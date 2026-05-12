Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Edo Maajka v Kinu Šiška - 1
Duševno zdravje

Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali

S.B.
12. 05. 2026 08.31
0

Eden najbolj prepoznavnih regionalnih hip-hop ustvarjalcev Edo Maajka je v zadnjih letih večkrat presenetil z iskrenimi izpovedmi o svojem duševnem zdravju. Čeprav ga javnost pozna kot energičnega in družbeno kritičnega glasbenika, je sam razkril, da se že dlje časa sooča z anksioznostjo in napadi panike.

V intervjujih je pojasnil, da mu največ težav povzročajo javni nastopi in medijski pogovori. Kot je dejal, ga ravno situacije, kjer mora "sedeti pred kamerami in govoriti", pogosto psihično obremenijo do te mere, da jih včasih raje odpove.

"Večinoma sem dobro, a nisem dobro, ko me ujame anksioznost. Sprožilci so intervjuji, javni nastopi ... To so mučna in težka stanja," je dejal za hrvaški Dnevnik.

Opisal je tudi občutke blokade, ki se pojavijo med napadi tesnobe, občutek, da "izgublja tla pod nogami", kar močno vpliva tudi na njegovo delo v glasbi.

Edo Maajka
Edo MaajkaFOTO: R.V.

Zakaj se je odločil spregovoriti?

Edo Maajka je v svojih izjavah večkrat poudaril, da o teh težavah govori zato, ker želi zmanjšati stigmo okoli duševnega zdravja. Po njegovih besedah je pomembno, da javne osebnosti pokažejo tudi svojo ranljivejšo plat, saj mnogi ljudje doživljajo podobne stiske.

V enem od intervjujev je dodal, da ljudje pogosto napačno razumejo njegovo izogibanje medijem kot aroganco, čeprav gre v resnici za posledico tesnobe in ne za zavestno zavračanje javnosti.

Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Preberi še
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe

Kariera, družina in umik iz žarometov

Kljub težavam ostaja Edo Maajka aktiven v glasbi, čeprav se v zadnjih letih redkeje pojavlja v javnosti. Več časa namenja družini in zasebnemu življenju, kar je večkrat izpostavil kot pomembno ravnovesje. Edo je poročen in je tudi oče, družina pa ima po njegovih besedah ključno vlogo pri tem, da se lažje spopada z izzivi.

Njegova javna razkritja so sprožila številne pozitivne odzive, saj je z njimi odprl pogovor o anksioznosti tudi v glasbeni in širši javnosti. Strokovnjaki za duševno zdravje pogosto poudarjajo, da takšne izpovedi pomagajo zmanjševati stigmo in spodbujajo ljudi, da poiščejo pomoč.

Vir: dnevnik.hr, story.hr

Edo Maajka anksioznost duševno zdravje napadi panike tesnoba
Novice

Kaj zares določa, kdo smo?

24ur.com Lewis Capaldi o nenadzorovanih tikih: Bal sem se, da ne bom mogel več nastopati
24ur.com DJ na festivalu: Rekli so mi, naj še naprej vrtim glasbo, da se izognemo paniki
24ur.com Bruce Springsteen se še vedno pred vsakim nastopom bori z anksioznostjo
24ur.com Lily Allen: Ne morem se osredotočiti na nič drugega kot na bolečino
24ur.com Zac Efron o agorafobiji: Preprosto ne hodim ven
24ur.com Tyson Fury posnel pesem za osveščanje glede duševnega zdravja moških
24ur.com Oboževalci zaskrbljeni: ali Zayn Malik končuje glasbeno kariero?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705