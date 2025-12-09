Ali pametni telefon pri 12 letih res vpliva na zdravje otrok?

V svetu, kjer je pametni telefon že skoraj nujen del vsakdana tudi med otroki, postaja vedno bolj aktualno vprašanje: ali je zgodnje lastništvo pametnega telefona nenazadnje nevarno za zdravje?

Zavedanje o morebitnih resnih posledicah, ki jih lahko prinese že rutinska uporaba pametnega telefona pri dvanajstletnikih, je kljub neprijetnosti pomembno, še posebej ob upoštevanju obsega te nedavne raziskave, ene največjih na omenjenem področju. Raziskava, katere izsledki so bili objavljeni v ugledni reviji Pediatrics, sistematično analizira korelacijo med posedovanjem pametnega telefona pri 12 letih in povečanim tveganjem za razvoj depresije, debelosti ter motenj spanja.

Glavne ugotovitve raziskave

Med 10.588 vključenimi udeleženci študije je bilo ugotovljeno, da so posamezniki, ki so bili lastniki pametnega telefona že pri 12 letih, pogosteje izkusili negativne zdravstvene učinke. Verjetnost za pojav depresivnih stanj je bila povečana za približno 1,31-krat. Tveganje za razvoj debelosti je bilo povečano za približno 1,40-krat. Subjekti, ki so posedovali mobilni telefon, so obenem pogosteje poročali o nezadostnem trajanju spanja; kar 47 % jih je navedlo, da spijo manj kot 9 ur na noč, v primerjavi s 31 % vrstnikov brez telefona.

Zgodnejša izpostavljenost povečuje tveganje

Analiza raziskave nakazuje, da zgodnejše pridobivanje pametnega telefona sovpada z višjim tveganjem. Z vsakim letom, ko otrok prej dobi telefon, se znatno povečuje tveganje za debelost in motnje spanja. Še več, otroci, ki so pametni telefon prejeli med 12. in 13. letom starosti (torej takoj po tem, ko ga še niso imeli pri 12 letih), so v nadaljevanju imeli znatno večjo verjetnost za razvoj motenj spanja in simptomov, ki ustrezajo psihiatričnim motnjam.

Perspektive strokovnjakov in interpretacija izsledkov

Vodja študije, priznani psihiatrični strokovnjak Ran Barzilay, izrecno poudarja, da zasnova raziskave temelji na opazovanju, kar pomeni, da izsledki prikazujejo zgolj povezavo, ne nujno neposredne vzročne zveze. Obstaja možnost, da težave ne povzroča sam telefon, temveč kombinacija dejavnikov, kot so življenjski slog, čas, preživet pred zaslonom, ter pomanjkanje telesne dejavnosti.

Glede na dejstvo, da številne družine pametni telefon dojemajo kot nepogrešljivo orodje za komunikacijo, zagotavljanje varnosti ali ohranjanje socialne povezanosti, raziskovalci priznavajo možne pozitivne vidike. Pametni telefoni namreč lahko nudijo pomembno podporo pri učenju, vzpostavljanju stikov ter dostopu do relevantnih informacij.

Premišljeno odločanje in odgovorna uporaba

Pri odločitvi o primernem času za podaritev prvega pametnega telefona bi morali starši temeljito pretehtati ne le praktične, temveč predvsem morebitne zdravstvene posledice. Ta raziskava služi kot pomemben opomnik, da "pravi čas" morda ni tako zgoden, kot se pogosto zdi.

Vzpostavitev zdravih mej

V primerih, ko je posedovanje pametnega telefona neizogibno, je ključnega pomena vzpostavitev jasnih in doslednih mej: med drugim je priporočljivo omejiti čas uporabe, zagotoviti zadostno količino kakovostnega spanca, aktivno spodbujati telesno dejavnost ter skrbno nadzorovati vsebine, ki jih otrok na napravi uporablja.

Pozornost na znake morebitnih težav

Starši in skrbniki bi morali skrbno spremljati in biti pozorni na zgodnje znake depresije, motenj spanja, naraščanja telesne teže ali nezdravega življenjskega sloga ter po potrebi takoj ukrepati z odprtim pogovorom, svetovanjem ali celo začasno omejitvijo uporabe elektronskih naprav.

Pametni telefon, podarjen dvanajstletniku, sam po sebi ni problematičen. Vendar pa predmetna raziskava ponuja bistveno opozorilo: posedovanje mobilne naprave v zgodnji adolescenci je statistično povezano s povečanim tveganjem za depresijo, debelost in pomanjkanje spanca. Ključnega pomena sta vzpostavitev primernega ravnovesja in zavedanje, da tehnologija ni nevtralna. Čeprav nam lahko prinese številne prednosti, hkrati zahteva odgovorno ravnanje. Če se boste ob odločitvi o času in pogojih za prvi pametni telefon držali smernic te študije, vam bo ta nedvomno v pomoč.