Majhne geste za veliko povezanost: 3xP na OŠ Lovrenc na Pohorju

V prejšnjem članku smo govorili o tem, kako pomembno je, da se otroci počutijo slišani, sprejeti in povezani in kako na osnovni šoli Olge Meglič gradijo njihovo notranjo moč in odpornost na vsakdanje izzive.

Danes pa vas želimo povabiti na Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju, kjer to moč krepijo z majhnimi, a toplimi gestami, ki jih je enostavno vnesti v vsak dan. Že vrsto let usmerjamo delo k dobremu počutju in duševnemu zdravju otrok. S projektom Od Alje do Žana smo dejavnosti še dopolnili in poglobili. V vsakdanje šolsko življenje smo vnesli kar nekaj novosti, med katerimi posebej izpostavljamo 3xP – Pogovarjaj se! Pozdravi me! Podružimo se!

Pogovarjaj se!

Že drugo leto zapored izvajamo pogovorne ure za učence, ki predstavljajo pomemben del skrbi za dobro počutje, varnost in duševno zdravje otrok. Učencem želimo omogočiti prostor, kjer lahko v miru in zaupanju spregovorijo o svojih izzivih, potrebah ali vprašanjih, zato smo oblikovali tedenski razpored, v katerem se lahko učenci oglasijo pri izbranih učiteljicah ali pri ravnateljici. Pogovorne ure učenci radi obiskujejo, saj tam poiščejo pogovor ob stiski, podporo pri učenju, pomoč pri reševanju konfliktov, nasvet ob težkih trenutkih ali pa preprosto potrebujejo varen prostor, kjer lahko izrazijo svoja čustva. V številnih primerih učenci poročajo, da jim srečanje pomaga razbremeniti skrb ali pogledati na težavo z druge perspektive, kar pozitivno vpliva na njihovo počutje in samozavest. Kot dopolnitev pogovornih ur smo v tem šolskem letu v avli postavili poseben poštni nabiralnik KO TE STISKA STISKA, namenjen vsem učencem, ki svoje misli lažje izrazijo pisno. Vanj lahko oddajo vprašanja, skrbi, dileme, težave, osebne stiske ter tudi pohvale, ideje in prijazne misli. Učenci se morajo na pismo podpisati, da jim lahko učiteljice odgovorijo. Nabiralnik !ko te stiska stiska se je izkazal za zelo uspešnega in dobro sprejetega. Številni učenci, ki se ne želijo izpostaviti ali o svojih občutkih spregovoriti osebno, raje izberejo pisno obliko. Učiteljice vsako oddano pismo skrbno preberejo in nanj odgovorijo, kar učencem daje občutek slišanosti, sprejetosti in varnosti. Nabiralnik pomembno dopolnjuje sistem podpore na šoli in omogoča, da do pomoči pridejo tudi tisti, ki bi sicer morda ostali neopaženi. Obenem krepi prepričanje, da se lahko vsak učenec obrne po pomoč brez strahu, da bi bil ocenjen ali nerazumljen.

Pozdravi me!

Gre za namensko razredno uro o pomenu pozdravljanja, ki je bila 27. januarja 2025 izvedena v vseh oddelkih šole. Cilj dejavnosti je bil učence ozavestiti o vplivu pozdravljanja na medosebne odnose in posledično na duševno zdravje. Po izvedeni uri so učiteljice opazile, da učenci pogosteje pozdravljajo, kar pozitivno vpliva na njihovo socialno povezanost. Tudi učenci, ki običajno niso prvi, ki pozdravijo, vsaj odzdravijo, kar kaže na napredek v kulturi medsebojnega spoštovanja. V tem šolskem letu smo učence še posebej opomnili na pomen pozdravljanja tudi v okviru dneva dejavnosti Zdrav dan, kjer je bil poudarek preko šolskega radia namenjen temu, kako pomemben del osnovnega bontona predstavlja pozdrav. S pozdravom je namreč mogoče pri učencu opaziti marsikaj – ali je vesel, žalosten, zaskrbljen ali razigran – saj predstavlja pomemben stik in vpogled v njegovo počutje. Opominjanje o pomenu pozdravljanja se nadaljuje tudi v tem šolskem letu, saj si želimo, da bi pozdrav ostal naraven, prijazen in spoštljiv del vsakodnevnega šolskega življenja.

Podružimo se!

Vsak prvi ponedeljek v mesecu smo učitelje povabili v zbornico, kjer so nas pričakali kavica, pecivo in prijetne misli. Dejavnost je omogočala sproščeno druženje, izmenjavo pozitivnih izkušenj in je pomembno prispevala k boljšemu vzdušju na šoli. V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da druženje izvedemo v mesecu decembru, ko je čas še posebej primeren za medsebojno povezovanje, toplino in skupne trenutke. Takšna srečanja pozitivno vplivajo na dobro počutje vseh zaposlenih. Učitelji si lahko vzamejo trenutek za oddih, se med odmorom ali po pouku skupaj usedejo, pogovorijo in podelijo izkušnje, ki jih povezujejo kot kolektiv. Ob kavi, toplem napitku ali majhnem prigrizku se učitelji okrepčajo ter ustvarijo prostor za iskrene pogovore, podporo in razbremenitev. Redni trenutki druženja krepijo občutek pripadnosti, izboljšujejo medsebojne odnose ter pozitivno vplivajo na delovno klimo, kar se odraža tudi pri sodelovanju in splošnem zadovoljstvu zaposlenih.

Dejavnosti 3xP pomagajo ustvarjati boljšo in vključujočo šolsko klimo ter pozitivno vplivajo na duševno zdravje tako učencev kot učiteljev. Te majhne geste so lahko navdih tudi za vaš dom – morda si postavite nabiralnik za misli, lepe ali težke, začnite dan z iskrenim pozdravom in nasmehom in si vsak dan vzemite čas, ni treba veliko, za klepet ob soku. Otroci bodo začutili več topline in varnosti, vi pa boste prispevali k njihovi čustveni moči. Naš pristop je del projekta Od Alje do Žana, ki ga vodi Fundacija Alma v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zvezo Anite Ogulin - ZPM, pod vodstvom dr. Anice Mikuš Kos. Skupaj gradimo čuječa srca in budne ume – obiščite www.odaljedozana.si, delite svoje izkušnje z nami na družbenih omrežjih in morda prav vi začnete svoj lasten 3xP. Vsak pogovor in vsak nasmeh je korak k močnejšim otrokom in lepši skupnosti!

