ADHD pri odraslih: kdaj je čas za test in kaj sledi

Morda ste vedno mislili, da ste samo raztreseni, pozabljivi, nemirni, prepozno vstajate ali se preprosto ne znajdete tako dobro kot drugi. Pri marsikom, ki tako razmišlja, pa v ozadju tiči nekaj drugega - ADHD, ki pri odraslih pogosto ostane neprepoznan.

Se sprašujete, ali bi lahko šlo za ADHD? Začnite s samoocenjevalnim testom

Če vam to zveni znano, je lahko dober prvi korak kratek online test za ADHD pri odraslih . Pomembno je vedeti, da tak test ni diagnoza, temveč orientacijski pripomoček, ki vam pomaga bolje razumeti svoje počutje in se lažje odločiti o naslednjih korakih.

icon-expand Izpolnitev kratkega samoocenjevalnega testa je lahko dober prvi korak. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj je ADHD?

ADHD ni le motnja, ki jo opazimo pri nemirnih otrocih v šolskih klopeh. Gre za nevrorazvojno motnjo, ki lahko spremlja človeka vse življenje, le da se pri odraslih kaže drugače. Namesto očitne hiperaktivnosti prevladujejo notranji nemir, težave z organizacijo, pozabljivost in občutek, da ste nenehno v zaostanku. Pri približno dveh od treh otrok z ADHD simptomi vztrajajo tudi v odraslost, čeprav se sčasoma spremenijo.

Znaki, ki jih pogosto spregledamo

Marsikdo simptome pripiše preprosto stresu ali svojemu značaju. Med najpogostejšimi znaki so odlašanje z nalogami, težave pri dokončanju projektov, izguba stvari, zamujanje, pozabljanje dogovorov in občutek, da vas misli nenehno vlečejo stran od tega, kar bi morali početi. Tudi čustva so lahko intenzivnejša - hitreje se razjezite ali pa vas majhne stvari nesorazmerno prizadenejo. Nekateri opisujejo tudi stalen občutek notranjega nemira, tudi ko navzven mirno sedijo.

icon-expand ADHD je velikokrat spregledan ravno pri ženski populaciji, saj hiperaktivnost ni tako izrazita. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj toliko odraslih ostane brez diagnoze

ADHD je bil dolgo prepoznan predvsem pri hiperaktivnih dečkih, zato so mnogi odrasli, zlasti ženske, ostali brez diagnoze vse do zrelih let. Pri ženskah se motnja pogosteje kaže brez izrazite hiperaktivnosti, kar simptome naredi manj opazne za okolico in tudi zanje. Tudi visoka inteligenca ali dobra podpora v otroštvu lahko dolgo prikrivata težave, ki pridejo na dan šele, ko se poveča odgovornost v odraslem življenju.

Pot do prave diagnoze

Uradno diagnozo lahko postavi le strokovnjak, na primer psihiater ali klinični psiholog, skozi podrobnejšo oceno, ki običajno vključuje pogovor o vašem razvoju, vsakdanjem delovanju in včasih tudi vprašalnike ali vpogled v šolsko preteklost. Postopek lahko traja dlje časa, zato je smiselno, da medtem poiščete tudi podporo.

icon-expand Pravo pomoč prinese šele uradna diagnoza. Pri tem lahko pomaga tudi psihoterapija. FOTO: Arhiv naročnika