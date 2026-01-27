Pogosto pozabljamo na vrednote, ki nas oblikujejo: projekt, ki želi to spremeniti

Kot so poudarili v oddaji, se današnji otroci in mladostniki soočajo z vedno večjimi pritiski, od šolskih obveznosti do vpliva družbenih omrežij. V takšnem okolju je še pomembneje, da šole sistematično razvijajo čustveno pismenost in vrednote, ki krepijo osebnostno rast. Strokovnjaki so opozorili, da se v šolah pogosto ukvarjamo s posledicami, kot so konflikti, nasilje ali slabi odnosi, premalo pa z vzroki, ki so pogosto povezani s pomanjkanjem pogovorov o čustvih in medosebnih odnosih.

Projekt Od Alje do Žana temelji na ideji, da se vrednote ne smejo učiti le občasno ali v posebnih urah, temveč morajo biti vtkane v vsakodnevni pouk. Učitelji, ki sodelujejo v projektu, uporabljajo različne metode, kot so skupinski pogovori, delavnice, igre vlog in vodeni pogovori o čustvih. Cilj je, da učenci razumejo, kako njihova dejanja vplivajo na druge, in da se naučijo prepoznati ter izraziti svoja čustva na zdrav način.

V oddaji so učitelji povedali, da so pri učencih opazili pomembne spremembe. Otroci so bolj pripravljeni sodelovati, manj je konfliktov, odnosi med vrstniki so bolj spoštljivi, hkrati pa se je izboljšala tudi njihova samozavest. Strokovnjaki so poudarili, da je to dolgoročna naložba, ki ne koristi le šoli, temveč celotni družbi. Če otroci že zgodaj razvijejo občutek za pravičnost, odgovornost in spoštovanje, bodo kot odrasli bolj stabilni, empatični in družbeno odgovorni.