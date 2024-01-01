Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe

Rakave bolezni
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.
Aktivno življenje
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.
Zdravje
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Presnetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Odnosi in spolnost
Odnosi in spolnost

Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Podrobna analiza razkriva, kako redna spolna aktivnost izboljšuje imunski odziv, znižuje kortizol, krepi medenično dno in vpliva na kardiovaskularno zdravje, potrjujoč njeno pomembno fiziološko vlogo.

Duševno zdravje

Je digitalni detoks danes iluzija?

Digitalni detoks postaja večmilijardna industrija, ki obljublja pobeg od tehnologije, a raziskave kažejo, da večina teh pristopov ne odpravi težave, temveč jo le začasno prekrije.

Je digitalni detoks danes iluzija?
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

Po poročanju ScienceAlert nova raziskava kaže, da lahko določen način razmišljanja pomembno vpliva na to, kako dobro se ljudje spopadajo z izzivi in ohranjajo pozitivno naravnanost.

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Osebna rast
Osebna rast

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Vsako leto si postavljamo bolj ali manj dosegljive cilje, ki pa jih kmalu po prvih januarskih dneh tudi pozabimo. Koliko je med vami takšnih, ki si v novem letu želite bolj osrečujočih odnosov, da bi se znali bolje postaviti zase, da bi poiskali družbo navdihujočih ljudi, da ne bi bili tako zahtevni do sebe ... Verjetno ste se vsaj v kakšni od naštetih idej prepoznali. Predstavljamo vam 11 bistvenih zapovedi, ki jih je vredno upoštevati, če želite nekaj storiti za svoje čustveno blagostanje in bolj izpolnjujoče življenje.

Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

Novo leto pogosto prinaša željo po spremembi. Januar je mesec, ko mnogi postavljajo ambiciozne cilje glede telesne teže, prehrane ali duševnega zdravja. Vendar pa so novoletne zaobljube pogosto dvojna past: navidezna motivacija se hitro spremeni v frustracijo in občutek neuspeha.

Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?

Pošiljanje sporočil je del vsakdana, a po mnenju psihologinje Charlotte Entwistle z Univerze v Liverpoolu lahko prav način pisanja razkrije temnejše osebnostne poteze.

Duševno zdravje

Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone

Stres je običajen del sodobnega življenja, vendar kronični stres lahko pomembno vpliva na hormonsko ravnovesje v telesu.

Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen

Anksioznost ni vedno samo čustveno stanje; pogosto se kaže tudi s telesnimi simptomi, ki jih posamezniki napačno pripisujejo resnim fizičnim boleznim. Razumevanje teh signalov je ključno za pravočasno prepoznavanje in obvladovanje anksioznosti.

Majhne geste za veliko povezanost: 3xP na OŠ Lovrenc na Pohorju

Duševno zdravje otrok
Duševno zdravje otrok

Majhne geste za veliko povezanost: 3xP na OŠ Lovrenc na Pohorju

V prejšnjem članku smo govorili o tem, kako pomembno je, da se otroci počutijo slišani, sprejeti in povezani in kako na osnovni šoli Olge Meglič gradijo njihovo notranjo moč in odpornost na vsakdanje izzive.

Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?

Prehrana je eden najmočnejših, a hkrati najbolj spregledanih dejavnikov, ki vplivajo na duševno zdravje.

Ste samo utrujeni ali že izgorevate?

Duševno zdravje
Duševno zdravje

Ste samo utrujeni ali že izgorevate?

Z današnjim tempom življenja in nenehnim pritiskom tako v službi kot doma je pogosto težko ločiti med običajno utrujenostjo in zgodnjimi znaki izgorelosti.

Duševno zdravje

Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?

V zadnjem desetletju se je pojavila nova psihološka motnja, znana kot Snapchat dismorfija, ki je neposredno povezana z uporabo socialnih omrežij in filtrov, ki spreminjajo obrazne poteze. Ne, skupek ni uradna diagnoza, pa vendarle gre za resen problem.

Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
