Živila, ki skrivoma zvišujejo vaš krvni tlak in raven holesterola

Visok krvni tlak ali hipertenzija postaja vse pogostejši spremljevalec sodobnega človeka. Hitro življenje, nenehen stres in pomanjkanje kakovostnega spanca v kombinaciji s hitro prehrano ustvarjajo idealne pogoje za resne zdravstvene težave.

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Ker se simptomi visokega tlaka redko pojavijo v zgodnjih fazah, ga strokovnjaki pogosto imenujejo tihi ubijalec. Posledice so lahko uničujoče, od trajnih poškodb ledvic in oči do usodnih srčnih napadov. Kardiologi poudarjajo, da je osnova za dolgoročno zdravje uravnotežena prehrana, bogata z vlakninami, in zmernost pri uživanju soli in maščob, ki najbolj obremenjujejo naš krvožilni sistem.

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Prikrite nevarnosti v mesnih izdelkih in živalskih maščobah

Ljubitelji ocvrte in mastne hrane se pogosto ne zavedajo, kako močno obremenjujejo svoje ožilje. Ena od najbolj nevarnih stvari, ki jih lahko zaužijete pri piščancu, je njegova hrustljava koža. Čeprav je okusna, je polna slabih maščob in snovi, ki neposredno mašijo žile. Takšna prehrana hitro privede do kopičenja kolesterola na stenah arterij, kar poveča odpor, ki ga mora srce premagovati pri črpanju krvi. Če imate že diagnosticirano hipertenzijo, bi morala biti takšna živila na vašem seznamu prepovedanih ali vsaj strogo omejenih priboljškov.

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Samo 10-centimetrska kisla kumara vsebuje skoraj 600 mg natrija, kar je tretjina vseh dnevnih potreb telesa po soli.

Past slanih prigrizkov in konzervirane zelenjave

Marsikdo misli, da se soli izogne, če jedi ne soli dodatno pri mizi. Vendar se največje količine soli skrivajo v vnaprej pripravljenih in konzerviranih živilih. Kislo zelje in kisle kumare so klasičen primer – čeprav gre za zelenjavo, sta med postopkom kisanja nasičeni z natrijem. Samo ena kumara srednje velikosti lahko predstavlja tretjino vašega varnega dnevnega vnosa. Če imate težave s tlakom, bi morali te jedi temeljito sprati z vodo ali pa jih zamenjati s svežo, sezonsko zelenjavo, ki ne vsebuje dodatnih konzervansov.

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Kako začeti z zdravo spremembo jedilnika že danes

Sprememba prehrane se morda zdi težka, a rezultati so vidni zelo hitro. Ko boste začeli zmanjševati vnos mastnega mesa, kože in preveč slanih prilog, vam bo vaše telo hvaležno. Namesto polnomastnega mleka poskusite lahke različice ali rastlinske napitke. Redna telesna aktivnost in skrb za prehrano sta najboljše zdravilo, ki ga lahko predpišete sami sebi. Ne pozabite, da vsak majhen korak šteje – že to, da namesto konzervirane zelenjave izberete svežo solato, lahko naredi razliko v vašem zdravju in dolžini življenja.