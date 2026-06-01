Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti

Strah pred zapuščenostjo pogosto sploh nima zveze s tem, kar se trenutno dogaja. Večinoma ga poganja anksiozna navezanost, vzorec, ki se je oblikoval davno, preden smo sploh vedeli, kaj pomeni biti v odnosu. Poglejmo, od kod prihaja in kako je toksične vzorce mogoče prekiniti.

Od kod prihaja strah pred zapuščenostjo

John Bowlby je že v petdesetih letih predstavil preprosto resnico: potreba po bližini je biološka potreba, tako kot hrana ali zavetje. Mary Ainsworth je to preverila s poskusom "Strange Situation" in opisala tri sloge navezanosti: varno, anksiozno-ambivalentno in izogibajočo (kasneje je bil dodan še četrti, dezorganizirani).

Anksiozni slog najpogosteje povzročijo starši, ki so v svojem vedenju do otroka nedosledni. Včasih so tam, včasih ne. Ker otrok ne more predvideti, kdaj bo dobil toplino in kdaj bo naletel na hladen tuš, si v glavi zgradi mentalni model, ki pravi: "Le včasih sem vreden ljubezni, drugi so nepredvidljivi." To prepričanje tiho teče v ozadju vsakega kasnejšega odnosa.

Anksiozna navezanost v možganih

Plašna navezanost se kaže tudi v drugačnem delovanju možganov. Amigdala, naš alarm za zaznavanje nevarnosti, je preobčutljiva. Anksiozno navezani ljudje se močneje odzovejo ne le na očitne grožnje, ampak tudi na nevtralne signale. Nevtralnih sporočil je v vsakem odnosu ogromno, na primer kratko sporočilo, tih večer, suh "v redu". Večina ljudi se nanje ne bi odzvala, nekdo, ki je anksiozno navezan, pa signal zazna kot zelo nevaren.

Ker je povezava med prefrontalnim korteksom in amigdalo pri anksiozno navezanih pogosteje oslabljena, se na vsak tak dražljaj še bolj intenzivno odzovemo, tudi če vemo, da je to nesmiselno. Razumsko na primer veste, da partner ni nikamor odšel, a alarm v glavi vseeno tuli.

Kako se to kaže v vsakdanjem odnosu

V mislih nenehno analizirate partnerjeve besede, ton in premore ter dvoumne signale berete kot dokaz oddaljevanja. Razpoloženje postane odvisno od tega, kako se partner vede, pohvale nas spravijo v ekstazo, že nevtralen odziv pa sproži občutke nevrednosti. Sledi protestno vedenje: pretirano pisanje in klicanje, iskanje potrditve, preverjanje zvestobe, oklepanje ali, nasprotno, preventivno umikanje. Večinoma se zaradi našega lastnega vedenja zgodi ravno tisto, česar se najbolj bojimo. Naše vedenje partnerja odrine, kar potrdi prvotni strah. Pogosto nastane začaran krog, še posebej v odnosu, v katerem se eden od partnerjev približuje, drugi pa umika.

Kako pomiriti naše misli

Dobra novica je, da se možgani lahko preprogramirajo; temu rečemo pridobljena varnost, vodi pa v dejansko nižjo aktivnost možganskih centrov za strah. Dobra psihoterapija se ne osredotoča le na simptome, ampak tudi na vzorce in rane, ki so simptome sprožile. Čuječnost (pomaga že počasno dihanje ali pisanje dnevnika) je dobro orodje, saj krepi šibko povezavo med prefrontalnim korteksom in amigdalo ter nam da priložnost, da ne odreagiramo na čustvene impulse.

