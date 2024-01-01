Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rast Duševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Simptomi ADD: kako prepoznati motnjo pozornosti pri odraslih in otrocih?
Duševne motnje

Simptomi ADD: kako prepoznati motnjo pozornosti pri odraslih in otrocih?

Žensko zdravje
5 naravnih rešitev za nočno potenje in nespečnost v menopavzi

5 naravnih rešitev za nočno potenje in nespečnost v menopavzi

Menopavza je naraven prehod v življenju ženske, ki pa pogosto prinese neprijetne simptome. Med najpogostejšimi sta nočno potenje in motnje spanja.
Zdravje
Luskavica ni le kožna težava, temveč sistemska bolezen

Luskavica ni le kožna težava, temveč sistemska bolezen

Luskavica oziroma psoriaza je pogosto povezana tudi z drugimi obolenji, kot so psoriatični artritis, presnovni sindrom ter bolezni srca in ožilja, so sogovorniki poudarili na današnji okrogli mizi ob svetovnem dnevu luskavice, ki smo ga zaznamovali 29. oktobra.
Zdravje
Zakaj se zbujam ob 3. uri zjutraj?

Zakaj se zbujam ob 3. uri zjutraj?

Zbujanje ob 3. uri zjutraj je pogost pojav, ki ima lahko več bioloških in psiholoških vzrokov.
Novice
SMS lahko očetu reši življenje

SMS lahko očetu reši življenje

Rak prostate prizadene vsakega 4. moškega po 50. letu, a prav ta generacija se pregledom najraje izogne. Kako jih torej prepričati? Društvo OnkoMan je našlo odgovor – z inovativno kampanjo SMS fotru, v kateri očetom ne pridigajo zdravniki, temveč njihove hčerke in sinovi.
30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje
Zdravje

30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje

Kratkotrajna abstinenca od alkohola lahko prinese izjemne koristi za vaše zdravje. Pridobite boljši spanec, izboljšajte spomin in okrepite imunski sistem. Preverite številne pozitivne učinke, ki jih lahko pričakujete po enem mesecu brez alkohola, hkrati pa poglejte, katere so nevarnosti pretiranega pitja.

Duševno zdravje

Kaj pomeni nevrotipičnost in kaj je nevrodirevziteta?

Nevrotipičnost je opis, ki se nanaša na nekoga, katerega možganske funkcije, vedenje in procesiranje informacij veljajo za standardne ali tipične. Ljudje, ki so nevrotipični, se morda niti ne zavedajo, da so, če o tem še nikoli niso govorili.

Kaj pomeni nevrotipičnost in kaj je nevrodirevziteta?
8 opozorilnih znakov, da potrebujete psihologa
Duševne motnje

8 opozorilnih znakov, da potrebujete psihologa

Vsak od nas se kdaj znajde v težavah, katerim sami nismo kos. Kateri znaki kažejo na to, da bi bilo najbolje, da poiščemo strokovno pomoč, preden ne zabredemo pregloboko?

Najpogostejše duševne motnje v starosti
Duševne motnje

Najpogostejše duševne motnje v starosti

Obdobje starosti prinese večje mejnike in spremembe, kot so upokojitev, izguba bližnjih, telesne bolezni, sprememba v življenjskem slogu, kar lahko vpliva tudi na duševno zdravje.

Kaj je občutek upravičenosti?
Duševne motnje

Kaj je občutek upravičenosti?

''Občutek upravičenosti'' je osebnostna lastnost, ki temelji na prepričanju, da si nekdo zasluži posebno obravnavo ali priznanje za nekaj, zgolj za to, ker je, kar je. Rečemo lahko, da se občutek upravičenosti pogosto povezuje z občutkom absolutne večvrednosti in vsemogočnosti. Z drugimi besedami, ljudje s takšno miselnostjo verjamejo, da jim svet dolguje, ne da bi sami kdaj kaj dali v zameno.

7 simptomov motenj hranjenja, ki nimajo nič skupnega s težo
Duševne motnje

7 simptomov motenj hranjenja, ki nimajo nič skupnega s težo

Ko pomislimo na motnje hranjenja, večina od nas najprej pomisli na obliko telesa, vendar strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo še drugi subtilni znaki, ki kažejo, da ima nekdo nezdrav odnos do hrane.

Duševne motnje

To so posledice in vpliv marihuane

Marihuana, znana tudi kot 'trava', izvira iz rastline konoplje in jo je mogoče kaditi, piti ali jesti. Marihuana je droga, ki vsebuje spojine, ki lahko spremenijo um in telo ter lahko povzročijo zasvojenost in zdravstvene težave.

To so posledice in vpliv marihuane
Kako ubežati toksični pozitivnosti?
Duševno zdravje

Kako ubežati toksični pozitivnosti?

Pozitivnost in naravnanost na pozitivne plati v situacijah in ljudeh je lahko zelo pozitivna ... dokler ne postane toksična, ker se začnemo izogibati tako imenovanim 'manj prijetnim' čustvom.

Osamljenost, pogosta težava sodobnega človeka
Duševne motnje

Osamljenost, pogosta težava sodobnega človeka

Včasih niti ne pomislimo, kako srečni smo lahko, če smo obkroženi z družino in prijatelji ter smo v sebi prijetno pomirjeni, ampak kaj pa, če tega nimamo? Še več, osamljeno se lahko počutimo tudi takrat, ko je okoli nas množica ljudi, a se z njimi ne čutimo zares povezani. Govorimo o epidemiji osamljenosti, ki se je razširila tudi v slovenski družbi. In kakšne so lahko posledice, med drugim na naše zdravje?

Kaj pomaga pri anksioznosti in paničnih napadih?
Duševno zdravje

Kaj pomaga pri anksioznosti in paničnih napadih?

V življenju neprestano bijemo bitke, včasih smo pri tem lahko uspešni, spet drugič malo manj, ali pa se izgubljamo v svojih neprijetnih čustvih, ki hočemo ali nočemo vplivajo na naše vedenje, odnose in nazadnje tudi na naše vsesplošno počutje. O premagovanju anksioznosti in paničnih napadov smo se pogovarjali tudi s psihoterapevtom.

''Pomembno bo, da se bomo kot družba odzvali''
Duševno zdravje otrok

''Pomembno bo, da se bomo kot družba odzvali''

Strokovnjaki opozarjajo, da se bodo posledice naravne katastrofe, ki je prizadela Slovenijo, poznale šele po določenem času. V poplavah so ljudje izgubili svoje domove, celotno svoje imetje in marsikaj drugega. Ljudje morda poznamo samo številke prizadetih, a v resnici gre za osebne zgodbe ljudi, teh pa ni malo. Med temi so tudi tisti najranljivejši – otroci in mladostniki. Kako naravne katastrofe, natančneje poplave, vplivajo in bodo vplivale na njih, smo se pogovarjali z Aleksandrom Koroša, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije, vodjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kise je vzpostavil v okviru Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja, deluje pa v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Duševno zdravje

Kakšna je razlika med skrbmi, stresom in tesnobo?

Skrbi, stres in tesnoba so sicer povezani z negativnim doživljanjem, a ne nosijo istega pomena. V majhnih odmerkih so to lahko pozitivne sile, ki nas ženejo naprej in spodbujajo k iskanju konstruktivnih rešitev. A pri današnjem življenjskem slogu smo pretirano podvrženi nenehnemu premlevanju negativnih dogodkov ter situacijam, nad katerimi nimamo vpliv, kar še bolj učvrsti negativna doživljanja in vpliva na kakovost življenja.

Kakšna je razlika med skrbmi, stresom in tesnobo?
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331