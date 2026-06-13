Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati

Srčno-žilne bolezni so vodilni vzrok smrti žensk po vsem svetu, a kljub temu številni srčni infarkti ostanejo pri ženskah spregledani, napačno diagnosticirani ali zdravljeni prepozno. Razlogi so večplastni – od atipičnih simptomov, ki jih ženske pogosto doživljajo drugače kot moški, do premalo prepoznanih spolnih razlik v medicinski praksi.
Zgodnje prepoznavanje simptomov, ozaveščenost o lastnem tveganju in ustrezna reakcija so ključni koraki pri reševanju življenj. Vendar ženske pogosto spregledajo opozorilne znake – ali pa jih prezre tudi zdravstveni sistem.
Srčni infarkt ni vedno filmska scena – zlasti pri ženskah
Klasični simptomi lahko pogosto manjkajo
Medtem ko moški pogosto doživijo močno bolečino v prsih, ki izžareva v levo roko, je pri ženskah slika pogosto drugačna. Kot opozarja Mayo Clinic, so pri ženskah simptomi srčnega infarkta lahko manj očitni, subtilnejši in pogosteje napačno interpretirani kot prebavne težave, stres ali izčrpanost.
Najpogostejši simptomi pri ženskah vključujejo:
- nenavadna utrujenost, ki ni povezana z naporom,
- zasoplost brez razloga,
- slabost ali omotica,
- bolečine v čeljusti, vratu, hrbtu ali trebuhu,
- hladen znoj,
- pritisk v prsih, ki ni nujno boleč.
Zavajajoči znaki pogosto vodijo v napačne zaključke
WebMD navaja, da ženske pogosto obiščejo zdravnika zaradi prebavnih težav, anksioznosti ali napada panike, a dejansko gre za kardiovaskularni dogodek. Ker ne poročajo o klasični bolečini v prsih, zdravniki pogosteje spregledajo možnost infarkta, zlasti pri mlajših bolnicah.
Zakaj medicinski sistem še vedno ne prepozna pravočasno ženskega infarkta?
Zgodovinsko osredotočanje na moški model
Večina raziskav o srčno-žilnih boleznih je bila desetletja osredotočena na moške, kar pomeni, da so bile diagnostične smernice, protokoli in opozorilni sistemi zasnovani na moških simptomih. Kot opozarja John Hopkins Medicine, je to privedlo do sistematičnega podcenjevanja ženskega tveganja.
Podcenjevanje tveganja – tako pri bolnicah kot pri zdravnikih
Ženske pogosto verjamejo, da so srčne bolezni moška težava, zato ignorirajo simptome ali jih ne povežejo s srcem. Po podatkih Verywell Health zdravniki tudi sami pogosto ne pričakujejo srčnega infarkta pri mlajših ženskah ali tistih brez klasičnih dejavnikov tveganja.
Razlike v biološkem odzivu na bolezni
Hormoni, zlasti estrogen, imajo zaščitno vlogo pri mlajših ženskah, a po menopavzi se tveganje za srčno-žilne bolezni močno poveča. Poleg tega se ženske lahko drugače odzovejo na stres in imajo pogosteje mikrožilno koronarno bolezen, ki jo je težje zaznati z običajnimi testi (myClevelandClinic).
Ključni dejavniki tveganja pri ženskah
Sladkorna bolezen in presnovni sindrom
Ženske s sladkorno boleznijo imajo večje tveganje za srčno-žilne zaplete kot moški s podobno diagnozo, kar pojasnjuje Health. Prav tako je presnovni sindrom, ki vključuje trebušno debelost, visok krvni tlak in motnje v lipidih, pogost med ženskami po 50. letu.
Avtoimunske bolezni
Bolezni, kot so lupus, revmatoidni artritis in Hashimotov tiroiditis, ki so pogostejše pri ženskah, povečujejo tveganje za vnetje žilne stene, kar vodi v aterosklerozo in srčne infarkte.
Psihosocialni stres
Ženske so bolj izpostavljene kroničnemu stresu, depresiji in skrbi za druge, kar dolgoročno negativno vpliva na srce. TheHealthy navaja, da se stres pri ženskah pogosto izraža fizično – z napetostjo, nespečnostjo, bolečinami in srčno-žilnim odzivom.
Kako lahko ženske prepoznajo in zmanjšajo svoje tveganje?
Poslušajte telo in ne zanemarjajte opozorilnih znakov
Nenavadna utrujenost, zasoplost, omotica ali občutek tesnobe so lahko znaki srčnega infarkta. Če sumite na srčni dogodek, ne čakajte – takoj pokličite nujno pomoč.
Redno spremljajte dejavnike tveganja
Vsaka ženska bi morala po 40. letu redno preverjati krvni tlak, raven holesterola, glukoze v krvi in telesno težo. S pravočasnim ukrepanjem lahko preprečimo napredovanje bolezni.
Upoštevajte preventivno prehrano in gibanje
Prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem, zdravimi maščobami (omega-3), oreščki in polnozrnatimi žiti, dokazano zmanjšuje tveganje za srčne bolezni. Redna telesna aktivnost – vsaj 150 minut na teden – izboljša pretok krvi, zmanjšuje stres in uravnava presnovne procese, piše Mayo Clinic.
Vztrajajte pri svoji oceni počutja
Če čutite, da z vami nekaj ni v redu, ne odnehajte, dokler ne dobite ustrezne diagnostike. Ženske pogosto minimizirajo težave ali jih zdravniki zavrnejo – a vaše telo vas ne laže.
Srčni infarkt pri ženskah pogosto ni dramatičen dogodek, temveč tiho poslabšanje, ki napreduje brez klasičnih znakov. Prav zato je toliko bolj nevaren. Z ozaveščenostjo, odločnostjo in zmožnostjo poslušati lastno telo lahko ženske pravočasno prepoznajo nevarnost in poskrbijo za svoje zdravje.
Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, John Hopkins Medicine, TheHealthy, Health, myClevelandClinic
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