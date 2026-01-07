Vizita.si
Duševno zdravje

Zakaj je januar najtežji mesec za duševno zdravje?

N.R.A.
07. 01. 2026 03.33
0

Januar je mesec, ko mnogi občutijo povečano anksioznost in depresivna razpoloženja. Po prazničnem obdobju, ko so družbena omrežja polna popolnih slik druženj, praznikov in novoletnih zaobljub, se posamezniki pogosto primerjajo z drugimi, kar lahko vodi v občutke nezadostnosti.

Psihološki učinek družbene primerjave

Kot piše WebMD, je družbena primerjava močan sprožilec stresa in nezadovoljstva. Dr. Robin Kowalski, psihologinja z Univerze Wake Forest, pojasnjuje, da ljudje naravno primerjajo svoj napredek, videz in dosežke z drugimi, kar lahko v januarju vodi do občutkov krivde ali depresije, še posebej, če so novoletne zaobljube izziv.

Depresija
DepresijaFOTO: AdobeStock

Januarska depresija kot fenomen

Harvard Health poroča, da januar pogosto prinaša t. i. 'post-holiday blues', stanje, ki se kaže v zmanjšani energiji, slabšem razpoloženju in težavah s koncentracijo. Dr. Michael Thase, specialist za duševno zdravje, opozarja, da kombinacija krajših dni, pomanjkanja sončne svetlobe in družbenega pritiska prispeva k sezonskemu nihanju razpoloženja.

Depresija
DepresijaFOTO: AdobeStock

Vpliv družbenih omrežij

Po podatkih Mayo Clinic povečana uporaba družbenih omrežij januarja pogosto krepi občutke primerjanja. Dr. Primack z Univerze v Pittsburghu, kot navaja Verywell Health, poudarja, da stalno spremljanje fotografij in objav drugih lahko ustvarja nerealna pričakovanja in poveča občutke zavisti ali nezadostnosti.

Strategije za obvladovanje družbene primerjave

Strokovnjaki priporočajo več pristopov za zmanjšanje negativnih učinkov:

- Zavestna omejitev časa na družbenih omrežjih in filtriranje vsebin,

- Osredotočenost na lastne dosežke in postopen napredek namesto primerjave z drugimi,

- Redna telesna aktivnost in izpostavljenost dnevni svetlobi, kot svetuje WebMD,

- Uporaba tehnik čuječnosti in meditacije za zmanjšanje stresa.

Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo in čuječnost, kot piše Health, dodaja, da osredotočanje na trenutek in sprejemanje lastnih občutkov pomaga zmanjšati občutke krivde in depresije.

Januarska depresija in družbena primerjava sta pogosta po praznikih, vendar obstajajo načini za zmanjšanje njunega vpliva. Z omejitvijo primerjav, osredotočanjem na osebni napredek in uporabo strategij, ki podpirajo duševno zdravje, lahko posamezniki ohranijo ravnovesje in preprečijo dolgotrajnejše negativne učinke.

Viri: WebMD, Harvard Health, Mayo Clinic, Verywell Health, Health, NIH

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
januarska depresija družbena primerjava sezonska depresija duševno zdravje spletni pritisk družbena omrežja sezonsko nihanju razpoloženja
