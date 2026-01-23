Veriga prijateljstva: medrazredna druženja na OŠ Milojke Štrukelj

Pod okriljem gibanja 'Od Alje do Žana' smo želeli vzpostaviti verigo medrazrednih druženj, ki bi povezala razrede na podružnični in centralni šoli. Snovalke aktivnosti smo prepričane, da nam je uspelo ustvariti niz čarobnih trenutkov, ki so razveseljevali tako mlajše kot starejše učenke in učence. Marsikatera naveza bo z druženjem nadaljevala. Ob koncu novoletne prireditve smo razredniki izžrebali razrede, ki se bodo družili. Podatek, zapisan na listu papirja, smo skrbno varovali. Skupaj z učenci smo razmišljali, kako bomo naš prijateljski razred osrečili. Porodile so se številne dobre ideje, ki so presegle skupno druženje. Veliko smo ustvarjali, se zabavali, tkali nova prijateljstva. Ugotovili smo, da so nam skupna druženja všeč in da jih bomo gojili tudi v prihodnje. Nekaj lepih vtisov iz naših medrazrednih druženj: 1. a je presenetil 9. b. Skupaj so preživeli uro športa, kjer so v mešanih ekipah tekmovali v štafetnih igrah. Naslednjo uro so skupaj ustvarjali novoletni okrasek, ki so ga prvošolci podarili devetošolcem. 2. b je na obisk povabil 9. a. Učenci so devetošolcem pripravili kratek nastop, socialno igrico in ustvarjalno delavnico, kjer so nastali snežaki, ki bodo učence spominjali na prijetno druženje. 4. a je obiskal 7. d. Skupaj so se zabavali z ugankami, v zahvalo četrtošolcem pa je učiteljica Nina pripravila sladke košarice, napolnjene z mandarinami in arašidi. 4. c je svoj čas podaril 9. c. Učenci so devetošolcem zapeli božično pesem in jih povabili na skupno druženje v telovadnico. Po začetnem ogrevanju z igro lovljenja so razdeljeni v dve mešani ekipi odigrali med dvema ognjema. Med igro so sodelovali, se spodbujali in pazili drug na drugega. Učenci in učitelji so si izmenjali lepe misli ter se zahvalili drug drugemu za doživeto uro.

5. d je presenetil 8. a. Petošolci so pripravili kratek glasbeni nastop in vsakemu osmošolcu izročili voščilnico, ki so jo izdelali sami. Presenečenje je bilo tudi sladko, saj so bili osmošolci obdarjeni z mini paketki s privlačno vsebino. 6. a se je potrudil za 3. a. S tretješolci so se spoznavali ob družabni igri in zabavali z iskanjem skritega sporočila. 6. c je z obiskom presenetil 5. d. Pripravili so jim zgodbico o delfinih in kitih, morskih živalih. Otroci so uživali v zgodbici. Petošolce so obdarovali tudi s plastificiranim obeskom. Na eni strani je bila žival iz zgodbe, na drugi strani pa voščilo. 6. d se je družil s 6. c. Učenci so svojim sovrstnikom skuhali čaj, ogledali so si prireditev, barvali mandale in se medsebojno obdarovali. V skupnem druženju so uživali. 7. b se je potrudil za 3. d. Rdeča nit njihovega druženja je bilo ustvarjanje in spletanje novih prijateljstev. Vsak učenec je za drugega izdelal novoletni okrasek/obesek.

7. d je čarobne trenutke pričaral za 4. d. Spekli so jim piškote, pripravili balone z imeni, vsak sedmošolec je izbral četrtošolca za skupno druženje. Dekleta so igrala družabne igre, fantje nogomet na dvorišču. Na koncu so se posladkali in zaplesali na božično-novoletne uspešnice. 8. a je presenetil 1. a. Prvošolce so razvajali s kulturo. Najprej so deklamirali in jim odigrali Povodnega moža. Zatem so si izbrali vsak svojega prvošolca in z njim v paru dokončali Prešernov portret. Umetnine so si na koncu tudi izmenjali. Učiteljica Špela pa je poskrbela še za sladko presenečenje. 8. c je razveselil 4. a. Skozi ustvarjalne dejavnosti so se medsebojno povezovali in spletali nova prijateljstva. Bilo jim je lepo. 9. a je pripravil presenečenje za 1. c. Ana in Ela sta prvčkom zaigrali božično pesem, Božiček in njegov pomočnik škrat pa sta otrokom razdelila pobarvanke. Devetošolci so prinesli tudi lično izdelano novoletno voščilnico z lepimi željami. 9. b se je družil s 4. c. Pripravili so jim lov na skriti zaklad na igrišču in atriju. Igra je uspela, učenci so bili navdušeni nad skupnim preživljanjem časa. Devetošolka Lajla je v imenu razreda izdelala voščilnico in jo podarila četrtošolcem.

Nad druženji so bili navdušeni tako učitelji kot učenci. Skozi skupne aktivnosti so se zrcalile vrednote solidarnosti, skrbi za mlajše in zaupanja starejšim. Bolj spretni so pomagali manj spretnim, starejši mlajšim, močnejši so bili opora šibkejšim. Na koncu smo se počutili vsi kot zmagovalci. Te medrazredne naveze kažejo, kako lahko skupne igre, ustvarjanje, petje in športno druženje ustvarijo trajne vezi, empatijo in občutek varnosti – idealno za krepitev duševne odpornosti otrok. Poskusite podobno tudi vi doma: pripravite skupno ustvarjalnico novoletnih okraskov, organizirajte družinsko športno igro v mešanih ekipah ali skupaj spečite piškote in zapojte pesem. Otroci se tako na zabaven in vesel način učijo sodelovanja, pomoči drug drugemu in sprejemanja podpore. Naš pristop je del projekta Od Alje do Žana, ki ga vodi Fundacija Alma v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zvezo Anite Ogulin in ZPM, pod vodstvom dr. Anice Mikuš Kos. Skupaj gradimo čuječa srca in budne ume – obiščite www.odaljedozana.si, delite svoje zgodbe o druženjih na družbenih omrežjih in ustvarite svojo verigo prijateljstva doma. Vsak skupni trenutek šteje.