Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter

Kljub odsotnosti kliničnih znakov lahko ti procesi dolgoročno predstavljajo znatno tveganje za zdravje. Patološke spremembe na jetrih običajno potekajo nespecifično in postopoma, zaradi česar bolezen pogosto preide v napredovano fazo, še preden se pojavijo prvi simptomi. Aktualne raziskave opozarjajo, da je zamaščenost jeter vse bolj prisotna tudi v populaciji mlajših in na videz povsem zdravih posameznikov, vključno s tistimi, ki ne uživajo alkohola ter vzdržujejo primerno telesno težo. Po navedbah strokovnjakov iz Cleveland Clinic sodi nealkoholna maščobna bolezen jeter (NAFLD) danes med vodilne jetrne bolezni v razvitih družbah, saj je tesno povezana s problematiko debelosti, inzulinsko rezistenco, povišanim krvnim tlakom ter povečanim tveganjem za nastanek bolezni srca in ožilja. Bolezen se pogosto odkrije povsem naključno, zlasti med opravljanjem rutinskih laboratorijskih preiskav ali slikovno diagnostiko trebušne votline.

Preberi še Ohranite zdrava jetra: kako prepoznati in preprečiti fibrozo

Kaj pravzaprav so zamaščena jetra?

Zamaščenost jeter označuje patološko kopičenje maščobnih celic v jetrnem parenhimu. Čeprav fiziološko stanje jeter vključuje določeno vsebnost maščob, diagnozo zamaščenosti postavimo, ko njihov delež preseže 5 do 10 % celotne teže organa. Obravnavano stanje se ne omejuje zgolj na posledice uživanja alkohola, temveč se pri nealkoholni obliki manifestira predvsem kot kompleksna presnovna disregulacija. Kot navajajo strokovnjaki z ustanove Mayo Clinic, bolezensko stanje zajema dve primarni obliki: enostavno zamaščenost jeter oziroma steatozo, pri kateri ne nastanejo trajne okvare organa, ter nealkoholni steatohepatitis, za katerega so značilni vnetni procesi in celične poškodbe, kar lahko napreduje v fibrozo, cirozo ali celo maligno obolenje jeter.

icon-expand Zamaščena jetra FOTO: AdobeStock

Zakaj gre za tihi problem?

Eden največjih izzivov pri zamaščenih jetrih je njihova klinična tišina. Kot poroča WebMD, večina bolnikov nima nobenih simptomov ali le zelo blage, nespecifične znake – kot so utrujenost, rahla bolečina v desnem zgornjem delu trebuha ali splošno slabo počutje. Jetra nimajo živčnih končičev, zato težav pogosto ne zaznamo, dokler niso že napredovane. Poleg tega NAFLD pogosto spremlja sindrom policističnih jajčnikov, hipotiroidizem, apneja med spanjem in kronično vnetje, ki prizadene tudi druge sisteme v telesu. Ti sistemski učinki so pogosto napačno pripisani drugim vzrokom, medtem ko se osnovna presnovna motnja ne obravnava pravočasno.

Preberi še Tri živila, ki krepijo zdravje jeter

Glavni dejavniki tveganja

Debelost in sedeči način življenja

Povečana telesna teža, zlasti abdominalna debelost, je najmočnejši napovednik za razvoj NAFLD. Kot piše Verywell Health, sedeč življenjski slog in prehrana z visoko vsebnostjo rafiniranih ogljikovih hidratov ter nasičenih maščob bistveno povečujejo verjetnost zamaščenosti jeter – tudi pri posameznikih brez izrazite prekomerne telesne mase.

icon-expand Zamaščena jetra FOTO: AdobeStock

Inzulinska rezistenca in presnovni sindrom

Zamaščenost jeter je tesno povezana z motenim metabolizmom glukoze, kar vključuje inzulinsko rezistenco, sladkorno bolezen tipa 2 in dislipidemijo. Ti dejavniki ustvarjajo pogoje za večje kopičenje maščobnih kislin v jetrih, hkrati pa zmanjšujejo njihovo sposobnost razgradnje in odstranjevanja teh maščob.

Genetika in hormonski vplivi

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, imajo nekatere etnične skupine – na primer Latinoameričani – višjo genetsko predispozicijo za razvoj zamaščenosti jeter. Poleg tega hormonske spremembe pri ženskah, zlasti v perimenopavzi, vplivajo na razporeditev maščob in metabolizem, kar lahko poslabša stanje jeter.

Preberi še 7 vsakdanjih navad, s katerimi uničujete svoja jetra – brez da bi se tega zavedali

Kako prepoznati zamaščena jetra?

Zaradi pomanjkanja simptomov je diagnoza pogosto postavljena z zamudo. Zdravniki se pri sumu na NAFLD zanašajo na laboratorijske izvide (povišane vrednosti jetrnih encimov ALT, AST), ultrazvočno sliko jeter ter v nekaterih primerih tudi na neinvazivne metode za oceno fibroze, kot je FibroScan. Kot svetujejo na spletni strani TheHealthy, je pomembno, da zdravniki ob prisotnosti dejavnikov tveganja – debelosti, sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka – preventivno preverijo delovanje jeter, tudi če ni očitnih težav.

icon-expand Jetra FOTO: AdobeStock

Možni zapleti: ko jetra odpovejo tiho

Napredovala oblika zamaščenih jeter, imenovana NASH, lahko vodi v brazgotinjenje jeter (fibrozo), ki ob napredovanju vodi v cirozo. Ciroza močno poveča tveganje za jetrno odpoved, jetrni rak in sistemske zaplete. Kot navaja Health, je NAFLD že danes vodilni vzrok za transplantacijo jeter v ZDA in hitro narašča tudi v Evropi. Zamaščena jetra niso le problem jeter – povezana so s povečanim tveganjem za bolezni srca in ožilja, presnovni sindrom, kronično ledvično bolezen in hormonske motnje. Zato je zgodnje ukrepanje ključno za dolgoročno zdravje.

Preberi še 7 razlogov, zakaj bolijo jetra

Zdravljenje: prehrana, gibanje, sprememba življenjskega sloga

Ključ je v prehrani

Uravnotežena prehrana z nizko vsebnostjo enostavnih sladkorjev, nasičenih maščob in visoko vsebnostjo vlaknin ima osrednjo vlogo pri zmanjševanju maščobe v jetrih. Kot piše The Healthy, je mediteranska dieta ena najučinkovitejših pri zmanjševanju jetrne zamaščenosti. Priporoča se tudi zmanjšanje vnosa sladkih pijač in predelanih živil, ki povzročajo hiter dvig inzulina.

Redna telesna aktivnost

Zmerna aerobna vadba (vsaj 150 minut na teden) dokazano izboljšuje občutljivost na inzulin in zmanjšuje količino maščobe v jetrih – ne glede na izgubo telesne teže. Kot piše WebMD, so raziskave pokazale, da že 10-odstotno zmanjšanje telesne teže lahko bistveno izboljša stanje jeter.

Preberi še Najslabša hrana za vaša jetra – kaj lahko povzroča največ škode?

Farmakološko zdravljenje in nadzor

Trenutno ni specifičnega zdravila, ki bi bilo registrirano izključno za zamaščenost jeter, vendar se uporabljajo zdravila za obvladovanje pridruženih stanj (sladkorna bolezen, dislipidemija, hipertenzija). Nekatere raziskave preučujejo tudi uporabo vitamina E in pioglitazona, a njihova uporaba mora biti pod zdravniškim nadzorom.

icon-expand Jetra FOTO: Shutterstock

Preventiva: ključ do dolgoročnega zdravja jeter

Zamaščena jetra so reverzibilno stanje – še posebej v začetni fazi. Sprememba prehrane, povečana telesna dejavnost, redna zdravstvena kontrola in izogibanje tveganim dejavnikom (alkohol, kajenje, kronični stres) lahko v večini primerov povsem normalizira delovanje jeter.

Preberi še Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter

Ozaveščanje o tej tihi epidemiji je ključno, saj večina ljudi o njej ne razmišlja, dokler se ne pojavijo resne posledice. Kot opozarja Mayo Clinic, je preventiva edina resna strategija v boju proti zamaščenosti jeter.