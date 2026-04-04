ADHD pri odraslih: diagnostični kriteriji in najpogostejše napačne interpretacije

Smo samo leni, neprespani in raztreseni ali je v ozadju nekaj drugega? Veliko tistih, ki so imeli motnje pozornosti kot otroci, simptome nosijo v odraslost. Če diagnoza nikoli ni bila ustrezno postavljena, se jo pogosto zamenja z anksioznostjo, depresijo ali preprosto z "osebnostnimi šibkostmi". Poglejmo, kaj pravzaprav pravijo diagnostični kriteriji in kje v razumevanju naših problemov se najpogosteje zalomi.

Kaj pravijo diagnostični kriteriji

Po diagnostičnih kriterijih mora imeti odrasla oseba (17 let ali več) vsaj pet simptomov nepozornosti in/ali hiperaktivnosti-impulzivnosti, ki morajo biti prisotni vsaj šest mesecev. Ključno za diagnozo je, da so morali biti simptomi prisotni že pred 12. letom starosti. ADHD se torej ne "razvije" pri tridesetih, ampak je pri odraslih pogosto nediagnosticiran ostanek otroških težav, ki mora za postavitev diagnoze ovirati naše življenje na vsaj dveh področjih (npr. služba, dom, odnosi ...). Hkrati ne moremo reči, da imamo motnje pozornosti, če lahko svoje simptome bolje pojasnimo z drugim stanjem, denimo anksioznostjo ali depresijo; če nam v službi ne gre, je lahko v ozadju čisto navaden strah, ne nujno klinične motnje pozornosti. Za diagnozo torej mora obstajati vzorec, ki traja dlje časa, ki ni posledica drugih vzrokov in ki ovira vsakodnevno delovanje.

Kako izgleda ADHD pri odraslih

Hiperaktivnost pri odraslih redko pomeni tekanje po pisarni. Bolj gre za notranji nemir, občutek stalne napetosti in nezmožnost sproščanja. Nepozornost pa je skoraj stereotipna: kronično pozabljanje sestankov, slab nadzor nad financami, nedokončani projekti in občutek zmede, ki ne popusti. Posebej pogosto so spregledane ženske in osebe s pretežno nepozorno obliko. Njihovi simptomi so manj motilni za okolico, ker so večinoma bolj ponotranjeni. Tihi notranji kaos namesto vidne hiperaktivnosti lahko leta ostane spregledan, a nas od znotraj počasi razjeda. Mnogi odrasli dolgo kompenzirajo z inteligentnostjo ali perfekcionizmom, dokler zahteve ne presežejo naših zmožnosti kompenzacije. To se tipično zgodi ob vpisu na fakulteto, prvi zahtevni službi ali starševstvu. Ker je ADHD postal malodane kulturni fenomen, o katerem je na družbenih omrežjih malo morje objav, obstaja tudi veliko ljudi, ki si postavijo (velikokrat napačno) samodiagnozo. Čeprav veliko odraslih ljudi tudi na presejalnih testih pokaže določene simptome ADHD, je večina teh simptomov lažno pozitivnih (ne dosegajo meje za diagnozo).

Najpogostejša napačna prepričanja

"ADHD je otroška motnja." Ni res. Do 80 odstotkov otrok obdrži simptome v odraslosti. Čeprav se hiperaktivnost pogosto umiri, notranji nemir pogosto še dolgo ostane. "Če sem končal fakulteto, ne morem imeti ADHD." Visoka inteligenca in kompenzacijske strategije lahko dolgo prikrivajo težave. Pogosto šele velik osebni izziv razkrije resne težave. "Sem samo len in nemotiviran." ADHD prizadene izvršilne funkcije, kot so načrtovanje, začenjanje nalog in uravnavanje čustev. To nima zveze z značajem ali voljo. "Če se lahko hiperfokusiram na igre/družbena omrežja/branje, nimam ADHD." Ravno obratno: hiperfokus na zanimive naloge je tipičen simptom. Problem je regulacija pozornosti na vse ostalo.

Kje se diagnoza najpogosteje zalomi