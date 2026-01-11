Vizita.si
Duševno zdravje

Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja

N.R.A.
11. 01. 2026 03.33
0

Januar ni le mesec novoletnih zaobljub, temveč tudi idealen čas za obnovo duševnega ravnovesja. Po prazničnem vrvežu, povečani družbeni primerjavi in morebitnem stresu, ki spremlja konec leta, je osredotočen pristop k duševnemu zdravju ključnega pomena.

Zakaj je januar kritičen za duševno zdravje?

Kot piše WebMD, januar pogosto prinaša povečano tveganje za sezonsko razpoloženjsko motnjo in občutke anksioznosti. Dr. Michael Thase, specialist za duševno zdravje na Univerzi v Pensilvaniji, poudarja, da kombinacija kratkih dni, zmanjšane izpostavljenosti soncu in socialnega pritiska prispeva k nihanju razpoloženja.

Strategije za krepitev duševnega ravnovesja

Strokovnjaki priporočajo celosten pristop, ki vključuje fizične, psihološke in socialne vidike:

Redna telesna aktivnost

Mayo Clinic navaja, da zmerna telesna aktivnost sprošča endorfine, zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost spanja. Dr. James Blumenthal, strokovnjak za psihosomatsko medicino, kot piše Harvard Health, poudarja, da že 30 minut hoje ali lahke vadbe na dan lahko pomembno vpliva na razpoloženje.

Hoja
HojaFOTO: AdobeStock

Čuječnost in meditacija

Verywell Health poroča, da tehnike čuječnosti in meditacije pomagajo pri zavedanju trenutnega trenutka ter zmanjšujejo impulzivno reagiranje na stres. Dr. Susan Albers, specialistka za prehransko psihologijo, dodaja, da vključevanje teh praks v vsakodnevno rutino izboljša čustveno stabilnost.

Kakovost spanja in prehrana

Kot piše Health, pomanjkanje spanja in neustrezna prehrana povečujeta občutke razdražljivosti in tesnobe. Dr. Eve Van Cauter z Univerze v Chicagu svetuje uravnotežene obroke, dovolj vode in redne spalne navade kot del strategije za duševno ravnovesje.

Zdrava hrana
Zdrava hranaFOTO: AdobeStock

Socialna podpora

WebMD navaja, da povezovanje z družino in prijatelji zmanjša občutek izolacije in poveča občutek pripadnosti. Dr. Robin Kowalski, psihologinja z Univerze Wake Forest, opozarja, da je kakovost socialnih interakcij ključna za zmanjševanje januarja pogostih občutkov osamljenosti.

Januar ponuja priložnost za vzpostavitev temeljev za duševno ravnovesje, ki lahko vpliva na celotno leto. Z redno telesno aktivnostjo, s pristopom čuječnosti, kakovostnim spancem in podporo socialnega okolja je mogoče zmanjšati stres, izboljšati razpoloženje in ohraniti stabilno duševno zdravje.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Health, Harvard Health, NIH

