Pomembno je, da znamo prepoznati tudi najblažje spremembe v vsakdanjem počutju.

Srčno popuščanje
Srčno popuščanjeFOTO: AdobeStock

Povečana utrujenost in zmanjšana telesna zmogljivost

Eden najpogostejših zgodnjih znakov srčnega popuščanja je izčrpanost. To ni običajna utrujenost po dolgem dnevu, temveč zmanjšana zmogljivost pri vsakdanjih opravilih – hoja po stopnicah, krajši sprehod, pospravljanje doma. Kot piše Verywell Health, srce ne zmore več oskrbovati mišic z zadostno količino kisika, zato se človek hitro utrudi in pogosto potrebuje počitek.

Popuščanje srca – to so najpogostejši znaki
Preberi še
Popuščanje srca – to so najpogostejši znaki

Težko dihanje – sprva pri naporu, kasneje tudi v mirovanju

Zasoplost je zgodnji in pogosto spregledan znak srčnega popuščanja. Najprej se pojavi med telesno dejavnostjo, kasneje pa tudi ob minimalnem naporu ali celo v mirovanju. Kot opozarja WebMD, gre za posledico kopičenja tekočine v pljučih, ki otežuje dihanje in povzroča občutek tesnobe ali dušenja, zlasti v ležečem položaju.

Srčni utrip
Srčni utripFOTO: iStockphoto

Nočno uriniranje in otekanje nog

Pogosto nočno uriniranje ni vedno le posledica povečane količine zaužite tekočine. Ko ležimo, se tekočina iz spodnjih okončin prerazporedi in pride do ledvic, kar poveča potrebo po uriniranju. Hkrati je kopičenje tekočine v nogah in gležnjih eden izmed bolj prepoznavnih znakov. Kot navaja Cleveland Clinic, gre za t. i. periferni edem, ki se pogosto pojavi ob koncu dneva in se izboljša čez noč.

Kako prepoznati, da vaše srce deluje brezhibno: glavni znaki zdravega srca
Preberi še
Kako prepoznati, da vaše srce deluje brezhibno: glavni znaki zdravega srca

Hitrejši ali nepravilen srčni utrip

Telo skuša kompenzirati zmanjšano črpalno moč z večanjem srčnega utripa. Pogosto občutimo razbijanje srca, utripanje v prsih ali celo nepravilno bitje srca. Kot izpostavlja Johns Hopkins Medicine, je atrijska fibrilacija pogost zaplet pri srčnem popuščanju in lahko znatno poveča tveganje za možgansko kap.

Srčno popuščanje
Srčno popuščanjeFOTO: AdobeStock

Nenadno povečanje telesne teže

Če v nekaj dneh pridobite več kot 1–2 kilograma, brez sprememb v prehrani, gre skoraj zagotovo za zadrževanje tekočine. To je lahko opozorilni znak, da srce ne zmore več učinkovito črpati krvi in se tekočina začne kopičiti v telesu. Kot piše TheHealthy, mnogi bolniki ta simptom spregledajo, ker je postopno naraščanje teže sprva neopazno.

Moški skoraj umrl zaradi redke bolezni srca po noči pitja
Preberi še
Moški skoraj umrl zaradi redke bolezni srca po noči pitja

Kašelj in piskajoče dihanje

Stalen kašelj, še posebej ponoči ali v ležečem položaju, lahko nakazuje na prisotnost tekočine v pljučih. Ta tihi simptom se pogosto pripiše alergijam ali prehladu, vendar kot pojasnjuje Health, gre lahko za znak, da srce ne zmore več vzdrževati ustreznega pretoka krvi in pride do zastoja tekočine v pljučnem tkivu.

Srčno popuščanje
Srčno popuščanjeFOTO: AdobeStock

Zmedenost, težave s koncentracijo in zmanjšana budnost

Slabši pretok krvi vpliva tudi na možgane. Ljudje s srčnim popuščanjem pogosto poročajo o megli v glavi, težavah pri razmišljanju, počasnosti ali zmedenosti. Kot opozarja WebMD, je to še posebej nevarno pri starejših ljudeh, saj lahko vodi do napačnih odločitev, pozabljivosti in celo padcev.

Opozorilo strokovnjakov: Ta simptom kaže na resno srčno napako
Preberi še
Opozorilo strokovnjakov: Ta simptom kaže na resno srčno napako

Zakaj je zgodnje ukrepanje ključno

Zgodnja prepoznava teh simptomov bistveno vpliva na prognozo. Srčno popuščanje ne pomeni, da je srce "odpovedalo", temveč da potrebuje pomoč – s spremembo življenjskega sloga, zdravili in rednim spremljanjem lahko bolnik živi dolgo in kakovostno. Kot poudarja Mayo Clinic, so najboljši izidi pri tistih, ki ukrepajo ob prvih znakih, še preden pride do resnega poslabšanja.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, TheHealthy, Health, Cleveland Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zgodnji znaki srčnega popuščanja tiho srčno popuščanje simptomi šibkega srca zasoplost in utrujenost edem in srčno popuščanje
Srčno žilne bolezni

Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke

Vizita.si Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Vizita.si 5 znakov težav s srcem, ki jih ne smete ignorirati
Vizita.si Tiha bolezen, ki ogroža srce, možgane in življenje
Vizita.si Tiha genska bolezen, ki počasi uničuje živčevje
Vizita.si Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Vizita.si 5 simptomov, ki kažejo na težave s srcem
Vizita.si Tihi srčni infarkt: Simptomi, ki jih nikakor ne smete spregledati
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1976