Zakaj je januar najtežji mesec za duševno zdravje?

Kot piše WebMD , je družbena primerjava močan sprožilec stresa in nezadovoljstva. Dr. Robin Kowalski , psihologinja z Univerze Wake Forest, pojasnjuje, da ljudje naravno primerjajo svoj napredek, videz in dosežke z drugimi, kar lahko v januarju vodi do občutkov krivde ali depresije, še posebej, če so novoletne zaobljube izziv.

Harvard Health poroča, da januar pogosto prinaša t. i. 'post-holiday blues', stanje, ki se kaže v zmanjšani energiji, slabšem razpoloženju in težavah s koncentracijo. Dr. Michael Thase , specialist za duševno zdravje, opozarja, da kombinacija krajših dni, pomanjkanja sončne svetlobe in družbenega pritiska prispeva k sezonskemu nihanju razpoloženja.

Po podatkih Mayo Clinic povečana uporaba družbenih omrežij januarja pogosto krepi občutke primerjanja. Dr. Primack z Univerze v Pittsburghu, kot navaja Verywell Health, poudarja, da stalno spremljanje fotografij in objav drugih lahko ustvarja nerealna pričakovanja in poveča občutke zavisti ali nezadostnosti.

Strokovnjaki priporočajo več pristopov za zmanjšanje negativnih učinkov:

- Zavestna omejitev časa na družbenih omrežjih in filtriranje vsebin,

- Osredotočenost na lastne dosežke in postopen napredek namesto primerjave z drugimi,

- Redna telesna aktivnost in izpostavljenost dnevni svetlobi, kot svetuje WebMD,

- Uporaba tehnik čuječnosti in meditacije za zmanjšanje stresa.

Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo in čuječnost, kot piše Health, dodaja, da osredotočanje na trenutek in sprejemanje lastnih občutkov pomaga zmanjšati občutke krivde in depresije.

Januarska depresija in družbena primerjava sta pogosta po praznikih, vendar obstajajo načini za zmanjšanje njunega vpliva. Z omejitvijo primerjav, osredotočanjem na osebni napredek in uporabo strategij, ki podpirajo duševno zdravje, lahko posamezniki ohranijo ravnovesje in preprečijo dolgotrajnejše negativne učinke.