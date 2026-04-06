Zakaj prihaja do nenadnih 'eksplozivnih' zvokov v glavi, preden zaspimo

Strokovnjaki opozarjajo: to ni halucinacija, ni psihična motnja in ni znak možganske poškodbe. Gre za presenetljivo pogost pojav, imenovan Sindrom eksplodirajoče glave (Exploding Head Syndrome).

Kaj je sindrom eksplodirajoče glave?

Kot pojasnjuje American Academy of Sleep Medicine, gre za parasomnijo, motnjo spanja, pri kateri človek ob uspavanju ali prebujanju doživi: - glasen pok, - eksplozijo, - udarec, - električni 'šok', - zvok razbijanja stekla, - včasih tudi blisk svetlobe.

Zvok je popolnoma resničen za osebo, ki ga doživi, a ne prihaja iz okolice.

Kako pogost je ta pojav?

Po podatkih Sleep Foundation: - do 16 % ljudi ga doživi vsaj enkrat v življenju, - pri nekaterih se pojavlja večkrat na mesec, - najpogosteje se pojavi pri ljudeh med 20. in 50. letom, - pogostejši je v obdobjih stresa in pomanjkanja spanja. Kot navaja NIH, je pojav pogostejši, kot si zdravniki mislijo, ker ga ljudje redko omenjajo, pogosto iz strahu, da jih ne bi jemali resno.

Kaj se dogaja v možganih?

Strokovnjaki iz Mayo Clinic pojasnjujejo, da gre verjetno za "prekinitev" v procesu uspavanja, ko se možgani iz aktivnega stanja preklapljajo v fazo počitka. Možni mehanizmi vključujejo: - nenadno sproščanje nevronov v slušnem centru, - motnjo v prehodu med budnostjo in spanjem, - prehitro 'izklapljanje' možganskih regij, - motnje v delovanju možganskega debla.

Gre za 'kratek stik' v možganih, ne za psihično motnjo ali poškodbo.

Ali je nevarno?

Največja težava je strah, ki ga povzroči. Mnogi ljudje se bojijo, da imajo možgansko kap, anevrizmo, epileptični napad ali psihotično epizodo. Ni nevaren, niti boleč, tudi ni škodljiv za možgane in vsekakor je treba poudariti, da ne gre za psihiatrično motnjo.

Kaj sproži 'eksplozijo v glavi'?

Strokovni viri navajajo več pogostih sprožilcev: - pomanjkanje spanja, - stres, - anksioznost, - neredni spalni cikli, - prekomerna uporaba zaslonov pred spanjem, - motnje cirkadianega ritma, - določena zdravila (redko). Kot navaja NIH, se EHS pogosto pojavlja v obdobjih, ko je živčni sistem preobremenjen.

Kako prepoznati, da gre res za sindrom eksplodirajoče glave?

Značilni znaki: - glasen zvok ob uspavanju ali prebujanju, - zvok traja manj kot sekundo, - ni bolečine, - ni dejanskega zunanjega zvoka, - pogosto sledi močan naval adrenalina, - oseba je popolnoma pri zavesti. Če se pojav ponavlja, je priporočljivo voditi dnevnik spanja.

Kdaj je potreben obisk zdravnika?

Strokovnjaki priporočajo pregled, če: - se pojav pojavlja zelo pogosto, - povzroča hudo nespečnost, - se pojavlja skupaj z drugimi nevrološkimi simptomi, - se pojavi po poškodbi glave, - je prisotna močna bolečina. V večini primerov pregled ni nujen.

Kako si lahko pomagamo sami?

Strokovnjaki priporočajo: - uredite spalni ritem, - izogibajte se zaslonom eno uro pred spanjem, - zmanjšajte stres (dihalne vaje, meditacija), - poskrbite za dovolj spanja, - omejite kofein in alkohol, - uvedite večerne rutine (topel tuš, branje).

Ko se zmanjša stres in izboljša spanec, se EHS skoraj vedno umiri.

Sindrom eksplodirajoče glave je presenetljivo pogost, a pogosto nerazumljen pojav. Čeprav je lahko zelo strašljiv, strokovnjaki poudarjajo, da je popolnoma neškodljiv. Najboljša obramba je razumevanje, kaj se dogaja v možganih, ter skrb za zdrav spalni ritem.