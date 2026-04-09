Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge

Po podatkih Harvard Health in Cleveland Clinic se je v zadnjem desetletju število otrok z anksioznimi simptomi skoraj podvojilo. Strokovnjaki opozarjajo, da otroci danes živijo v okolju, ki je bistveno bolj stresno, zahtevno in nepredvidljivo kot nekoč, in to se odraža v njihovem duševnem zdravju. American Academy of Pediatrics je anksioznost pri otrocih označila kot 'naraščajočo epidemijo', ki se pogosto začne že v zgodnjem šolskem obdobju.

Strokovnjaki: otroci so izpostavljeni pritiskom, ki jih prejšnje generacije niso poznale

Po navedbah Harvard Health se otroci danes soočajo z več informacijami, več primerjavami in več pričakovanji kot kadarkoli prej. To ustvarja stalno napetost, ki jo mladi težko obvladujejo, saj njihov živčni sistem še ni popolnoma razvit. Cleveland Clinic dodaja, da se anksioznost pri otrocih pogosto kaže drugače kot pri odraslih: kot bolečine v trebuhu, glavoboli, razdražljivost ali težave s spanjem.

Trije ključni razlogi, ki jih izpostavljajo strokovnjaki

1. Preobremenjenost z informacijami in tehnologijo

Po podatkih Harvard Health so otroci izpostavljeni stalnemu toku informacij, obvestil in dražljajev, ki presegajo njihove zmožnosti predelave. Strokovnjaki opozarjajo: - preveč časa na telefonih in tablicah, - stalno primerjanje z vrstniki na družbenih omrežjih, - izpostavljenost negativnim novicam, - pomanjkanje 'praznega časa' za umiritev. American Psychological Association navaja, da digitalna preobremenjenost dokazano poveča tveganje za anksioznost pri otrocih.

2. Povečan pritisk v šoli in zunajšolskih dejavnostih

Cleveland Clinic poudarja, da so otroci danes pod večjim akademskim pritiskom kot prejšnje generacije. Pogosti sprožilci so: - visoka pričakovanja glede ocen, - tekmovalnost, - preveč obveznosti, - premalo časa za igro in počitek. Harvard Health dodaja, da otroci pogosto čutijo pritisk, da morajo biti "najboljši" v šoli, športu, glasbi ali drugih dejavnostih. To vodi v kronični stres, ki se lahko razvije v anksioznost.

3. Pomanjkanje stabilnosti in občutka varnosti

Po navedbah American Academy of Pediatrics otroci potrebujejo rutino, predvidljivost in občutek varnosti. A sodobno življenje pogosto prinaša: - hitre spremembe, - družinske napetosti, - negotovost, - stres staršev, ki se prenese na otroke. Strokovnjaki opozarjajo, da otroci zelo hitro zaznajo napetost v okolju, tudi če o njej ne govorimo. To lahko sproži občutek ogroženosti, ki se kaže kot anksioznost.

Kako se anksioznost pri otrocih najpogosteje kaže

Cleveland Clinic navaja, da otroci pogosto ne znajo opisati svojih občutkov, zato se anksioznost kaže skozi telo ali vedenje: - bolečine v trebuhu ali glavoboli, - težave s spanjem, - izogibanje šoli ali dejavnostim, - razdražljivost, - jok brez jasnega razloga, - pretirana skrb za starše ali prihodnost. Harvard Health še poudarja, da so ti znaki pogosto spregledani ali pripisani 'obdobju odraščanja'.

Anksioznost med otroki narašča, ker živijo v svetu, ki je prehiter, preobremenjen in nepredvidljiv. Strokovnjaki izpostavljajo tri glavne razloge: digitalno preobremenjenost, pritisk okolja in pomanjkanje stabilnosti.