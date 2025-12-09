Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnje Duševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Otrok in telefon
Duševno zdravje otrok

Ali pametni telefon pri 12 letih res vpliva na zdravje otrok?

N.R.A.
09. 12. 2025 03.54
0

V svetu, kjer je pametni telefon že skoraj nujen del vsakdana tudi med otroki, postaja vedno bolj aktualno vprašanje: ali je zgodnje lastništvo pametnega telefona nenazadnje nevarno za zdravje?

Zavedanje o morebitnih resnih posledicah, ki jih lahko prinese že rutinska uporaba pametnega telefona pri dvanajstletnikih, je kljub neprijetnosti pomembno, še posebej ob upoštevanju obsega te nedavne raziskave, ene največjih na omenjenem področju.

Raziskava, katere izsledki so bili objavljeni v ugledni reviji Pediatrics, sistematično analizira korelacijo med posedovanjem pametnega telefona pri 12 letih in povečanim tveganjem za razvoj depresije, debelosti ter motenj spanja.

Otrok, telefon
Otrok, telefonFOTO: Shutterstock

Glavne ugotovitve raziskave

Med 10.588 vključenimi udeleženci študije je bilo ugotovljeno, da so posamezniki, ki so bili lastniki pametnega telefona že pri 12 letih, pogosteje izkusili negativne zdravstvene učinke. Verjetnost za pojav depresivnih stanj je bila povečana za približno 1,31-krat. Tveganje za razvoj debelosti je bilo povečano za približno 1,40-krat.

Subjekti, ki so posedovali mobilni telefon, so obenem pogosteje poročali o nezadostnem trajanju spanja; kar 47 % jih je navedlo, da spijo manj kot 9 ur na noč, v primerjavi s 31 % vrstnikov brez telefona.

Mobilni telefon
Mobilni telefonFOTO: Thinkstock

Zgodnejša izpostavljenost povečuje tveganje

Analiza raziskave nakazuje, da zgodnejše pridobivanje pametnega telefona sovpada z višjim tveganjem. Z vsakim letom, ko otrok prej dobi telefon, se znatno povečuje tveganje za debelost in motnje spanja.

Še več, otroci, ki so pametni telefon prejeli med 12. in 13. letom starosti (torej takoj po tem, ko ga še niso imeli pri 12 letih), so v nadaljevanju imeli znatno večjo verjetnost za razvoj motenj spanja in simptomov, ki ustrezajo psihiatričnim motnjam.

Najstnik
NajstnikFOTO: Adobe Stock

Perspektive strokovnjakov in interpretacija izsledkov

Vodja študije, priznani psihiatrični strokovnjak Ran Barzilay, izrecno poudarja, da zasnova raziskave temelji na opazovanju, kar pomeni, da izsledki prikazujejo zgolj povezavo, ne nujno neposredne vzročne zveze. Obstaja možnost, da težave ne povzroča sam telefon, temveč kombinacija dejavnikov, kot so življenjski slog, čas, preživet pred zaslonom, ter pomanjkanje telesne dejavnosti.

Telefon otrok
Telefon otrokFOTO: Adobe Stock

Glede na dejstvo, da številne družine pametni telefon dojemajo kot nepogrešljivo orodje za komunikacijo, zagotavljanje varnosti ali ohranjanje socialne povezanosti, raziskovalci priznavajo možne pozitivne vidike. Pametni telefoni namreč lahko nudijo pomembno podporo pri učenju, vzpostavljanju stikov ter dostopu do relevantnih informacij.

Premišljeno odločanje in odgovorna uporaba

Pri odločitvi o primernem času za podaritev prvega pametnega telefona bi morali starši temeljito pretehtati ne le praktične, temveč predvsem morebitne zdravstvene posledice. Ta raziskava služi kot pomemben opomnik, da "pravi čas" morda ni tako zgoden, kot se pogosto zdi.

Uporaba telefona
Uporaba telefonaFOTO: Adobe Stock

Vzpostavitev zdravih mej

V primerih, ko je posedovanje pametnega telefona neizogibno, je ključnega pomena vzpostavitev jasnih in doslednih mej: med drugim je priporočljivo omejiti čas uporabe, zagotoviti zadostno količino kakovostnega spanca, aktivno spodbujati telesno dejavnost ter skrbno nadzorovati vsebine, ki jih otrok na napravi uporablja.

Pozornost na znake morebitnih težav

Starši in skrbniki bi morali skrbno spremljati in biti pozorni na zgodnje znake depresije, motenj spanja, naraščanja telesne teže ali nezdravega življenjskega sloga ter po potrebi takoj ukrepati z odprtim pogovorom, svetovanjem ali celo začasno omejitvijo uporabe elektronskih naprav.

Kaj je doomscrolling in zakaj uničuje vaše mentalno zdravje?
Preberi še
Kaj je doomscrolling in zakaj uničuje vaše mentalno zdravje?
Ste preobremenjeni s sporočili na telefonu? Niste edini
Preberi še
Ste preobremenjeni s sporočili na telefonu? Niste edini
Tvoj telefon uničuje tvoj spanec (in niso kriva le socialna omrežja)
Preberi še
Tvoj telefon uničuje tvoj spanec (in niso kriva le socialna omrežja)

Pametni telefon, podarjen dvanajstletniku, sam po sebi ni problematičen. Vendar pa predmetna raziskava ponuja bistveno opozorilo: posedovanje mobilne naprave v zgodnji adolescenci je statistično povezano s povečanim tveganjem za depresijo, debelost in pomanjkanje spanca.

Ključnega pomena sta vzpostavitev primernega ravnovesja in zavedanje, da tehnologija ni nevtralna. Čeprav nam lahko prinese številne prednosti, hkrati zahteva odgovorno ravnanje. Če se boste ob odločitvi o času in pogojih za prvi pametni telefon držali smernic te študije, vam bo ta nedvomno v pomoč.

Vir: ScienceAlert medicalexpress

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
pametni telefoni zdravje otrok duševno zdravje debelost spanje
Duševno zdravje otrok

Majhne geste za veliko povezanost: 3xP na OŠ Lovrenc na Pohorju

Duševno zdravje otrok

V Celju so otroci in odrasli skupaj 'zrasli' z novo jubilejno 10. Rastočo knjigo: Abeceda odličnosti – naša zvezda severnica

SORODNI ČLANKI

Ali prekomerna uporaba telefona škodi vašim možganom? Študija razkriva šokantne rezultate
Zdravje

Ali prekomerna uporaba telefona škodi vašim možganom? Študija razkriva šokantne rezultate

Prekomerna uporaba telefona: Kakšne so posledice za možgane in kako si pomagati?
Zdravje

Prekomerna uporaba telefona: Kakšne so posledice za možgane in kako si pomagati?

Kaj se zgodi, ko ves čas gledate v telefon?
Zdravje

Kaj se zgodi, ko ves čas gledate v telefon?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331