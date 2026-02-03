Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rast Duševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
jok
Duševne motnje

Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?

O.M.S.
03. 02. 2026 03.07
0

Življenje je težko. Praktično vsi doživimo obdobja, ki konkretno zamajejo vse, v kar verjamemo, in na plan potisnejo marsikaj, kar bi raje skrili. Kljub temu se samo nekateri izmed nas soočajo s hudo tesnobo, drugi pa ne.

Jasno so same izkušnje in vplivi okolja velik del odgovora, preostanek pa se skriva v tebi in tvojih osebnostnih potezah. Težko ravno govorimo o usodi (tudi če imaš vse predispozicije za anksiozne motnje, še ne pomeni, da jih boš razvil), nedvomno pa gre za nagnjenost. Če poznaš svoje ranljivosti, to ni nič slabega. Nasprotno, gre za orodje, ki ti lahko pomaga ozavestiti, na kaj moraš biti še sploh posebej pozoren. Spodaj raziskujemo ključne osebnostne poteze, ki se povezujejo s tesnobo, in hkrati iščemo odgovor, kaj narediti, če se v katerem od opisov najdeš.

Nevroticizem kot glavni dejavnik tveganja

Med vsemi osebnostnimi potezami največ tveganja za razvoj anksioznih motenj predstavlja nevroticizem. Predstavlja nagnjenost k doživljenju negativnih čustev, ki se povezuje tudi z doživljanjem stresa (link do članka o doživljanju stresa). Če nekdo na majhno nevšečnost odreagira, kot da je konec sveta, je to precej dober pokazatelj, da ima verjetno precej izraženo dimenzijo nevroticizma. Življenje je polno majhnih sitnosti in porazov, pri katerih večina preprosto zamahne z roko in živi naprej svoje življenje. Nevrotični pa ne; vse doživljajo kot intenzivno, odzivi pa so glede na objektivno stanje večinoma pretirani.

Tesnoba
Tesnoba FOTO: Adobe Stock

Močan negativni odziv na povsem običajne situacije se pogosto povezuje s katastrofičnim načinom razmišljanja. Ker verjamemo, da nas lahko katerakoli aktivnost vodi v katastrofo, se začnemo izogibati vsej negotovosti, v glavi pa ves čas premlevamo načine, kako se nam lahko zalomi. Nevroticizem ima sicer svojo značilno nevrobiološko podlago, ne pomeni pa, da je sam po sebi patološki. Če se najdeš v zgornjih opisih, to ne pomeni nujno, da je s tabo nekaj narobe in da nujno potrebuješ pomoč. Se pa splača ta nagnjenja razumeti, da se z njimi lahko učinkovito soočiš.

Še malo introvertiranosti ...

Nevroticizem že sam po sebi predstavlja določeno tveganje za razvoj anksioznih motenj. Če pa je pomešan še z nizko ekstravertiranostjo, torej introvertiranostjo, pa je nevarnost lahko še večja. Človek, ki je čustveno reaktiven in hkrati nagnjen k individualnim dejavnostim in pogostejšemu umiku, lahko hitro postane pasiven in izoliran.

Introvertirana in čustveno nestabilna oseba se bo pogosto umikala socialnim stuacijam, ki jih povezuje z negativnimi občutki.
Introvertirana in čustveno nestabilna oseba se bo pogosto umikala socialnim stuacijam, ki jih povezuje z negativnimi občutki. FOTO: Adobe Stock

Introvertirana in čustveno nestabilna oseba se bo pogosto umikala socialnim situacijam, ki jih povezuje z negativnimi občutki. To lahko preraste v izolacijo, umik v varen kotiček, v katerem premleva svoje skrbi. Socialna opora je pomembna sestavina psihološke dobrobiti in dobrega življenja nasploh, saj blaži stres in pomaga zadovoljiti potrebo po bližini. Tudi introvertirani ljudje potrebujejo socialno oporo, a jo v kombinaciji z visokim nevroticizmom pogosto težje vzpostavijo in vzdržujejo, kar lahko pripomore k razvoju anksioznih motenj.

Kaj pa pomaga?

O osebnostnih potezah ni prav govoriti kot o "dobrih" in "slabih". Je pa dejstvo, da nekatere pri razvoju anksioznih motenj predstavljajo tveganje, druge pa zaščito. Med slednje spada na primer ekstravertiranost. Ekstravertirani posamezniki so družabni, kar pomeni, da imajo večinoma več socialne opore in manj premlevajo. Zaščitni dejavnik je tudi sprejemljivost, pa tudi vestnost lahko predstavlja zaščitni dejavnik (če ni prežeta z nevroticizmom v obliki perfekcionizma).

Zaščitni dejavnik je tudi sprejemljivost.
Zaščitni dejavnik je tudi sprejemljivost.FOTO: AdobeStock

Osebnost je precej stabilna zadeva. Ne da se je prilagoditi z zdravili ali preoblikovati na terapiji. Če se najdete v opisu "negativnih" osebnostnih potez, je bolj kot obup in dojemanje situacije kot usode koristen proaktiven pristop, ki spodbuja aktivnost, povezanost in občutke učinkovitosti. Vse te občutke lahko s pravimi dejanji vzbudi praktično kdorkoli, ne glede na osebnost. Želja po tem, da bi postali druga oseba, samo doda olje na ogenj nezadovoljstva in kroničnega premlevanja. Naj ta članek ne bo razlog za skrb, ampak prvi korak v raziskovanju lastnih ranljivosti. Če vemo, na katerih področjih smo naravno šibki, lahko raziščemo in najdemo učinkovite pristope, ki bodo predstavljali pravo oporo. Osebnost morda res določa, kje začneš, nikakor pa ne tega, kje boš končal.

anksiozne motnje nevroticizem introvertiranost osebnostne poteze duševno zdravje
Duševne motnje

Simptomi ADD: kako prepoznati motnjo pozornosti pri odraslih in otrocih?

Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Duševno zdravje

Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja

Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Duševno zdravje

Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen

ADHD in tesnoba: Razlikovanje in diagnostični izzivi
Duševno zdravje

ADHD in tesnoba: Razlikovanje in diagnostični izzivi

Tako lahko vadba izboljša vaše psihično počutje
Aktivno življenje

Tako lahko vadba izboljša vaše psihično počutje

Nazaj v rutino: kako september vpliva na duševno zdravje in kako se izogniti jesenski tesnobi
Duševno zdravje

Nazaj v rutino: kako september vpliva na duševno zdravje in kako se izogniti jesenski tesnobi

Soočenje z minljivostjo in strahom pred smrtjo: se človek lahko pripravi na neizogibno?
Zlata leta

Soočenje z minljivostjo in strahom pred smrtjo: se človek lahko pripravi na neizogibno?

Notranji svet otrok: kako prepoznati stisko, še preden jo otrok izrazi
Duševno zdravje otrok

Notranji svet otrok: kako prepoznati stisko, še preden jo otrok izrazi

Hipohondrija: Kdaj skrb za zdravje postane pretirana?
Duševno zdravje

Hipohondrija: Kdaj skrb za zdravje postane pretirana?

5 prednosti tistih, ki preveč razmišljajo
Duševno zdravje

5 prednosti tistih, ki preveč razmišljajo

10 bolezni, ki lahko posnemajo simptome tesnobe
Bolezni

10 bolezni, ki lahko posnemajo simptome tesnobe

Lahko dodatki magnezija in vitamina D pomagajo pri zdravljenju anksioznosti?
Duševno zdravje

Lahko dodatki magnezija in vitamina D pomagajo pri zdravljenju anksioznosti?

Najpogostejše duševne motnje v starosti
Duševne motnje

Najpogostejše duševne motnje v starosti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1498