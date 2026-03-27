Osnovnošolci v Predsedniški palači risali vrednote prihodnosti

V četrtek, 26. marca 2026, je v Predsedniški palači potekal poseben dogodek v okviru projekta Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi, kjer je predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar sprejela 100 otrok iz desetih osnovnih šol iz vse Slovenije. Dogodek je predstavljal zaključek vseslovenske pobude, v kateri so otroci skozi likovno ustvarjanje raziskovali temeljne človeške vrednote, kot so sočutje, prijaznost, pogum, pravičnost, spoštovanje, hvaležnost, pripadnost, odgovornost, empatija in medsebojna pomoč.

Otroška dela niso bila le umetniški izrazi, temveč iskren odraz tega, kako mladi doživljajo svet okoli sebe. Prav v njihovi preprostosti in neposrednosti se skriva moč – spomnijo nas na vrednote, ki jih kot družba pogosto postavljamo na rob, medtem ko v ospredje stopajo dosežki, individualnost in tekmovalnost. Kot je v govoru izpostavila predsednica republike, otroška dela niso le likovni izdelki. ''So okna v vaš notranji svet. So zemljevid vrednot, po katerem bi se morali vedno orientirati tudi odrasli. Kajti to, kar ste narisali – sočutje, prijaznost, pogum, pravičnost, spoštovanje, hvaležnost, pripadnost, odgovornost, empatijo in medsebojno pomoč – niso le lepe besede. So temelji, na katerih mora stati vsaka skupnost, ki želi biti dobra, pravična in človeška. Še zlasti v sedanjem času, ko svet pretresajo vojne, politične napetosti in vse večja negotovost.''

Projekt Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi, ki ga vodi Fundacija Alma v partnerstvu s Slovensko filantropijo ter Zvezo Anite Ogulin in ZPM, pod strokovnim vodstvom dr. Anice Mikuš Kos, že drugo leto poteka na desetih osnovnih šolah po Sloveniji. V sodelovanju z učitelji, svetovalnimi delavci in vodstvi šol spodbuja majhne, a pomembne spremembe v vsakdanjih odnosih z namenom ustvarjanja bolj vključujočega, spodbudnega in varnega šolskega okolja za vse otroke.

icon-expand Projekt Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi FOTO: Od Alje do Žana

Likovni dnevi so potekali ob podpori partnerjev NLB, Europlakat in PRO Plus. Podporniki projekta so skupaj s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar izbrali 30 otroških del. Oglejte si jih na odaljedozana.si in glasujte za svojo najljubšo v sliki ujeto vrednoto. Dogodek v Predsedniški palači je bil priložnost, da so otroci svoja razmišljanja predstavili tudi v živo. Izbrana likovna dela bodo v prihodnjih dneh razstavljena na obcestnih plakatih po vsej Sloveniji, kjer bodo nagovarjala širšo javnost in odpirala prostor za razmislek o pomembnosti vrednot. Projekt na ta način osvešča in nadaljuje svoje osnovno poslanstvo, ki je gradnja družbe, v kateri so otroci slišani, razumljeni in podprti.

