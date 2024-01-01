Duševne motnje

Osamljenost, pogosta težava sodobnega človeka

Včasih niti ne pomislimo, kako srečni smo lahko, če smo obkroženi z družino in prijatelji ter smo v sebi prijetno pomirjeni, ampak kaj pa, če tega nimamo? Še več, osamljeno se lahko počutimo tudi takrat, ko je okoli nas množica ljudi, a se z njimi ne čutimo zares povezani. Govorimo o epidemiji osamljenosti, ki se je razširila tudi v slovenski družbi. In kakšne so lahko posledice, med drugim na naše zdravje?