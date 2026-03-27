Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnje Duševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Risbice otrok
Duševno zdravje otrok

Glasovanje je odprto – otroci potrebujejo tvoj glas

N.R.A.
27. 03. 2026 11.42
0

V času, ko se duševne stiske otrok v Sloveniji poglabljajo, projekt Od Alje do Žana prinaša nekaj, kar smo kot družba nujno potrebovali: prostor, kjer so otroci slišani, videni in razumljeni. Ne skozi statistike, ne skozi poročila – ampak skozi njihove risbe, vrednote in zgodbe, ki jih nosijo v sebi.

Ko otroške risbice postanejo glas prihodnosti

Danes lahko vsak od nas naredi majhen, a pomemben korak: glasuje za risbico, ki ga najbolj nagovori. In s tem podpre otroka, njegovo sporočilo in celotno pobudo, ki spreminja šole po Sloveniji.

Risbice otrok
Risbice otrok FOTO: Od Alje do Žana

Kaj je projekt Od Alje do Žana?

Gre za vseslovensko gibanje, ki ga vodijo Fundacija Alma, Slovenska filantropija in Zveza Anite Ogulin – ZPM, pod strokovnim vodstvom dr. Anice Mikuš Kos. Njegov cilj je jasen: ustvariti šole, kjer so odnosi, čustva, empatija in varnost enako pomembni kot ocene in učni uspeh. Projekt poteka na 10 osnovnih šolah po Sloveniji, kjer učitelji, starši in otroci skupaj gradijo bolj čuječe, varne in povezane skupnosti.

Zakaj so otroške risbice tako pomembne?

Otroci so v okviru projekta ustvarjali dela na temo temeljnih človeških vrednot:

- sočutje,

- prijaznost,

- pogum,

- pravičnost,

- spoštovanje,

- hvaležnost,

- pripadnost,

- odgovornost,

- empatija,

- medsebojna pomoč.

Risbice otrok FOTO: Od Alje do Žana

Njihove risbe niso le likovni izdelki – so okna v njihov notranji svet

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je ob sprejemu otrok v Predsedniški palači poudarila, da so te risbe "zemljevid vrednot, po katerem bi se morali orientirati tudi odrasli". Več v spodnjem članku:

Osnovnošolci v Predsedniški palači risali vrednote prihodnosti
Preberi še
Osnovnošolci v Predsedniški palači risali vrednote prihodnosti

Glasovanje je odprto – in vaš glas šteje

Na spletni strani projekta je razstavljenih 30 izbranih otroških del, ki so jih izbrali strokovnjaki, partnerji projekta in predsednica republike.

Glasujete lahko TUKAJ.

Risbice otrok FOTO: Od Alje do Žana

Kako glasujete?

- vpišete svoj e-poštni naslov,

- izberete risbico, ki vas najbolj nagovori,

- oddate glas.

Vsaka oseba lahko glasuje enkrat. Glasovanje traja do 9. aprila 2026.

Izbrana dela bodo razstavljena tudi na obcestnih plakatih po vsej državi, kjer bodo nagovarjala širšo javnost in odpirala prostor za razmislek o vrednotah, ki jih kot družba potrebujemo.

V času, ko se otroci soočajo z anksioznostjo, osamljenostjo, nasiljem in stiskami, je projekt Od Alje do Žana svetel opomnik, da lahko spremembe začnemo tam, kjer so najmočnejše – pri odnosih, empatiji in poslušanju.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Duševno zdravje otrok

Osnovnošolci v Predsedniški palači risali vrednote prihodnosti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604