Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja

Kot piše WebMD , januar pogosto prinaša povečano tveganje za sezonsko razpoloženjsko motnjo in občutke anksioznosti. Dr. Michael Thase , specialist za duševno zdravje na Univerzi v Pensilvaniji, poudarja, da kombinacija kratkih dni, zmanjšane izpostavljenosti soncu in socialnega pritiska prispeva k nihanju razpoloženja.

Mayo Clinic navaja, da zmerna telesna aktivnost sprošča endorfine, zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost spanja. Dr. James Blumenthal , strokovnjak za psihosomatsko medicino, kot piše Harvard Health , poudarja, da že 30 minut hoje ali lahke vadbe na dan lahko pomembno vpliva na razpoloženje.

Verywell Health poroča, da tehnike čuječnosti in meditacije pomagajo pri zavedanju trenutnega trenutka ter zmanjšujejo impulzivno reagiranje na stres. Dr. Susan Albers , specialistka za prehransko psihologijo, dodaja, da vključevanje teh praks v vsakodnevno rutino izboljša čustveno stabilnost.

Kot piše Health , pomanjkanje spanja in neustrezna prehrana povečujeta občutke razdražljivosti in tesnobe. Dr. Eve Van Cauter z Univerze v Chicagu svetuje uravnotežene obroke, dovolj vode in redne spalne navade kot del strategije za duševno ravnovesje.

WebMD navaja, da povezovanje z družino in prijatelji zmanjša občutek izolacije in poveča občutek pripadnosti. Dr. Robin Kowalski, psihologinja z Univerze Wake Forest, opozarja, da je kakovost socialnih interakcij ključna za zmanjševanje januarja pogostih občutkov osamljenosti.

Januar ponuja priložnost za vzpostavitev temeljev za duševno ravnovesje, ki lahko vpliva na celotno leto. Z redno telesno aktivnostjo, s pristopom čuječnosti, kakovostnim spancem in podporo socialnega okolja je mogoče zmanjšati stres, izboljšati razpoloženje in ohraniti stabilno duševno zdravje.