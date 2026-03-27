Glasovanje je odprto – otroci potrebujejo tvoj glas

Danes lahko vsak od nas naredi majhen, a pomemben korak: glasuje za risbico, ki ga najbolj nagovori . In s tem podpre otroka, njegovo sporočilo in celotno pobudo, ki spreminja šole po Sloveniji.

Gre za vseslovensko gibanje, ki ga vodijo Fundacija Alma, Slovenska filantropija in Zveza Anite Ogulin – ZPM , pod strokovnim vodstvom dr. Anice Mikuš Kos . Njegov cilj je jasen: ustvariti šole, kjer so odnosi, čustva, empatija in varnost enako pomembni kot ocene in učni uspeh . Projekt poteka na 10 osnovnih šolah po Sloveniji, kjer učitelji, starši in otroci skupaj gradijo bolj čuječe, varne in povezane skupnosti.

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je ob sprejemu otrok v Predsedniški palači poudarila, da so te risbe "zemljevid vrednot, po katerem bi se morali orientirati tudi odrasli". Več v spodnjem članku:

Na spletni strani projekta je razstavljenih 30 izbranih otroških del, ki so jih izbrali strokovnjaki, partnerji projekta in predsednica republike.

- vpišete svoj e-poštni naslov,

- izberete risbico, ki vas najbolj nagovori,

- oddate glas.

Vsaka oseba lahko glasuje enkrat. Glasovanje traja do 9. aprila 2026.

Izbrana dela bodo razstavljena tudi na obcestnih plakatih po vsej državi, kjer bodo nagovarjala širšo javnost in odpirala prostor za razmislek o vrednotah, ki jih kot družba potrebujemo.

V času, ko se otroci soočajo z anksioznostjo, osamljenostjo, nasiljem in stiskami, je projekt Od Alje do Žana svetel opomnik, da lahko spremembe začnemo tam, kjer so najmočnejše – pri odnosih, empatiji in poslušanju.