Eno vprašanje, tisoč glasov: Kotiček Od Alje do Žana na OŠ Loka Črnomelj

V seriji člankov, ki predstavljajo primere iz prakse desetih osnovnih šol v projektu Od Alje do Žana, danes vabimo na OŠ Loka Črnomelj. Tam Kotiček 'Od Alje do Žana' postaja varen prostor, kjer otroci odkrito delijo misli, čustva in odgovore – in kjer eno preprosto vprašanje sproži val iskrenih glasov. V okviru projekta Od Alje do Žana na šoli redno z učenci ustvarjamo Kotiček Od Alje do Žana. Gre za kontinuirano motivacijsko in razvojno aktivnost, s katero pri učencih spodbujamo čustveno izražanje, odprto komunikacijo in medsebojno učenje, sodelovanje, medsebojno povezanost in motiviranje za nadaljnje vključevanje v šolske aktivnosti ter z njo krepimo učenčevo samozavest in pripadnost.

icon-expand Kotiček od Alje do Žana FOTO: Od Alje do Žana

Dejavnost poteka na matični šoli in tudi na podružničnih šolah Griblje in Adlešiči, s čimer krepimo enotno kulturo šole. Glavni namen Kotička Od Alje do Žana je vzpostaviti varno, odprto in spodbudno okolje, kjer lahko učenci razmišljajo o sebi, odnosih in vsakdanjih izzivih. Hkrati z dejavnostjo spodbujamo vključevanje vseh starostnih skupin, saj na vprašanja odgovarjajo tako mlajši kot starejši učenci. V kotičku je izpostavljeno eno vprašanje za razmislek, ki ga oblikujemo skupaj s skupino učencev in strokovnimi delavci, ki sodelujemo v projektu. 1. Učenci na tablo ob kotičku zapišejo ali prilepijo svoje odgovore. 2. Po dveh tednih zberemo vse odgovore, jih pregledamo in oblikujemo povratne informacije.

icon-expand Strip Adijo FOTO: Od Alje do Žana

3. Po zaključku obdobja med sodelujočimi izžrebamo enega nagrajenca, ki prejme nagrado za dodatno podporo njegovemu duševnemu zdravju (na primer antistresno žogico ipd.). 4. Učenci v kotičku vidijo zbrane vtise ter slikovni material, ki prikazuje sodelovanje in odzivnost. Vprašanja na matični šoli in podružnicah so enaka. Odgovore zbiramo ločeno, nato jih združimo v enoten pregled povratnih informacij. Do zdaj so učenci razmišljali o naslednjih vprašanjih: - Kako lahko najdem čas zase in se sprostim? - Katere lastnosti najbolj cenite pri učiteljih? - Kakšen je pravi prijatelj? - Kdaj se počutiš dobro? - Kdaj si pogumen?

icon-expand Strip Nesreča na avtocesti FOTO: Od Alje do Žana

Pri vseh vprašanjih se je pokazalo, da učenci potrebujejo prostor in spodbudo, da izrazijo svoje misli in izkušnje. Njihovi odgovori so redno vsebovali teme, kot so medsebojna pomoč, spoštovanje, iskrenost, čas za počitek, gibanje, podpora prijateljev in učiteljev ter sposobnost, da se soočimo s strahom. Na podlagi zbranih odgovorov lahko izpostavimo nekaj ključnih ugotovitev:

- Učenci cenijo osebne odnose, toplino, razumevanje in humor pri učiteljih.

- Razmišljanje o prijateljstvu krepi pozitivne vrednote, kot so pripadnost, pomoč, spoštovanje in iskren pogovor.

- Učenci prepoznavajo pomen psihofizičnega počitka, gibanja ter lastnih interesov za dobro počutje.

- Pri vprašanjih o pogumu se pogosto pojavlja tema premagovanja strahu, zagovarjanja svojega mnenja in pomoči drugim.

Dejavnost nadgradimo tudi z drugimi aktivnostmi, ki se odvijajo v sklopu projekta. Ob vprašanju o prijateljstvu smo v knjižnici pripravili razstavo stripov o prijateljstvu, ki so jih ustvarjali učenci pri likovni umetnosti. O lastnostih, ki jih najbolj cenijo pri učiteljih, smo seznanili učitelje.

icon-expand Strip Pot v gozd FOTO: Od Alje do Žana

Ocenjujemo, da Kotiček Od Alje do Žana učencem nudi prostor, kjer so slišani, sprejeti in podprti. Spodbuja dialog, krepi odnose ter motivira učence k sodelovanju, kar prispeva k njihovemu dobremu počutju ter varnemu in spodbudnemu šolskemu okolju.

Izjava učenke Ane, 7. razred:

''Kotiček od Alje do Žana mi je zelo všeč, ker rada delam vprašanja in gledam, kakšni so odgovori. Odgovori so zanimivi in smešni. Ta kotiček v knjižnici je vse. Vedno vprašam, če imajo kaj za delat in vedno delam ta kotiček, ker mi je všeč. Otroci v podružnicah in na naši šoli z veseljem odgovarjajo.'' Ta preprosta, a globoka aktivnost kaže, kako lahko eno vprašanje na 14 dni odpre vrata za stotine iskrenih glasov – in kako to, da so slišani, krepi samozavest, pripadnost in čustveno moč otrok.

icon-expand Strip Prijatelji z Marsa FOTO: Od Alje do Žana

Naš pristop je del projekta Od Alje do Žana, ki ga vodi Fundacija Alma v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zvezo Anite Ogulin - ZPM, pod vodstvom dr. Anice Mikuš Kos.

icon-expand Od Alje do Žana FOTO: Od Alje do Žana