Ali je narcisizem deden?

Vprašanje, ali se narcisi rodijo ali postanejo, nima enostavnega odgovora. Čeprav so nekatere osebnostne lastnosti, povezane z narcizmom, lahko dedne, okolje, v katerem odraščamo, močno vpliva na to, ali se bodo te nagnjenosti razvile v motnjo. "Strokovnjaki poudarjajo, da genetika nudi osnovni okvir, okolje pa je tisto, ki določi končno sliko posameznikove osebnosti." Razumevanje tega prepleta nam omogoča boljši vpogled v delovanje človeške psihe in načine, kako se soočati s težavami v medosebnih odnosih.

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Ali obstaja gen za narcisizem?

Znanost danes potrjuje, da ima lahko narcizem določeno genetsko osnovo. To pomeni, da nekateri posamezniki že ob rojstvu nosijo večje nagnjenje k določenim karakternim potezam, kot so pretiran občutek lastne pomembnosti in potreba po pozornosti. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da nismo sužnji svojih genov. Biologija nam poda nekakšne osnutke, vendar jih kasneje dopolnijo naše življenjske okoliščine. Študije vključujejo opazovanje dvojčkov in družinskih linij, kar potrjuje, da geni deloma oblikujejo naš socialni temperament in odzivanje na svet.

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Narcizem ni zgolj plod izkušenj, ampak se deloma deduje, kar potrjujejo številne znanstvene analize družinskih dreves in vedenjskih vzorcev.

Kako odraščanje in starši oblikujejo bodočega narcisa?

Način, kako so nas vzgajali starši, močno vpliva na naše kasnejše vedenje. Obstaja več dejavnikov v otroštvu, ki povečujejo tveganje za razvoj narcisoidnih potez. Preveč kritični starši lahko otroke prisilijo v stalno dokazovanje, da bi pridobili priznanje, kar se lahko kasneje sprevrže v potrebo po nadvladi. Po drugi strani pa lahko prezaščitniška vzgoja ali nenehno pretirano hvaljenje brez realne podlage pri otroku ustvari občutek, da je nad drugimi in da so mu vse dobrine samoumevno dane. Vse to vodi do izkrivljene slike o sebi v odrasli dobi.

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Kdaj je čas, da zaradi narcisoidnih vzorcev poiščete pomoč?

Če opazite, da se ujamete v cikle, kjer se počutite vzvišene, hkrati pa v globini čutite praznino ali če so vaši odnosi polni konfliktov, ni nič narobe, če prosite za pomoč. Strokovnjaki za duševno zdravje so tu, da vam pomagajo razumeti ozadje vaših odločitev in čustev. Razumevanje dogodkov iz otroštva lahko pojasni, zakaj danes reagirate na določene načine. Niste sami v tem in z ustrezno terapijo se je mogoče naučiti, kako vzpostaviti bolj pristne odnose z okolico in zgraditi resnično samopodobo namesto maske popolnosti.