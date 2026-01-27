Vizita.si
Duševno zdravje otrok

Pogosto pozabljamo na vrednote, ki nas oblikujejo: projekt, ki želi to spremeniti

N.R.A.
27. 01. 2026 13.48
0

V včerajšnji oddaji Svet so predstavili pomembno pobudo in projekt, ki opozarja na dejstvo, da pogosto dajemo prednost ocenam, znanju in dosežkom, medtem ko zanemarjamo tiste temeljne vrednote, ki iz otrok oblikujejo odgovorne, empatične in samozavestne posameznike.

Kot so poudarili v oddaji, se današnji otroci in mladostniki soočajo z vedno večjimi pritiski, od šolskih obveznosti do vpliva družbenih omrežij. V takšnem okolju je še pomembneje, da šole sistematično razvijajo čustveno pismenost in vrednote, ki krepijo osebnostno rast. Strokovnjaki so opozorili, da se v šolah pogosto ukvarjamo s posledicami, kot so konflikti, nasilje ali slabi odnosi, premalo pa z vzroki, ki so pogosto povezani s pomanjkanjem pogovorov o čustvih in medosebnih odnosih.

Likovni dnevi kot prostor vrednot, ne terapije
Likovni dnevi kot prostor vrednot, ne terapijeFOTO: Od Alje do Žana

Projekt Od Alje do Žana temelji na ideji, da se vrednote ne smejo učiti le občasno ali v posebnih urah, temveč morajo biti vtkane v vsakodnevni pouk. Učitelji, ki sodelujejo v projektu, uporabljajo različne metode, kot so skupinski pogovori, delavnice, igre vlog in vodeni pogovori o čustvih. Cilj je, da učenci razumejo, kako njihova dejanja vplivajo na druge, in da se naučijo prepoznati ter izraziti svoja čustva na zdrav način.

V oddaji so učitelji povedali, da so pri učencih opazili pomembne spremembe. Otroci so bolj pripravljeni sodelovati, manj je konfliktov, odnosi med vrstniki so bolj spoštljivi, hkrati pa se je izboljšala tudi njihova samozavest. Strokovnjaki so poudarili, da je to dolgoročna naložba, ki ne koristi le šoli, temveč celotni družbi. Če otroci že zgodaj razvijejo občutek za pravičnost, odgovornost in spoštovanje, bodo kot odrasli bolj stabilni, empatični in družbeno odgovorni.

Likovni dnevi kot prostor vrednot, ne terapije
Likovni dnevi kot prostor vrednot, ne terapijeFOTO: Od Alje do Žana

Projekt tako ni usmerjen le v izboljšanje vzdušja v razredu, temveč v širše razumevanje, da so vrednote temelj, na katerem gradimo odnose in skupnost. V prispevku so izpostavili, da znanje brez vrednot izgubi svojo širšo družbeno vrednost. Zato je cilj projekta ustvariti šolsko okolje, v katerem se otroci počutijo slišane, sprejete in varne, hkrati pa se učijo, kako pomembno je spoštovanje, sodelovanje in razumevanje drugih.

V času, ko se družba hitro spreminja, je takšna pobuda še posebej dragocena. Vrednote, ki jih otroci osvojijo v šoli, jih spremljajo vse življenje, zato je pomembno, da jim namenimo več prostora in pozornosti. Več v spodnjem video prispevku:

Od Alje do Žana
Od Alje do ŽanaFOTO: Od Alje do Žana
