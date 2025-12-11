Ali je delo od doma dobro za nas? Nova študija prinaša odgovor

Številni se sprašujejo: ali je delo od doma dobro za duševno zdravje in splošno počutje? Glede na aktualno analizo, objavljeno na portalu ScienceAlert, obstajajo jasni znaki, da je odgovor za mnoge pritrdilen. A ne za vse. Raziskava prinaša zanimive ugotovitve, ki lahko pomagajo razumeti, komu delo od doma pomaga in komu ne.

Kaj je razkrila raziskava

Analiza temelji na podatkih, zbranih v več kot 20 letih, iz nacionalne ankete med zaposlenimi. Pri preučevanju so izključili obdobje pandemije, da bi dobili uporabne, 'normalne' podatke brez motenj izjemnih razmer. Zanimalo jih je predvsem, kakšen učinek ima delo od doma, ne le zaradi prihranka časa potovanja, ampak zaradi samega načina dela.

icon-expand Domača pisarna FOTO: Adobe Stock

Rezultati kažejo, da ima čas potovanja v službo pomemben vpliv, pri moških z že obstoječimi težavami z duševnim zdravjem daljšo pot povezujejo s slabšim počutjem. Pri ženskah tak učinek ni bil opazen. Hkrati pa je analiza pokazala, da so največje koristi, predvsem za duševno zdravje, imele ženske, ki so kombinirale delo od doma z občasnim obiskom pisarne (na primer deloma doma, deloma v pisarni). Taka kombinacija se je izkazala za najbolj optimalno: omogoča fleksibilnost, hkrati pa ohranja stik s sodelavci. Po učinku je ta kombinacija primerljiva z izboljšanjem finančnih razmer, kar je pokazal sam model analize.

icon-expand Delo od doma FOTO: Adobe Stock

Kar je pomembno: učinki niso posledica zgolj prihranka časa, analizo so oblikovali tako, da so ločili vpliv potovanja na delo in vpliv dela od doma kot takega. Zdi se, da glavne prednosti izhajajo iz manj stresa, boljše usklajenosti med delom in zasebnim življenjem ter fleksibilnejše organizacije dneva.

Preberi še Kako se izogniti prenajedanju pri delu od doma?

Za koga je delo od doma najbolj smiselno in kdaj ni dovolj

Za tiste z občutnejšim stresom, slabšim duševnim počutjem ali dolgotrajnim vsakodnevnim potovanjem na delo je delo od doma lahko močna olajšava. A raziskava kaže, da 'čista' oblika, 100 % doma, ni nujno najboljša za vsakogar. Kombinacija doma in občasnih družbenih stikov v pisarni, torej hibridni model, je tista zmagovalna formula, še posebej za ženske. Moškim, zlasti tistim brez posebnih težav, pa analiza ni prinesla jasnih pozitivnih učinkov, to pomeni, da delo od doma ni univerzalna rešitev. Delo od doma je lahko odlična rešitev, a ni za vsakogar. Ta analiza, povzeta po ScienceAlert, kaže, da, če želiš dolgoročne koristi za počutje in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, je pametno razmisliti o hibridni obliki: deloma doma, deloma v pisarni.