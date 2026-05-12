Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali

V intervjujih je pojasnil, da mu največ težav povzročajo javni nastopi in medijski pogovori. Kot je dejal, ga ravno situacije, kjer mora "sedeti pred kamerami in govoriti", pogosto psihično obremenijo do te mere, da jih včasih raje odpove.
"Večinoma sem dobro, a nisem dobro, ko me ujame anksioznost. Sprožilci so intervjuji, javni nastopi ... To so mučna in težka stanja," je dejal za hrvaški Dnevnik.
Opisal je tudi občutke blokade, ki se pojavijo med napadi tesnobe, občutek, da "izgublja tla pod nogami", kar močno vpliva tudi na njegovo delo v glasbi.
Zakaj se je odločil spregovoriti?
Edo Maajka je v svojih izjavah večkrat poudaril, da o teh težavah govori zato, ker želi zmanjšati stigmo okoli duševnega zdravja. Po njegovih besedah je pomembno, da javne osebnosti pokažejo tudi svojo ranljivejšo plat, saj mnogi ljudje doživljajo podobne stiske.
V enem od intervjujev je dodal, da ljudje pogosto napačno razumejo njegovo izogibanje medijem kot aroganco, čeprav gre v resnici za posledico tesnobe in ne za zavestno zavračanje javnosti.
Kariera, družina in umik iz žarometov
Kljub težavam ostaja Edo Maajka aktiven v glasbi, čeprav se v zadnjih letih redkeje pojavlja v javnosti. Več časa namenja družini in zasebnemu življenju, kar je večkrat izpostavil kot pomembno ravnovesje. Edo je poročen in je tudi oče, družina pa ima po njegovih besedah ključno vlogo pri tem, da se lažje spopada z izzivi.
Njegova javna razkritja so sprožila številne pozitivne odzive, saj je z njimi odprl pogovor o anksioznosti tudi v glasbeni in širši javnosti. Strokovnjaki za duševno zdravje pogosto poudarjajo, da takšne izpovedi pomagajo zmanjševati stigmo in spodbujajo ljudi, da poiščejo pomoč.
Vir: dnevnik.hr, story.hr
