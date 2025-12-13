Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Nespečnost
Bolezni

Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti

N.R.A.
13. 12. 2025 03.45
0

Utrujenost je eden najpogostejših in tudi najbolj spregledanih simptomov jetrnih bolezni.

Kot piše Mayo Clinic, so zgodnji simptomi jetrnih motenj pogosto nespecifični, med njimi pa izstopa prav trdovratna, nepojasnjena utrujenost. Kot poročaCleveland Clinic, lahko jetra, ko so preobremenjena ali poškodovana, oslabijo presnovo, zmanjšajo razstrupljanje in poslabšajo predelavo hranil, ki ustvarjajo energijo. Rezultat je občutek izčrpanosti, ki ga počitek pogosto ne izboljša. Tudi WebMD poudarja, da mnogi bolniki z zgodnjimi jetrnimi obolenji sprva nimajo bolečin, imajo pa 'nenavadno intenzivno utrujenost', ki se s časom stopnjuje.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Zakaj so jetra tako povezana z občutkom energije

1. Jetra so glavni 'energetski laboratorij'

Kot opisuje Johns Hopkins Medicine, jetra razgrajujejo hranila, uravnavajo glukozo in sodelujejo pri proizvodnji energije. Ko ta proces oslabi, telo ne more učinkovito pretvarjati hranil v energijo, kar lahko vodi v kronično utrujenost.

2. Kopičenje toksinov

Pri boleznih jeter se lahko presnova toksinov upočasni. To, kot navaja NIH, vpliva na živčni sistem in lahko povzroča kognitivno upočasnjenost, pomanjkanje motivacije in neobičajno utrujenost.

3. Vnetni procesi

Kot piše Cleveland Clinic, vnetni markerji, ki se povečajo pri jetrnih boleznih, vplivajo tudi na možgane, kar imenujejo 'centralna utrujenost'. To je tip utrujenosti, ki ga počitek ne odpravi.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Kdaj je utrujenost sumljiva in lahko kaže na težave z jetri

Utrujenost sama ni posebnost jetrnih bolezni, pojavila se bo pri stresu, nespečnosti, anemiji, dehidraciji, depresiji. A znaki, ki lahko vodijo k sumu na jetra, so:

- utrujenost, ki traja tedne ali mesece,

- utrujenost, ki ni povezana s stresom, telesno aktivnostjo ali pomanjkanjem spanja.

- občutek 'težke glave', zmanjšana mentalna jasnost,

- izguba teka, slabost ali občutek pritiska pod desnim rebrnim lokom,

- rumenkast odtenek kože ali oči.

- temen urin, bledo blato.

- otekanje trebuha ali nog (v naprednih primerih).

Kot piše Mayo Clinic, je utrujenost pogosto prvi simptom nealkoholne zamaščenosti jeter in kroničnega hepatitisa, bolezen se sicer lahko leta razvija tiho.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Najpogostejše jetrne bolezni, kjer je utrujenost vodilni simptom

Nealkoholna zamaščenost jeter

Kot poroča Cleveland Clinic, je utrujenost eden najzgodnejših znakov, tudi ko laboratorijski testi še niso močno spremenjeni.

Kronični hepatitis (B ali C)

Po podatkih NIH se pri kroničnih hepatitisih utrujenost pojavlja zelo zgodaj, medtem ko drugi simptomi nastopijo kasneje.

Primarni biliarni holangitis (PBC)

Kot opisuje Mayo Clinic, je intenzivna, neproporcionalna utrujenost značilen in pogosto najtežji simptom PBC, ki je še bolj intenziven od bolečin ali prebavnih težav.

Ciroza (v poznejših fazah)

Ko jetra izgubijo funkcionalno sposobnost, nastopi huda izčrpanost, oslabelost in zmanjšana energija.

Jetra
JetraFOTO: Adobe Stock

Kako zdravnik preveri, ali je utrujenost povezana z jetri

Zdravnik bo običajno naročil:

- krvne teste (ALT, AST, GGT, ALP, bilirubin),

- funkcijske teste jeter,

- ultrazvok ali elastografijo,

- preverjanje virusnih hepatitisov,

- oceno tveganj (teža, alkohol, zdravila, presnovni sindrom).

Kot pojasni hepatologinja dr. Nancy Reau za Cleveland Clinic, je ''utrujenost pri jetrnih boleznih pogosto večplastna in jo je treba obravnavati celostno, ni dovolj le pogledati poškodbo jeter, temveč tudi presnovne in nevrološke posledice''.

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Preberi še
GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Tri živila, ki krepijo zdravje jeter
Preberi še
Tri živila, ki krepijo zdravje jeter
Tihi znaki, da vaša jetra potrebujejo pomoč
Preberi še
Tihi znaki, da vaša jetra potrebujejo pomoč

Utrujenost je lahko tihi, podcenjeni signal, da jetra ne delujejo optimalno. Če je trdovratna, nepojasnjena in jo spremljajo drugi znaki ali če imate že znane dejavnike tveganja, je razumno opraviti jetrne preiskave. Jetra so eden najtišjih organov v telesu: pogosto ne bolijo, a utrujenost je lahko njihov način, da sporočajo, da potrebujejo pozornost.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, Johns Hopkins Medicine, NIH.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
utrujenost jetra bolezen jeter simptomi jeter zdravje jeter
Srčno žilne bolezni

5 znakov težav s srcem, ki jih ne smete ignorirati

Bolezni

Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati

SORODNI ČLANKI

7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter in preprečujejo obremenitve
Prehrana

7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter in preprečujejo obremenitve

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Bolezni

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?

Pozor: Tiha motnja, ki ogroža jetra, srce in hormone
Bolezni

Pozor: Tiha motnja, ki ogroža jetra, srce in hormone

7 živil, ki podpirajo naravno 'razstrupljanje' jeter
Prebava

7 živil, ki podpirajo naravno 'razstrupljanje' jeter

Pijete črno kavo? Preverite, kaj to pomeni
Zdravje

Pijete črno kavo? Preverite, kaj to pomeni

Tri živila, ki krepijo zdravje jeter
Zdravje

Tri živila, ki krepijo zdravje jeter

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331